Assassin’s Creed Valhalla pas cher : où l’acheter au meilleur prix

Le nouveau volet de la saga Assassin's Creed Valhalla est disponible ce mardi 10 novembre sur les consoles PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. On le trouve auprès de quelques enseignes telles que la Fnac, Darty, Boulanger ou bien encore Amazon. Découvrez où acheter Assassin's Creed Valhalla au meilleur prix.

💰Assassin's Creed Valhalla : où acheter le jeu au prix le moins cher ?

Si vous avez pu profiter de la précommande de la PS5 et que vous souhaitez à présent acheter le jeu Assassin's Creed Valhalla, sachez qu'il est disponible au meilleur prix du coté des enseignes Cdiscount, la Fnac et Leclerc qui le proposent à 54,99 € sur les consoles PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5. On le trouve aussi sur Amazon, Auchan, Boulanger, Cultura, ou bien encore Micromania.

🆚Quelles différences entre les éditions d'Assassin's Creed Valhalla ?

L'édition standard contient uniquement le jeu (voir son prix ci-dessus).

L'édition gold contient le jeu ainsi qu'un Season Pass, et elle est mise en vente au prix de 99,99 €.

L'édition ultimate contient le jeu, un Season Pass, un pack Ultimate, un pack d'équipements Berserker, un pack de Colonie Berserker, un pack de Navire Berserker et un ensemble de Runes, et elle est proposée au tarif de 119,99 €.

Enfin, il y a l'édition collector qui est disponible exclusivement sur l'Ubisoft Store et contient le jeu, un Season Pass, un pack Ultimate, un pack d'Équipements Berserker, un pack de Colonie Berserker, un pack de Navire Berserker, un ensemble de Runes, une statuette masculine Vinking d'Eivor de 5 cm, une figurine Féminine d'Eivor de 30 cm, un certificat d'Authenticité Premium, une sélection de la bande originale du jeu, un lot de trois lithographies et un Steelbook, tout ça au prix de 199,99 €.

🤔Quelle intrigue dans Assassin's Creed Valhalla ?

Dans Assassin's Creed Valhalla, vous incarnerez Eivor, redoutable Viking dont l'esprit a été bercé, dès sa plus tendre enfance, par de glorieux récits de combats. Vous explorerez un dynamique et splendide monde ouvert situé dans la violente Angleterre médiévale des Âges obscurs. Vous mènerez des raids contre vos ennemis, ferez prospérer votre peuple, et affermirez votre pouvoir politique en vue de vous assurer une place parmi les dieux, au Valhalla.

