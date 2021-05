Gran Turismo 7 : date de sortie, gameplay, trailers, tout ce qu’il faut savoir

Gran Turismo 7 est l'un des jeux les plus attendus pour le début de vie de la PS5. Le jeu de course automobile entend prendre le meilleur de ses anciens titres et des technologies actuelles pour proposer une simulation qui saura redorer le blason de la célèbre licence après un Gran Turismo Sport qui n'a que peu convaincu.

Légende parmi les jeux de simulation automobile, Gran Turismo est l'un des grands noms de l'écosystème PlayStation. Les titres de la saga, développés par le studio Polyphony Digital, ont rythmé le calendrier des sorties de jeux sur les consoles de Sony depuis la première PlayStation. Depuis concurrencé par les jeux Forza sur Xbox, Gran Turismo ne bénéficie plus d'une hégémonie comme il a pu la connaître à une époque. Mais un nouveau Gran Turismo parvient tout de même et encore à créer l'événement.

Quand va sortir Gran Turismo 7 ?

Après Gran Turismo 6 en 2013 sur PS3 et Gran Turismo Sport en 2017 sur PS4, c'est au tour de Gran Turismo 7 de se montrer. D'abord prévu pour le premier semestre 2021, le jeu a finalement été repoussé pour un lancement prévu en 2022, sans plus de précision pour le moment. “Gran Turismo 7 a été impacté par les défis de production liés à la Covid et la sortie passe donc de 2021 à 2022. Avec la pandémie actuelle, la situation est dynamique et changeante, et certains aspects critiques de la production du jeu ont été ralentis au cours des derniers mois. Nous vous communiquerons plus de détails sur la date de sortie de Gran Turismo 7 dès que possible”, avait réagi Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, à l'époque. PlayStation ne sera pas présent à l'E3 2021 virtuel, l'annonce devrait donc intervenir dans un State of Play au cours de cette année.

Gran Turismo 7 sera-t-il disponible sur PS4 et PSVR 2 ?

Pour l'instant, Gran Turismo 7 n'est annoncé par Sony Entertainment que sur PS5. Il est très peu probable que le titre soit porté sur PS4 car les consoles old gen limiteraient trop les développeurs techniquement pour créer une expérience graphique digne de ce que l'on attend de la nouvelle génération de consoles.

Il est par contre loin d'être impossible que Gran Turismo prenne en charge le futur PlayStation VR 2, récemment officialisé. Gran Turismo Sport devait être pleinement compatible avec le matériel de réalité virtuelle de Sony, mais s'est finalement contenté d'un mode VR. Gran Turismo 7 devrait corriger le tir en la matière. Kazunori Yamauchi, PDG de Polyphony Digital, a déclaré son intérêt pour cette technologie et la PS5 et le PSVR2 devraient largement élargir le champ des possibles en matière de réalité virtuelle. Il est même probable que Gran Turismo 7 soit l'une figures de proue du PlayStation VR 2.

Jusqu'ici, les Gran Turismo ont toujours été des exclusivités PlayStation. Et s'il semble impossible de voir débarquer ce nouvel opus sur d'autres consoles que la PS5, on peut penser que le titre puisse se faire une place sur PC quelque temps après son lancement sur PS5. Sony semble en effet avoir revu sa politique à ce sujet et se tourne de plus en plus vers les ordinateurs, en témoigne par exemple la sortie de Horizon Zero Dawn sur PC par exemple.

4K, 8K, 60 fps, HDR, ray-tracing : quelles performances pour Gran Turismo 7 ?

Traditionnellement, les jeux Gran Turismo sont conçus pour être des claques graphiques exploitant le plein potentiel des consoles sur lesquelles ils sortent. Le lancement d'un titre de la licence en début de nouvelle génération est donc forcément excitant pour les amateurs de beaux graphismes.

En théorie, la PS5 est capable de faire tourner des jeux en 4K à 120 images par seconde par le biais d'un port HDMI 2.1. En pratique, aucun jeu n'atteint ce niveau de performances et il ne faut pas s'attendre à ce que Gran Turismo 7 soit le premier. Le véritable objectif annoncé serait d'atteindre la 4K à 60 images par seconde pour Gran Turismo 7, avec compatibilité HDR et ray-tracing en prime. De telles performances seraient déjà tout à fait satisfaisantes. Mais pour le moment, si la 4K HDR 60 fps est dans les tuyaux, il n'est pas sûr que le ray-tracing soit proposé à ce niveau de performances. Il est possible que plusieurs modes soient disponibles, l'un pour atteindre les 60 images par seconde, mais privé du ray-tracing par exemple, l'autre offrant des graphismes supérieurs au détriment de la fluidité.

Une mise à jour doit apporter la prise en charge de la 8K à la PS5. Il ne serait pas étonnant que Gran Turismo 7 soit le premier titre à en bénéficier. Pas que le jeu soit totalement compatible avec une telle définition, mais on peut imaginer par exemple un mode spécifique et limité dédié à la 8K pour que les utilisateurs équipés d'un téléviseur 8K puissent se rincer l'œil. Sony a justement lancé cette année les téléviseurs Bravia XR Z9J supportant la 8K. Mieux vaut ne pas se fier à cela, la communication entre les différentes divisions de Sony étant très limitée, mais il existe tout des motifs d'espoir. Nous avons vu tourner Gran Turismo Sport en 8K à 120 fps à l'occasion d'une démonstration à l' International Broadcast Equipment Exhibition de 2018, nous savons que Polyphony Digital s'intéresse de près à l'amélioration de la qualité de l'image et du framerate.

