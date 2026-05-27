Godeal24 fête ses 6 ans et fracasse les prix : Office sans abonnement dès 16,99 €

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Office 2021 Pro Plus, commercialisé depuis octobre 2021, est la référence de Microsoft en matière de licence perpétuelle. Plébiscité pour sa stabilité et la maturité de ses fonctionnalités, il s'impose comme le best-seller de Godeal24. Son atout distinctif face à Office 2024 Pro, c'est l'inclusion de Publisher (l'outil incontournable pour concevoir brochures, flyers, newsletters et supports marketing professionnels) et d'Access (le système de gestion de bases de données de Microsoft). En contrepartie, il ne bénéficie pas des innovations introduites dans la version 2024.

Lancé en octobre 2024, Office 2024 Pro Plus est la toute dernière suite perpétuelle de Microsoft. Au programme : des améliorations majeures sur le plan de l'intelligence artificielle, du design, des performances et de la collaboration. Sa nouveauté phare ? L'intégration de fonctionnalités IA, avec notamment un accès limité à Copilot.

Que vous jetiez votre dévolu sur la valeur sûre Office 2021 Pro à 28,28 € ou sur l'Office 2024 Pro enrichi par l'IA à l'imbattable prix de 16,99 €, Godeal24 est votre destination logicielle tout-en-un ! Une question ? Le service client Godeal24 est disponible à tout moment pour vous accompagner !

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Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.