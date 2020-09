Précommande Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sur PS5 : quelles boutiques l’ont en stock ?

Marvel's Spider-Man : Miles Morales, nouveau titre des studios Insomniac Games paraîtra en même temps que la PS5 le jour de sa sortie, le 19 novembre 2020. Pour les personnes voulant le recevoir le jour J, le jeu est d'ores et déjà disponible à la précommande. Voyons ensemble sur quelles boutiques il est possible de l'acheter.

Marvel's Spider-Man : Miles Morales : où trouver le jeu en stock à la précommande ?

Si vous avez pu profité de la précommande de la PS5 avant qu'elle ne soit en rupture de stock et que vous l'attendez avec impatience, vous cherchez peut-être à présent à vous procurer le jeu Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Bonne nouvelle, il est disponible en stock à la précommande auprès de la majorité des enseignes en ligne françaises telles qu'Amazon, Auchan, Boulanger… au prix de 59,99 €.

Une version “Ultimate Edition” incluant Marvel's Spider-Man Miles Morales et Marvel's Spider-Man Remastered sous forme de voucher (inclus les 3 DLC La Ville qui ne dort jamais). est également disponible au tarif de 79,99 €. Ci-dessous, toutes les offres qui permettent de précommander le jeu pour l'avoir le jour de sa sortie :

Marvel's Spider-Man : Miles Morales sur PS5 en quelques mots

Ce nouvel épisode se déroule à New-York, le quartier de Harlem, un an après les événements de “Spider-Man” sur PS4. “New York est enneigé et, juste avant les vacances de Noël, une guerre éclate entre une firme énergétique et une armée criminelle high-tech” explique Brian Horton, directeur créatif d'Insomniac Games.

Le jeu vous permettra de parcourir une carte recouverte de neige, de quoi exploiter au maximum les graphismes du jeu. Spider-Man : Miles Morales exploitera les nouvelles fonctionnalités de la PS5 avec au programme le ray tracing qui assure des rendus des plus réalistes qu'il soient (notamment de l'ombre et des faisceaux de lumière), l'audio 3D qui offre une immersion sonore encore jamais vu jusqu'à présent, et des temps de chargement réduits au maximum grâce à la présence du SSD de la console.