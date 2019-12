Google Home, Amazon Echo, Homepod : quelle est la meilleure enceinte connectée en 2020 ?

Google Home, Amazon Echo, HomePod… Les spécialistes prédisent qu’il y aura plus de 30 milliards d’objets connectés dans le monde d’ici 2021 dont beaucoup, c’est certain, d’enceintes connectées. Entre les différents leaders du secteur, la guerre fait déjà rage. Mais lequel est la meilleure enceinte connectée ? On fait le point.

Google Home : la meilleure enceinte connectée du moment

Google Home est la première enceinte connectée à faire son entrée sur le marché hexagonal. Cette enceinte, qui existe pour le moment en trois déclinaisons (Google Home Mini, Google Home et Google Home Max), permet d’interagir avec Google Assistant. L’enceinte de base est sans aucun doute le meilleur rapport qualité/prix en 2019 tant du point de vue de la compatibilité, que de la qualité audio, ou encore de la puissance de son assistant vocal.

Design

L’enceinte connectée existe, on vous le disait en trois versions. Celle la moins chère le Google Home Mini se présente comme une grosse pastille recouverte de tissus, laissant entrevoir des LED au-dessous. Le Google Home a sans doute le design le plus singulier, sorte de pot de fleurs contemporain, avec une partie inférieure interchangeable avec d’autres options de couleur. Enfin, le Google Home Max reprend paradoxalement les codes design du Google Home Mini, mais est comparativement imposant. Dans l’ensemble, la qualité de fabrication soignée, et le travail des designers en font toutes des enceintes qui se fondent parfaitement au domicile.

Qualité son

La qualité audio des Google Home dépend grandement de la version que vous avez choisie. Le Google Home Mini par exemple, n’est pas conçu pour servir d’enceinte hi-fi. Le Google Home classique offre déjà une expérience sonore très acceptable. Mais pour les puristes, il faudra sans doute se tourner davantage vers le Google Home Max.

Qualité de l’assistant

Outre le design et la qualité audio, le gros atout de Google Home, c’est son assistant Google Assistant. Selon plusieurs études, il s’agit du meilleur assistant du marché : c’est celui qui réussit le mieux les « tests de QI », offre le meilleur taux de bonnes réponses, et peut contrôler le plus d’applications. On vous propose de consulter notre liste des meilleures commandes vocales pour Google Home.

Compatibilité

La force de Google Home ? L’écosystème Google dans son ensemble. Si vous avez un smartphone Android, vous connaissez déjà Google Assistant. Et l’enceinte Google Home s’intègre parfaitement avec les autres appareils de la firme, comme le Chromecast par exemple. Ou alors les smart TV sous Android TV. Google Assistant s’intègre également parfaitement avec de très nombreux objets connectés comme les lampes connectées (Hue Philips, Ikea,…), ou encore les thermostats connectés.

Prix

Le Google Home Mini est vendu 59 € bien qu’on le trouve fréquemment moins cher, lorsqu’il n’est pas offert lors de la commande d’un autre produit. Google Home est vendu 139,99 €. De son côté, le Google Home Max est vendu à 199€ en France.

Conclusion

Cette enceinte connectée est pour vous si vous souhaitez profiter du meilleur assistant du marché, que vous souhaitez plusieurs enceintes pour différentes pièces de la maison (et que celles-ci se fondent le mieux possible dans votre intérieur), et que vous êtes sous Android, et possédez éventuellement quelques autres produits signés Google comme le Chromecast. Le Google Home n’est pas pour vous si vous pensez que Google sait déjà assez de choses sur vous.

Amazon Echo : l’enceinte pleine de talents

Les enceintes Amazon Echo arrivent dans un marché déjà largement occupé par Google Home. Elles constituent pourtant une alternative intéressante, non seulement parce qu’Amazon est, contrairement aux apparences, le vrai pionnier dans les enceintes connectées. Mais aussi parce qu’elles sont extrêmement compatibles, que son assistant vocal Alexa a fait ses preuves, qu’elles ont des « skills » et qu’elles sont toutes disponibles à un prix vraiment mini.

Design

En France, Amazon a choisi de lancer 4 de sa vaste gamme d’enceintes connectées Echo : l’Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show 5 et Echo Plus. Les deux modèles les plus compacts ont un design très plastique, ils sont sans aucun doute moins élégants que leurs concurrents. Mais on ne peut pas en dire autant de la dernière version de l’Amazon Echo ou Echo Dot (3ème génération) qui adopte le tissu, en trois couleurs. Le signe distinctif des Echo et Echo Dot ce sont ces quatre boutons de fonctions sur le dessus et le témoin circulaire bleu qui offre un retour visuel lorsqu’Alexa est invoquée.

Le Echo Show 5 semble davantage fait pour se poser sur la table de nuit oui sur le plan de travail d’une cuisine, avec un écran circulaire, un écran et une caméra pour passer des appels vidéo. Dans tout les cas, on est sur des facteurs de forme très petits, et donc sur des appareils qui se fondent facilement dans votre décoration. L’Echo Plus est plus imposant et s’impose plutôt comme un rival du Google Home Max, avec une qualité de son supérieure mais des fonctionnalités identiques. On rappellera aussi l’existence de l’Echo Input, un appareil en forme de galet permettant d’intégrer Alexa sur n’importe quelle enceinte (39,99€).

