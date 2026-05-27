Godeal24 fête ses 6 ans et fracasse les prix : Office sans abonnement dès 16,99 €

Dites adieu aux abonnements : profitez d'Office 2021 Pro à 28,28 € et d'Office 2024 Pro à 16,99 € ! Plus de 90 % d'économies en ce moment chez Godeal24 !

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Vous hésitez entre Office 2021 et Office 2024 ? Godeal24 vous guide vers la version idéale au meilleur tarif ! Les deux suites sont disponibles en licence perpétuelle, sans aucun abonnement à renouveler, Office 2024 Pro à seulement 16,99 €, et Office 2021 Pro à 28,28 €. Profitez de 62 % de remise à l'occasion des soldes du 6e anniversaire de Godeal24, mais dépêchez-vous, l'offre est limitée !

Office 2021 Pro Plus, commercialisé depuis octobre 2021, est la référence de Microsoft en matière de licence perpétuelle. Plébiscité pour sa stabilité et la maturité de ses fonctionnalités, il s'impose comme le best-seller de Godeal24. Son atout distinctif face à Office 2024 Pro, c'est l'inclusion de Publisher (l'outil incontournable pour concevoir brochures, flyers, newsletters et supports marketing professionnels) et d'Access (le système de gestion de bases de données de Microsoft). En contrepartie, il ne bénéficie pas des innovations introduites dans la version 2024.

Lancé en octobre 2024, Office 2024 Pro Plus est la toute dernière suite perpétuelle de Microsoft. Au programme : des améliorations majeures sur le plan de l'intelligence artificielle, du design, des performances et de la collaboration. Sa nouveauté phare ? L'intégration de fonctionnalités IA, avec notamment un accès limité à Copilot.

Que vous jetiez votre dévolu sur la valeur sûre Office 2021 Pro à 28,28 € ou sur l'Office 2024 Pro enrichi par l'IA à l'imbattable prix de 16,99 €, Godeal24 est votre destination logicielle tout-en-un ! Une question ? Le service client Godeal24 est disponible à tout moment pour vous accompagner !

Les offres d'anniversaire Godeal24

Pas de renouvellement, pas de frais surprises et Office 2021 avec 90% de remise :

Quelles remises ! La dernière version de Windows baisse à 12€ :

Plus de clés avec 62% de remise, économisez plus avec le code SGO62 :

Avec Godeal24, parcourez des centaines d'outils et trouvez ceux qui correspondent vraiment à vos besoins. Les bons logiciels font toute la différence pour votre productivité. Godeal24 vous propose exclusivement des logiciels authentiques et performants, choisissez les vôtres dès aujourd'hui :

Chez Godeal24, faites des économies considérables sur vos licences Microsoft, vos logiciels de sécurité informatique et vos outils bureautiques, tous proposés à prix réduit. Procurez-vous Windows et Microsoft Office à des tarifs jamais vus. Profitez d'une expérience d'achat fluide grâce à la livraison numérique instantanée de Godeal24 : votre logiciel vous est envoyé directement par e-mail en quelques secondes après la commande. Et pour acheter en toute confiance, Godeal24 affiche une note de 98 % “Excellent” sur Trustpilot et met à votre disposition une assistance technique experte disponible 24h/24 et 7j/7.

Godeal24 s'engage à vous offrir un support technique professionnel en continu, un service après-vente à vie, et une utilisation de vos logiciels sans la moindre contrainte.

Contact Godeal24: [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.


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