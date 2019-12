Chromecast, Fire TV Stick : les meilleurs dongles TV à acheter en 2020

Chromecast de Google, Fire TV Stick d’Amazon, Intel Compute stick,…voici notre guide d’achat des meilleurs dongles TV de 2020 ! Grâce à ces quelques propositions, vous pourrez facilement diffuser du contenu sur n’importe quel téléviseur qui soit équipé d’un port HDMI ! Suivez le guide !

Pour diffuser du contenu sur un téléviseur (qui ne soit pas une smart TV), on vous conseille vivement de vous équiper d’un dongle TV. Grâce à un petit appareil à l’apparence d’une clef USB, vous allez pouvoir profiter de vos séries Netflix, d’applications, ou diffuser du contenu directement depuis votre smartphone sur votre téléviseur. Les possibilité sont nombreuses ! Allez, on entre dans le vif du sujet !

Chromecast 3 : le dongle connecté tout terrain

Le Chromecast permet d’utiliser Google Cast avec votre TV, pour y afficher très simplement des contenus issus de votre smartphone, de Google Home ou du navigateur Google Chrome. Ce dongle se fait oublier derrière la télévision. Avec le Chromecast, vous n’avez qu’à brancher le port HDMI du petit appareil à l’arrière de votre TV, puis le port micro USB sur une prise secteur ou une prise USB de votre TV, et le tour est joué.

Son seul « problème » est qu’il n’est pas autonome : si vous n’avez pas votre téléphone sur vous, vous ne pouvez pas le contrôler – sauf si bien sûr vous avez un Google Home. Il est par contre disponible en deux déclinaisons : le Chromecast 3 classique, qui vous permet d’atteindre le 1080 en 60 fps sans soucis. Et enfin le Chromecast Ultra, qui vous permet d’aller jusqu’au 4K à 60 fps. Le Chromecast 3 classique ne coûte qu’aux environs de 40€ contre 80€ pour le Chromecast Ultra.

Le Google Chromecast est plutôt pour vous si

Vous souhaitez simplement pouvoir consulter du contenu vidéo sur votre télévision

Vous avez un Google Home (pas obligatoire, mais sublime l’expérience)

Amazon Fire TV Stick 4K : le Chromecast d’Alexa

Si vous souhaiter acquérir un dongle multimédia supportant la 4K, l’Amazon Fire Stick TV est un excellent choix. Ce dernier vous permet de visionner des contenus multimédias directement sue votre TV. L’Amazon Fire Stick TV est tout simplement le plus puissant des sticks lecteurs multimedia en streaming, avec une nouvelle conception d’antenne Wi-Fi, optimisée pour le streaming 4K Ultra HD.

Grâce à ce dernier, vous pouvez facilement lancer et contrôlez vos films et séries préférés grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération. Cette dernière est équipée de boutons qui vous permettent de démarrer, éteindre, augmenter ou baisser le volume de votre TV. Elle est égalmeent compatible avec les appareils tels que les barres de son et récepteur compatibles.

Compatible avec les formats 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+, le Fire stick Amazon Fire 4K prend aussi en charge le format audio Dolby Atmos sur certains titres Prime Video. En outre, vous avez la possibilité de regarder vos programmes préférés sur Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24 et plus encore (des abonnements séparés peuvent être requis).

Si vous êtes membre Amazon Prime, vous disposez d’un accès illimité à des milliers de films et séries sur Prime Video, ainsi qu’à plus de deux millions de titres sans publicité grâce à Prime Music. Pour moins de 50 euros, vous bénéficier du meilleur des services Amazon. Un offre limitée dans le temps à ne pas laisser passer !

L’Amazon Fire TV Stick 4K est plutôt pour vous si

Vous avez déjà une enceinte Amazon Echo ou compatible Alexa à la maison

Vous cherchez la simplicité

Vous avez un petit budget

Intel Compute Stick

Beaucoup plus haut de gamme que le reste de cette sélection, le Compute Stick est bien plus qu’un dongle TV : c’est un véritable ordinateur à brancher sur un téléviseur ! Equipé de Windows 10, le dongle permet de faire tourner les applications dénichées sur le Windows Store. Attention, le dongle n’est pas aussi véloce qu’un véritable PC, mais il vous permettra de surfer sur le net, sur les réseaux sociaux et de regarder des contenus avec une grande fluidité ! Vendu aux alentours des 150€ sur Amazon, le dongle d’Intel s’adresse surtout aux amoureux de l’OS de Microsoft.

