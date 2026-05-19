AliExpress enflamme le printemps : jusqu’à 60% de réduction sur tout le site

AliExpress accélère ses offres de printemps. Les Économies ensoleillées cassent les prix jusqu’à 60% sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la fin de l'opération.

Economies enseoleillées sur AliExpress

Comme à chacun de ses grands rendez-vous promotionnels, AliExpress déploie une série de codes promo valables pendant quelques jours sur des milliers de produits. Le géant du e-commerce lance une nouvelle campagne dénommée Économies ensoleillées, avec des réductions allant jusqu’à 60% sur l'ensemble de son site.

Ces coupons sont valables du 18 au 22 mai 2026 à 23h59 et sont cumulables avec les réductions déjà en cours sur AliExpress. Mais attention : les stocks sont très limités sur chaque palier. Mieux vaut ne pas tarder si une offre vous intéresse, au risque de la voir disparaître rapidement.

La grille des codes promo disponibles

  • 2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFR02
  • 5 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFR05
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDR30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDR45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDR60

Tous les produits de notre sélection sont expédiés depuis la France ou l'Union européenne, sans frais de douane. La livraison est généralement assurée sous 1 à 5 jours ouvrés, avec des délais pouvant légèrement s'allonger en cas de forte demande ou de restock. AliExpress propose également le paiement en 4 fois sans frais via PayPal sur de nombreux produits éligibles.

Les meilleures offres sur les smartphones

De nombreux smartphones sont en promotion lors de cette campagne. Redmi, Poco, ou encore OnePlus font partie des marques phares faisant l’objet de remises exceptionnelles.

OnePlus 15 à 779 €
Au lieu de 979 € avec le code PHDFR60
779€
Voir
POCO F8 Pro 5G à 363 €
Au lieu de 649 € avec le code PHDFR45
363€
Voir
Redmi Note 15 Pro+ 5G à 303 €
Au lieu de 499 € avec le code PHDFR30
303€
Voir
Poco F8 Ultra à 575 €
Au lieu de 833 € avec le code PHDFR60
575€
Voir
Redmi Note 15 Pro 5G à 192,82 €
Au lieu de 403 € avec le code PHDFR20
192€
Voir

Le OnePlus 15 se démarque par son rapport qualité-prix intéressant pour un haut de gamme. Proposé sous la barre des 780 €, ce smartphone est équipé d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5, d’une batterie de 7 300 mAh et d’une charge ultra rapide. Pour les budgets plus serrés, le Redmi Note 15 Pro reste une référence populaire sur le segment du milieu de gamme, et il est à moins de 200 euros en ce moment.

Le top des deals sur les tablettes

Les tablettes n’échappent pas aux réductions des offres de printemps sur AliExpress. Les modèles Redmi et Poco sont connus pour leurs prix accessibles. Plusieurs références phares sont proposées à moins de 200 €. Et si vous recherchez une tablette plus aboutie, la Xiaomi Pad 7 revient tout juste à 200 € actuellement.

Xiaomi Pad 7 à 200 €
Au lieu de 399 € avec le code PHDFR20
200€
Voir
Redmi Pad 2 Pro à 158 €
Au lieu de 349 € avec le code PHDFR20
158€
Voir
Redmi Pad 2 à 116 €
Au lieu de 199 € avec le code PHDFR11
116€
Voir
POCO Pad M1 à 160 €
Au lieu de 329 € avec le code PHDFR20
158€
Voir

C'est l’une des références du milieu de gamme premium, avec son écran 3,2K à 144 Hz, son processeur Snapdragon 7+ Gen 3 et sa batterie de 8 850 mAh.

La Redmi Pad 2 Pro est une version moins aboutie, mais tout aussi convaincante pour un prix nettement plus accessible. Comptez 158 € au lieu de 299 €.

Les objets connectés

Dans cette catégorie, AliExpress met les bouchées doubles sur les produits DJI et Garmin. Plusieurs générations des montres Forerunner sont à des prix très intéressants. Les drones et caméras DJI ne sont pas en reste.

DJI Mini 5 Pro à 6743 €
Au lieu de 799 € avec le code PHDFR60
643€
Voir
DJI Osmo Pocket 3 à 333 €
Au lieu de 519 € avec le code PHDFR30
333€
Voir
Garmin Forerunner 265 à 229 €
Au lieu de 419 € avec le code PHDFR30
229€
Voir
DJI Neo 2 à 187 €
Au lieu de 239 € avec le code PHDFR20
187€
Voir

Le DJI Mini 5 Pro est la grande star de cette sélection. Ce drone léger de moins de 250 grammes embarque un capteur 1 pouce et une détection d'obstacles à 360 degrés. Pour les sportifs, la montre connectée Garmin Forerunner 265 est une valeur sûre avec ses fonctions multisports, son GPS multibandes et sa grosse autonomie.

Informatique

AliExpress propose aussi des remises intéressantes sur les processeurs, y compris sur le modèle le plus apprécié des joueurs : le Ryzen 7 9800X3D qui voit son prix chuter à un niveau appréciable.

Ryzen 7 9800XD à 351 €
Au lieu de 529 € avec le codePHDFR45
351€
Voir
Ryzen 7 9700X à 185 €
Au lieu de 416 € avec le codePHDFR20
185€
Voir

Plus abordable, le Ryzen 7 9700X vise les profils polyvalents et s’adresse à ceux qui cherchent un bon équilibre entre productivité et jeu.

Les offres en cours chez AliExpress prendront fin le dimanche 22 mai 2026, mais les meilleurs coupons partent souvent bien avant. Il vaut donc mieux ne pas attendre le dernier jour pour valider votre panier.


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