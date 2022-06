Les meilleures imprimantes pour smartphone : notre comparatif

La qualité des appareils photos sur les téléphones portables s’est considérablement améliorée. Grâce aux imprimantes pour smartphone, vous pouvez désormais imprimer vos photos de n’importe où. Voici un guide des meilleures imprimantes à acheter pour votre mobile.

Au cours de ces dernières années, l’utilisation des smartphones s’est généralisée au point qu’il nous est maintenant difficile de nous en passer. On les utilise pour naviguer sur internet, aller sur les réseaux sociaux, gérer nos mails ou encore prendre des vidéos et des photos. Une multitude d’accessoires ont vu le jour pour accompagner nos téléphones portables. C’est par exemple le cas des imprimantes pour smartphone qui, légères et compactes, peuvent s’emporter facilement partout. Découvrez les meilleures imprimantes pour smartphone dans notre sélection.

Les meilleures imprimantes pour smartphone

Quelle imprimante pour smartphone acheter ?

Canon Selphy CP 1300

L’imprimante portable Canon Selphy CP1300 n’est pas la plus compactes des modèles de notre comparatif mais les photos imprimées sont de haute qualité pour un prix très correct. Grâce à sa connexion WiFi, elle peut s’utiliser à l’aide d’un smartphone mais aussi d’une tablette, d’un appareil photo ou d’un ordinateur. La Canon Selphy CP1300 peut très bien être utilisée pour l’impression de photos officielles pour un passeport, une carte d’identité ou encore le permis de conduire.

Les + Les - Photos de bonne qualité Dimensions peu compactes Tirage 10 x 15 cm Impression bruyante Impression possible de photos pour documents officiels Compatible avec de nombreux appareils (smartphone mais aussi tablettes, appareil photo, ordinateur).

HP Sprocket Plus

Après avoir sorti son imprimante nomade Sprocket, Hp a décidé de commercialiser la Sprocket Plus, une nouvelle version plus grande tout en restant compact. Comparé au modèle précédent, HP a amélioré la qualité d’impression même si elle reste toujours perfectible. L’imprimante sans fil fonctionne à l’aide du Bluetooth. Sa particularité par rapport à la concurrence est d’imprimer des photos sur papier autocollant. Vous pouvez personnaliser les photos à l’aide de l’application HP Sprocket en ajoutant par exemple des cadres ou des filtres.

Les + Les - Papier photo autocollant Les photos manquent de profondeur et de contraste Bonne autonomie Temps d’impression plus long (s’explique par la taille plus grande des photos) Qualité d’impression améliorée Imprimante assez fine

Fujifilm Instax Mini Link

La marque Fujifilm est déjà réputée pour ses appareils photos instantanés. En commercialisant l'Instax Mini Link, la marque nippone propose une bonne solution pour imprimer ses photos directement depuis son smartphone. Compacte et légère, cette petite imprimante portable est très simple d’utilisation. Elle fonctionne à l’aide de l’application dédiée Instax Mini Link qui vous permet de personnaliser vos tirages. Les photos se développent rapidement.

Les + Les - Bonne autonomie Qualité de l’image peut être améliorée Imprimante réactive Application ludique

Fujifilm Instax Share SP-3

Le Fujifilm Instax Share SP-3 imprime des photos au format carré, ce qui leur donne le look rétro des polaroids d’époque. Tout comme la Fujifilm Instax Mini Link avec l’application Instax Mini Link, l’imprimante pour smartphone Instax Share SP-3 fonctionne à l’aide d’une application mobile Instax Share. La connection se fait à l’aide du WiFi. Le rendu des tirages est appréciable.

Les + Les - Excellente autonomie de 160 impressions ! Cartouches Instax chères Bonne qualité de photo Colorimétrie des photos perfectible Batterie rechargeable amovible

Polaroid Hi-Print

Tout comme Fujifilm, Polaroïd est un acteur historique des appareils photos instantanés. Pour la hi-Print, la marque choisit d’utiliser la sublimation thermique pour ses tirages, ce qui offre des photos de très bonne qualité, précises et nettes.

Les + Les - La qualité des photos Coût d’impression élevé Petit format

Polaroid Mint

La Polaroid Mint fonctionne avec la technologie Zink. À l’aide de l’application dédiée, l’imprimante permet l’impression de photos enregistrées sur votre téléphone ainsi que les photos présentes sur votre compte Facebook, Instagram et Dropbox. Vous pouvez les imprimer telles quelles au format d’impression 2 x 3 ou les éditer avant l’impression en retouchant par exemple la luminosité ou le contraste.

Les + Les - Bonne autonomie Coût du tirage papier Bon rapport qualité/prix de l'imprimante

Kodak Step Instant Printer

Kodak est également un acteur connu des appareils photo instantanés. Avec Step Instant Printer, la marque américaine rejoint les marché des imprimantes pour smartphone. L’imprimante fonctionne avec une application dédiée, Step Print. Vous pouvez ainsi imprimer les images stockées sur votre téléphone mais aussi celles des réseaux sociaux.

