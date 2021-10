Précommande : Call of Duty Vanguard où l’acheter au meilleur prix ?

Le nouvel opus d'Activision, Call of Duty est d'ores et déjà disponible à la précommande auprès de quelques enseignes en ligne. Il fera officiellement son arrivée en France le 5 novembre prochain. On fait le point sur les meilleures offres qui permettent de le réserver au prix le moins cher.

💰Call of Duty Vanguard : où précommander au prix le moins cher ?

Officiellement disponible en France le 5 novembre 2021, la nouvelle franchise Call of Duty intitulée Vanguard est d'ores et déjà en précommande auprès de quelques enseignes en ligne. Ainsi, Amazon, Cdiscount ou bien encore la Fnac proposent déjà à celles ou ceux qui veulent réserver le jeu et le recevoir le jour de sa sortie. Call of Duty Vanguard sortira sur PS4, PS5, Xbox One et Series S et X. Voici les tarifs selon la plateforme ainsi que les offres des marchands.

Call of Duty Vanguard sur PS4 et Xbox One à 74,99 €

Call of Duty Vanguad sur PS5 et Xbox Series X et S à 79,99 €

Pour toute précommande chez la Fnac, l'enseigne vous offre 10 euros crédités sur le compte fidélité des adhérents. Cdiscount en fait de même mais pour les clients ayant souscrit à son programme Cdiscount à Volonté. Enfin, Amazon offre un pack Cadeau d'honneur de Call of Duty Endowment. Ce pack inclut 3 objets en jeu sur le thème de Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) : carte de visite, emblème, et spray.

🤔Quelles nouveautés pour Call of Duty Vanguard ?

Ce nouvel opus est développé par Sledgehammer Games, où les joueurs seront plongés dans la Seconde Guerre mondiale, au milieu de combats sanglants et, grande première, aux 4 coins du monde. Le jeu proposera des combats aériens au-dessus du Pacifique, parachutage en terres françaises, défense de Stalingrad avec la précision d'un sniper, et campagnes en Afrique du Nord.

À travers une campagne solo captivante, un groupe de soldats d'élite venus de pays différents feront face à la grave menace qui pèse sur le monde. Les joueurs pourront aussi profiter de l'expérience multijoueur emblématique de Call of Duty, ainsi que de l'incroyable nouvelle expérience Zombies développée par Treyarch.

La sortie de Call of Duty: Vanguard sera également accompagnée d'une toute nouvelle intégration post-lancement de Call of Duty : Warzone, offrant cross-progression et cross-génération, ainsi qu'un gigantesque calendrier de contenu post-lancement gratuit comprenant de nombreuses nouveautés : cartes Multijoueur, modes, événements saisonniers, fêtes communautaires, et bien plus.

