La batterie externe Samsung de 10000 mAh passe à 9,99 € au lieu de 49,99 €, mais ça ne va pas durer

En ce moment sur Darty, vous pouvez bénéficier d’une double réduction à peine croyable sur la batterie externe Samsung de 10 000 mAh avec charge rapide 25W grâce. Normalement en vente à presque 50 euros, elle passe sous la barre des 10 euros. On vous explique comment.

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Les batteries externes, aussi appelées powerbank en anglais, sont un produit super pratique à avoir toujours au fond de son sac. C’est le moyen magique de pouvoir recharger son téléphone où l’on veut et quand on veut. Il existe un grand nombre de modèles mais toutes les batteries externes ne se valent pas.

Heureusement, nous avons trouvé pour vous une offre qui vous permet d’avoir une batterie de qualité, avec une grande capacité et un prix mini. Il s’agit de la powerbank Samsung Galaxy de 10000 mAh. Habituellement en vente à 49,99 €, elle est affichée en promotion à 29,99 € sur le site de Darty. Et Samsung propose en plus une offre de remboursement de 20 € sur les accessoires smartphone Galaxy éligibles (cliquez ici pour voir les conditions). Vous l’aurez donc au final pour seulement 9,99 €. Vous profitez d’une baisse de prix totale de 80%. C’est tout juste colossal !

Pourquoi choisir la batterie externe Samsung Galaxy 10000 mAh ?

Le premier point qui va vous décider, c’est bien évidemment son prix. Pouvoir s’offrir une batterie externe officielle Samsung de 10 000 mAh pour moins de 10 euros, c’est clairement une occasion en or.

Son autre qualité, c’est sa capacité. Avec 10 000 mAh, vous pouvez recharger deux fois complètement la plupart des smartphones modernes. En plus, cette powerbank est particulièrement compacte et fine. Vous pouvez donc l’avoir dans votre poche ou dans un sac à main sans vous en rendre compte.

La Samsung Galaxy 10000 mAh est par ailleurs équipée de 2 ports USB-C. Vous pouvez donc charger deux appareils en même temps si vous le souhaitez. Et avec la charge rapide jusqu'à 25W grâce à Super Fast Charging, vos appareils retrouveront vite de l’autonomie.

Dernier bon point, elle est conçue avec des matériaux recyclés certifiés UL. Cela veut dire que Samsung a réduit les émissions de CO2 tout en économisant les ressources nécessaires à sa fabrication.

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