Les + Les - Peut imprimer les photos des réseaux sociaux

Charge microUSB (on aurait préféré un port USB C) Bon rapport qualité/prix Photos autocollantes

Kodak Smile Instant Digital Printer

La Kodak Smile Instant Digital vous permet de retoucher vos photos avant l’impression. L’imprimante utilise la technologie Zero Ink pour tirer des photos sur du papier autocollant au format 2×3. Elle fonctionne à l’aide de l’application Smile et se connecte grâce au Bluetooth.

Les + Les - Bonne autonomie de 40 impressions La qualité de la photo peut être améliorée Résistante à l'eau

Xiaomi Mi Pocket Photo Printer

Comme souvent, Xiaomi propose des alternatives à moindre coût. La Xiaomi Mi Portable Photo Printer se positionne ainsi en imprimante pour smartphone à petit prix. Utilisant la technologie Zink pour ses photos, même si la qualité du rendu est perfectible, c’est un appareil simple d’utilisation qui fonctionne grâce à l’application Mi Home.

Les + Les - Petit prix Autonomie Temps d’impression Qualité des photos

Comment choisir son imprimante pour smartphone ?

Le principal avantage des imprimantes pour smartphone est la possibilité d’imprimer directement des photos issues de votre mobile. Certaines imprimantes vont plus loin en proposant des applications pour personnaliser vos photos avant l’impression comme l’ajout de filtre, la retouche des photos ou encore des photomontages. Toutes les imprimantes ne se valent pas. Pour faire votre choix, vous devez tenir compte de critères spécifiques :

Connectivité : il faut regarder par quel moyen vous pouvez transférer vos photos pour les imprimer. Cela peut généralement être fait sans fil à l’aide d’une application, par Bluetooth, par WiFi ou avec une carte SD.

Temps d’impression : le temps d’impression va dépendre de l’appareil utilisé. Les imprimantes les plus rapides ne vont mettre qu’une dizaine de secondes alors que les plus lentes vont mettre 1 minute.

: il faut regarder par quel moyen vous pouvez transférer vos photos pour les imprimer. Cela peut généralement être fait sans fil à l’aide d’une application, par Bluetooth, par WiFi ou avec une carte SD. Temps d’impression : le temps d’impression va dépendre de l’appareil utilisé. Les imprimantes les plus rapides ne vont mettre qu’une dizaine de secondes alors que les plus lentes vont mettre 1 minute. Autonomie de la batterie : les imprimantes pour smartphones ont l’avantage d’être portables. Elles fonctionnent donc grâce à une batterie. En fonction du modèle et de la technologie utilisée, les procédés d’impression vont être plus ou moins énergivores. L’autonomie va s’exprimer en nombre de tirages qui varie d’une vingtaine d’impressions à plus d’une centaine.

: les imprimantes pour smartphones ont l’avantage d’être portables. Elles fonctionnent donc grâce à une batterie. En fonction du modèle et de la technologie utilisée, les procédés d’impression vont être plus ou moins énergivores. L’autonomie va s’exprimer en nombre de tirages qui varie d’une vingtaine d’impressions à plus d’une centaine. Qualité de l’image : le rendu final va surtout dépendre de la technologie utilisée (argentique, Zéro ink (Zink) ou sublimation thermique).

Quelle est la meilleure technologie pour l’impression instantané des photos ?

Il existe 3 technologies courantes pour les imprimantes nomades :

L’impression par sublimation thermique : Cette technologie permet d’avoir des photos en couleur d’excellente qualité. L’appareil utilise la chaleur pour transférer l’encre sur le papier photo. Cette technique nécessite en revanche plus de temps.

: Cette technologie permet d’avoir des photos en couleur d’excellente qualité. L’appareil utilise la chaleur pour transférer l’encre sur le papier photo. Cette technique nécessite en revanche plus de temps. L’impression Zink (Zero Ink) : Ce processus permet d’imprimer les photos sans encre. Le papier zink contient de l’encre sous la forme de cristaux qui sont activés par la chaleur de l’imprimante. C’est la technologie la plus répandue dans l’instantané. À noter que les photos Zink ont généralement un défaut de contraste. Les photos ressortent avec une apparence délavée.

: Ce processus permet d’imprimer les photos sans encre. Le papier zink contient de l’encre sous la forme de cristaux qui sont activés par la chaleur de l’imprimante. C’est la technologie la plus répandue dans l’instantané. À noter que les photos Zink ont généralement un défaut de contraste. Les photos ressortent avec une apparence délavée. L’argentique : C’est une méthode d’impression qui font le bonheur des personnes piquées de nostalgie. Cette solution est malheureusement la plus coûteuse.

