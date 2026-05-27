Godeal24 fête ses 6 ans et fracasse les prix : Office sans abonnement dès 16,99 €
Dites adieu aux abonnements : profitez d'Office 2021 Pro à 28,28 € et d'Office 2024 Pro à 16,99 € ! Plus de 90 % d'économies en ce moment chez Godeal24 !
Vous hésitez entre Office 2021 et Office 2024 ? Godeal24 vous guide vers la version idéale au meilleur tarif ! Les deux suites sont disponibles en licence perpétuelle, sans aucun abonnement à renouveler, Office 2024 Pro à seulement 16,99 €, et Office 2021 Pro à 28,28 €. Profitez de 62 % de remise à l'occasion des soldes du 6e anniversaire de Godeal24, mais dépêchez-vous, l'offre est limitée !
Office 2021 Pro Plus, commercialisé depuis octobre 2021, est la référence de Microsoft en matière de licence perpétuelle. Plébiscité pour sa stabilité et la maturité de ses fonctionnalités, il s'impose comme le best-seller de Godeal24. Son atout distinctif face à Office 2024 Pro, c'est l'inclusion de Publisher (l'outil incontournable pour concevoir brochures, flyers, newsletters et supports marketing professionnels) et d'Access (le système de gestion de bases de données de Microsoft). En contrepartie, il ne bénéficie pas des innovations introduites dans la version 2024.
Lancé en octobre 2024, Office 2024 Pro Plus est la toute dernière suite perpétuelle de Microsoft. Au programme : des améliorations majeures sur le plan de l'intelligence artificielle, du design, des performances et de la collaboration. Sa nouveauté phare ? L'intégration de fonctionnalités IA, avec notamment un accès limité à Copilot.
Que vous jetiez votre dévolu sur la valeur sûre Office 2021 Pro à 28,28 € ou sur l'Office 2024 Pro enrichi par l'IA à l'imbattable prix de 16,99 €, Godeal24 est votre destination logicielle tout-en-un ! Une question ? Le service client Godeal24 est disponible à tout moment pour vous accompagner !
Les offres d'anniversaire Godeal24
Pas de renouvellement, pas de frais surprises et Office 2021 avec 90% de remise :
- Office 2024 Pro Plus clé – 1 PC – 16.99€
- Office 2021 Pro Plus clé – 1 PC – 28.28€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2021 Pro Plus clé – 2 clés – 54.25€ (seulement 27.13€/clé)
- Office 2021 Pro Plus clé – 3 clés – 76.25€ (seulement 25.42€/clé)
- Office 2021 Pro Plus clé – 5 PCs – 124€ (seulement 24.8€/PC)
- Office 2019 Pro Plus clé – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Quelles remises ! La dernière version de Windows baisse à 12€ :
- Windows 11 Professional clé – 12.25€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Windows 11 Professional – 2 clés – 24.25€ (seulement 12.13€/clé)
- Windows 11 Professional – 3 clés – 35.25€ (seulement 11.75€/clé)
- Windows 11 Professional – 5 clés – 53.25€(seulement 10.65€ /clé)
- Windows 11 Home clé – 12.15€
- Windows 10 Professional clé – 8.25€
- Windows 10 Home clé – 8.15€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Windows Server 2025 Standard – 30.99€
- Windows Server 2025 Datacenter – 31.99€
Plus de clés avec 62% de remise, économisez plus avec le code SGO62 :
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.59€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.99€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 37.99€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 36.99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€
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- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- EaseUS PDF Editor – Lifetime – 39.98€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
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Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.