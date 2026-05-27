Spider-Noir est disponible sur Prime Video, faut-il se laisser tenter ?

Tous les épisodes de Spider-Noir ont été diffusés par Prime Video. Nous vous proposons une revue de presse pour vous faire une idée du potentiel de la série.

Spider-Noir
Crédit : Prime Video

Amazon Prime Video a rendu disponible ce 27 mai l'intégralité des huit épisodes de Spider-Noir. Pour rappel, l'une des particularités de cette série est la possibilité de la visionner au choix en noir et blanc ou en couleur. Et ce n'est pas le seul élément original de cette production, qui a, comme vous allez le constater, divisé la critique.

Variety parle d'un “ennui magnifique” pour qualifier Spider-Noir. Le média spécialisé dans le cinéma et la TV estime qu'il s'agit “d'une version fade et répétitive du même vieux récit de justicier que le public a vu maintes et maintes fois”. L'auteur admet que la série est “visuellement époustouflante”, et a apprécié alterner entre la couleur et le noir et blanc. “Pourtant, la série ne parvient pas à recréer la décadence des véritables films noirs hollywoodiens. Si les détails sont magnifiques, avec des costumes et des décors qui restituent à merveille le New York des années 1930, son esthétique trop moderne l’empêche de s’ancrer pleinement dans le genre”, regrette-t-il.

Spider-Noir, une série fascinante mais non sans défaut

Pour IndieWire, “Nicolas Cage atteint des sommets d'étrangeté” dans ce Spider-Noir. La critique se concentre sur la performance de l'acteur et évoque “une vitrine exceptionnelle au roi des personnages à la fois excentriques et brillants”. Le journaliste considère qu'il s'agit d'un “ajout soigné au genre noir, avec une cinématographie saisissante qui contribue à l'attrait singulier de la série”.

Dans les colonnes du Guardian, l'autrice utilise le terme “pur régal” pour résumer sa pensée. Tout débutait pourtant mal avec le choix du casting : Nicolas Cage incarnait déjà une version de Peter Parker dans Spider-Man New Generation (2018), et il joue désormais un tout autre rôle, celui de Ben Reilly, sans qu'on ne parvienne vraiment à bien le dissocier de son personnage précédent. Mais l'acteur parvient à se fondre dans le décor, bien soutenu par “les excellentes performances de Karen Rodriguez dans le rôle de Janet, la secrétaire effrontée, et de Lamorne Morris dans celui de Robbie Robertson, le fidèle journaliste et ami de Reilly”.

The Wrap a apprécié “les influences et hommages hollywoodiens de la série” qui raviront les cinéphiles. “Que vous soyez amateur de vieux films policiers existentiels, de magazines fantastiques en couleurs ou de séries télévisées qui aspirent à la fois à l'art et au divertissement, Spider-Noir a tout pour vous plaire”, écrit l'auteur. Il explique avoir su faire abstraction des répliques anachroniques et maladroites pour se concentrer sur la multitude de celles qui font mouche.


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