Qualité son

Les retours venus des Etats-Unis parlent d’une bonne restitution sonore pour l’Amazon Echo, mais pas forcément exceptionnelle non plus. On est sur un très petit facteur de forme, et il ne faut pas espérer mieux que le Google Home, qui a à peu près le même volume. Le son n’est comme on peut s’y attendre pas la spécialité des déclinaisons plus compactes. C’est différent du côté de l’Echo Plus, qui propose un son plus puissant et des basses plus profondes. L’enceinte se distingue aussi grâce à son « hub Zigbee », qui permet de configurer et de contrôler des objets connectés sans devoir passer un hub propriétaire. Chez Philips Hue, vous économiserez ainsi jusqu’à 50€.

Qualité de l’assistant

Plusieurs études placent Alexa au niveau, ou près de Google Assistant tant au niveau du taux de bonnes réponses que de son intelligence. Le plus de ces enceintes, c’est la possibilité d’y installer des « skills » pour lui donner de nouveaux talents. Ces skills permettent par exemple à des marques tierces de rendre très facilement leurs objets connectés compatibles avec Alexa. Vous pouvez choisir parmi une vaste sélection de skills ou en créer une vous-même. On vous propose également de consulter notre liste de commandes utiles pour bien commencer avec Alexa ou notre tutoriel pour créer des routines avec Amazon Echo.

Compatibilité

Amazon Echo est aussi bien compatible avec les appareils sous Android que les iPhone. Echo sont les enceintes connectée qui sont compatible avec le plus de marques d’objets connectés. De quoi en faire votre centre de commandes domestique tout en pouvant faire votre marché parmi une vaste sélection de lampes, thermostats, serrures, sonnettes, etc, pour choisir les meilleurs prix.

Prix

Amazon Echo 3 est disponible au prix de 99,99 €, Echo Dot à 29,99 €, Echo Show 5, à 64,99 € et Echo Plus, à 109,99€. Pour se lancer en France, Amazon frappait très fort sur les prix en proposant -50% de réduction pour toutes les précommandes. On a régulièrement droit à des variantes de cette offre pour mieux attaquer la concurrence.

Conclusion

Cette enceinte connectée est pour vous si vous souhaitez franchir le pas des enceintes connectées sans vous ruiner, êtes intéressés par les skills et les possibilités offertes par Alexa. Les enceintes Echo ne sont pas pour vous si vous n’aimez pas leur design, ou êtes déjà trop habitués à Google Assistant.

HomePod : inutile… à moins d’avoir un iPhone ?

Le HomePod est la première enceinte connectée lancée par Apple. L’appareil vise d’entrée le marché haut de gamme, et mise sur la qualité audio, le design et l’intégration à l’écosystème Apple.

Design

D’un facteur de forme à peine plus grand que le Google Home, le HomePod a une forme rappelant l’unité centrale des Mac Pro. Elle est enveloppée dans un tissu maillé créé d’un seul tenant sans couture apparente. Elle existe en gris presque noir et en blanc légèrement gris, à l’image de l’iPhone X.

Qualité son

La qualité audio est le gros argument du HomePod. A ce titre, l’enceinte n’a pas encore d’autre concurrent que le Google Home Max aux Etats-Unis. Ce qui au final le rend moins cher que ce dernier. Il offre un son clair puissant et des basses profondes quelque soit l’endroit où l’on se trouve dans la pièce, grâce à un système de détection et de « beamforming » en direction de l’auditeur. On peut en appairer deux grâce au AirPlay 2 pour obtenir un système HiFi stéréo.

Qualité de l’assistant

Siri n’est pas réputé pour être le meilleur assistant du marché. Mais Apple a annoncé lors de sa conférence WWDC de très nombreuses améliorations qui doivent mettre Siri au niveau de ses concurrents dès l’arrivée d’iOS 12. Il faudra néanmoins le tester pour s’en convaincre.

Compatibilité

Pour configurer le HomePod, il faut obligatoirement avoir accès à un iPhone. Apple Music est le seul service de musique en streaming à être pour l’instant réellement intégré à l’enceinte. Et tout ce qui n’est pas un iPhone doit se contenter d’une banale connexion bluetooth. Par contre entre les produits Apple la magie est là, comme toujours.

Prix

Le HomePod est disponible dans ses deux coloris à 349 €.

Conclusion

Cette enceinte connectée est pour vous si vous souhaitez une enceinte connectée haut de gamme, avec une excellente restitution sonore, que vous possédez d’autres appareils de l’environnement Apple et que vous souhaitez avoir le meilleur de ce qui se fait chez la firme de Cupertino.

Le HomePod n’est pas pour vous si vous n’avez pas d’iPhone, ou que Siri vous agace.