Quel est le gameplay de Gran Turismo 7 ?

Kazunori Yamauchi a promis un retour aux sources pour ce Gran Turismo 7. Il indique que ce nouvel opus s'inspirera du gameplay du premier et du quatrième épisode de la licence, évoquant “une expérience traditionnelle à grande échelle” et déclarant que les fans historiques de Gran Turismo auront leur dose de nostalgie avec cet épisode. Cela ne devrait pas empêcher le titre de s'adapter à son époque, le patron de Polyphony Digital souhaitant conserver la dimension avant-gardiste de la saga. Même s'il n'a pas fait l'unanimité, Gran Turismo Sport sera aussi une inspiration pour GT7, avec entre autres la reprise des championnats.

Le GT Simulation Mode, absent de GT Sport, va quant à lui revenir avec GT7. On retrouvera également l'école de conduite, le magasin de tuning, le magasin de voiture d'occasion et les événements spéciaux. Le tout sera accessible via une map à la Gran Turismo 4. Les réglages et la personnalisation des véhicules devraient également reprendre une place de choix dans le jeu.

Gran Turismo 7 va exploiter les fonctionnalités apportées par la DualSense pour une expérience plus immersive et un contrôle plus précis des véhicules. Le retour haptique va faire ressentir au joueur l'adhérence des pneus sur la route et les légères inégalités du tarmac. Les gâchettes adaptatives vont permettre de se rendre compte du contraste du poids de la pédale de frein à divers niveaux de sensibilité, les vibrations en fonction de l'ABS et la variation du poids de l'accélérateur selon les différents types de voitures.

Le jeu profitera également des capacités du SSD de la PS5 pour proposer des temps de chargement bien plus rapides. Il sera notamment possible de choisir sa voiture parmi une sélection “sans aucun temps de chargement”. Pour l'audio, le jeu prend en charge la technologie sonore Tempest 3D Audio Tech sur les casques compatibles. Cette fonctionnalité procure une dimension spatiale avec un effet de profondeur et de hauteur de l'audio, et permet de repérer la présence des autres véhicules grâce au son.

Quels circuits et quelles voitures dans Gran Turismo 7 ?

GT Sport avait déçu par l'absence de circuits iconiques de Gran Turismo, GT7 devrait corriger le tir. Dans la première grande bande-annonce publiée par PlayStation, l'on voit en effet des scènes de conduite sur le mythique Trial Mountain, qui a été sérieusement remodelé pour l'occasion. On aperçoit même que le dernier virage, qui décidait bien souvent du vainqueur de la course, a été retravaillé.

On sait que Polyphony Digital a pour projet de relancer des circuits historiques de la licence, que GT Sport avait laissé sur le côté, comme Deep Forest. Kazunori Yamauchi avait fait part il y a quelques années de la difficulté d'adapter les anciens circuits aux nouveaux standards du jeu vidéo. Il évoquait notamment des problèmes d'échelle de certains éléments qui ne pouvaient plus passer avec des graphismes récents et qu'il ne suffit pas de transposer les données d'un circuit d'un ancien à un nouveau moteur.

Parmi les autres circuits qui feront leur apparition sur Gran Turismo 7, on peut citer Northern Isle Speedway, Willow Springs et Daytona.

La liste des voitures présentes dans le jeu n'a pas été dévoilée jusqu'ici. Le catalogue était très généreux sur Gran Turismo 6 puis bien plus resserré sur Gran Turismo Sport. On devrait se rapprocher des 1216 voitures que contenait GT6, mais certainement pas dès le lancement. Des mises à jour devraient ajouter des véhicules au fur et à mesure. Le trailer mis en ligne l'année dernière a en tout cas confirmé la présence de ces 22 modèles :

Acura NSX

Acura NSX GT3

Aston Martin DB11

Aston Martin DBR9

BAC Mono

Chevrolet C2 Corvette

Chevrolet C3 Corvette

Chevrolet C7 R

Dodge Viper/GTS

Dodge Viper GT3

Ford GT40

Ford GT

Jaguar E-Type

Lamborghini Murcielago

Lamborghini Diablo

Mazda RX-Vision GT3

Porsche 917

Porsche Carrera GT

Porsche 996 GT1

Une Porsche Carrera de course d'époque, en quelque sorte

Subaru WRX GT3

Toyota Supra GT3

Trailers et bandes-annonces pour Gran Turismo 7

Pour l'heure, une seule véritable bande-annonce a été publiée par PlayStation, le 11 juin 2020, lors d'un State of Play révélant plusieurs titres à venir pour la PS5, pas encore sortie à l'époque. De nombreux trailers et séquences de gameplay sont attendus dans les mois prochains, avec un rythme qui va aller crescendo à mesure que l'on se rapproche de la date de sortie.