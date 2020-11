Précommande Call of Duty : Black Ops Cold War : quelles boutiques l’ont en stock ?

Le prochain opus Call of Duty Black OPS estampillé Cold War sera disponible dès le vendredi 13 novembre 2020. Si vous souhaitez le précommander dès aujourd'hui afin de le recevoir le jour J, vous pouvez le faire auprès de nombreuses boutiques. Découvrez ici où précommander Call of Duty Black OPs Cold War au meilleur prix.

💰Call of Duty Black OPS Cold War : où trouver le jeu en stock à la précommande ?

Sur les consoles PS4, PS5, Xbox One et Series, c'est du coté de Leclerc que Call of Duty Black OPS Cold War est au meilleur prix à la précommande : 53,40 € sur PS4 et Xbox One et 56,99 € sur PS5 et Xbox Series X. Les autres boutiques l'ayant en stock le proposent plus cher, de 64,99 € à 79,99 € sur les consoles next gen et de 54,99 € à 74,99 € sur PS4 et Xbox One.

🤔Quelle intrigue dans Call of Duty Black OPS Cold War ?

Black Ops Cold War plonge les joueurs au cœur des tensions géopolitiques de la Guerre Froide du début des années 80. Call of Duty Black OPS Cold War intègre bien évidemment un mode multijoueur, mettant en scène des petits scénarios reliés à l’intrigue du mode solo.

Dans une campagne solo haletante où la vérité et les théories du complot s'entremêlent, les joueurs croiseront la route de certaines personnalités emblématiques de la période et devront faire face à la froide réalité du combat, dans une chasse à l'homme qui les entrainera aux quatre coins du globe, de Berlin-Est au Vietnam, en passant par la Turquie, le quartier général du KGB et plus encore.

