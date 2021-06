Ratchet and Clank Rift Apart sur PS5 pas cher : où l’acheter au meilleur prix

Ratchet and Clank : Rift Apart sur PS5, l'exclusivité Sony sort le 11 juin 2021 en France. Si vous souhaitez obtenir le jeu au meilleur prix, vous êtes au bon endroit. Nous avons regroupé ici les meilleures offres qui permettent d'acheter Ratchet and Clank : Rift Apart sur PS5 au meilleur prix du marché.

🔥Où acheter Ratchet and Clank : Rift Apart sur PS5 au prix le moins cher ?

Le meilleur prix pour Ratchet and Clank : Rift Apart sur PS5 est du coté des enseignes Amazon, Auchan, Boulanger et Leclerc : 61,99 €. Les autres commerçants tels que la Fnac, Cdiscount ou bien encore Cultura l'affichent quant à eux à 69,99 €. Micromania et la Fnac proposent l'exclusivité à 79,99 € avec 15 euros crédités sur le compte fidélité.

🤔Quelle est l'histoire de Ratchet and Clank : Rift Apart ?

Tout débute lorsque Ratchet et Clank sont invités à participer à un défilé en leur honneur. Pendant la parade, le terrible docteur Nefarious vient jouer les trouble-fêtes et vole le dimensionateur, une invention de Clank qui permet de voyager entre les mondes parallèles.

Dans le combat qui s’ensuit, l’objet est détruit, les frontières entre les différentes dimensions s’écroulent et les deux compères sont envoyés dans un univers où Nefarious règne en maître. A eux de trouver un moyen de rentrer chez eux en bottant les fesses du méchant au passage. Pour plus d'informations sur le jeu, nous vous invitons également à consulter notre test complet de Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5.

