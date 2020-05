Meilleures balances connectées : quel modèle acheter en 2020 ?

Vous êtes à la recherche d’une balance connectée pour remplacer votre appareil traditionnel ? Vous êtes tombé au bon endroit chers lecteurs. Dans ce guide d’achat, on a sélectionné pour vous les meilleurs modèles du marché actuel. Suivez le guide.

Notre sélection des meilleures balances connectées

Pour surveiller son poids dans le cadre d’un régime ou d’un programme de musculation, de nombreux utilisateurs optent pour une balance connectée. Via une application mobile, la balance permet de garder un oeil sur son IMC (Indice de Masse Corporelle) et de surveiller ses progrès. Evidemment, chaque appareil a ses points forts et ses défauts. Pour vous aider à faire le meilleur choix possible face à un marché en pleine expansion, on a compilé pour vous les meilleures solutions du marché. En fin d’article, on vous propose aussi de répondre à vos principales questions sur le sujet des balances connectées.

Xiaomi Mi Body Composition Scale

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA XIAOMI MI BODY COMPOSITION SCALE

On attaque ce guide d’achat avec une valeur sûre : la Xiaomi Mi Body Composition scale. La proposition de Xiaomi se distingue d’abord par son design discret et moderne et son poids plume. Elle se fondera aisément dans le décor de votre salle de bain. Très précise, la balance du constructeur chinois permet de mesurer l’IMC, la masse osseuse et la masse graisseuse.

Toutes ces données sont accessibles dans l’application mobile (disponible sur Android ou iOS) via une connexion Bluetooth. Cette application complète et intuitive autorise 15 profils différents. La balance est donc idéale pour être utilisée par plusieurs membres d’une même famille.

Enfin, la solution de Xiaomi se distingue par son prix réduit et son excellent rapport qualité prix. La Mi Body Composition scale est en effet disponible à l’achat à un prix avoisinant les 50€. C’est l’une des meilleurs options sur le milieu de gamme.

Les + Les - Design sobre et discret Connexion uniquement Bluetooth Prix ultra attractif Pas de capteur cardiaque 15 utilisateurs autorisés Mesures Complètes

Withings Body Cardio

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA WITHINGS BODY CARDIO

Design et très complète, la balance Body Cardio de Whitings permet de mesurer votre poids, votre masse osseuse, votre masse graisseuse, la masse hydrique et la masse musculaire. Ce n’est pas tout. Elle tire son épingle du jeu grâce à un capteur permettant de garder un oeil sur la santé de votre coeur.

En effet, la balance connectée est capable de mesurer votre rythme cardiaque et de détecter les premiers signes d’un problème cardiovasculaire. Connectée en Wifi, elle promet un an d’autonomie, se recharge par USB et affiche la météo sur un petit écran. Malheureusement, le prix de la balance est plutôt élevé. Elle est proposée aux alentours de 150 euros.

Les + Les - Capteur cardiaque Prix élevé Mesures complètes et affichage de la météo Application compagnon très intuitive Installation facile et bonne autonomie

Withings Body+

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA WITHINGS BODY+

On continue avec une autre production de WITHINGS, la Body+. Moins haut de gamme que la Body Cardio, elle fait l’impasse sur les outils de mesure cardiovasculaire. Par contre, elle permet évidemment de mesurer le poids et les masses osseuse, graisseuse, hydrique et musculaire. On notera la présence d’un mode grossesse qui permet aux futures mamans de surveiller la croissance du bébé en le portant dans les bras pendant la pesée.

L’application mobile est l’une des plus complètes du marché avec des graphiques précis montrant l’évolution de votre corps. C’est surtout la balance idéale si vous portez une montre connectée de la marque. Abordable, précise et complète, elle déçoit uniquement par la présence de piles. Néanmoins, elle reste l’une des meilleures solutions de cette sélection. On la trouve autour des 100 euros.

Les + Les - Un bon rapport qualité prix La présence de piles Le mode grossesse Design sobre mais efficace Connexion Wifi

Eufy P1

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA EUFY P1

C’est la balance parfaite pour les budgets les plus limités ! Disponible autour des 40 euros, notamment sur Amazon, elle permet de mesurer le poids et les masses osseuse, graisseuse, hydrique et musculaire avec la même précision que des balances plus haut de gamme. Malheureusement, ce pèse personne abordable fait l’impasse sur la connexion Wifi.

Elle doit se contenter d’une connexion Bluetooth. Pour chaque pesée, vous aurez donc besoin de votre smartphone à proximité pour récupérer les données. On regrettera son application mobile un peu complexe à prendre en main. Entrée de gamme oblige, elle est alimentée par trois piles.

Les + Les - Mesures complètes et précises Connexion Bluetooth uniquement Un prix contenu Alimentation par 3 piles Un design élégant malgré son positionnement

iHealth Core HS6

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA IHEALTH CORE HS6

Haut de gamme, le Core HS6 de iHealt, le spécialiste de la santé connectée, se distingue d’abord par son design futuriste. On notera le rendu très réussi de l’écran LCD. Très complète, elle mesure la masse corporelle, la masse grasseuse, la masse hydrique, musculaire et viscérale des utilisateurs grâce à l’impédance électrique. Ce n’est pas tout.

La balance connectée de iHealth est aussi capable d’afficher la température et l’humidité de votre pièce. C’est idéal pour garder un oeil sur la qualité de l’air de votre salle de bain. Sans surprise, le fabricant propose ce pèse personne au prix fort. Elle est en effet vendue autour des 110 euros.

Les + Les - Mesures précises Les piles Un design futuriste Autonomie un peu légère (seulement 3 mois) Des capteurs d'humidité et de température Synchronisation en Wifi

FitBit Aria 2

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA FITBIT ARIA 2

La Aria 2 s’adresse surtout aux personnes qui portent un bracelet ou une montre connectée de la marque Fitbit. Connectée en WiFi, elle se distingue de la concurrence grâce à l’excellent écosystème proposé par Fitbit. Combinée à un bracelet, elle permet de garder un panorama complet de sa santé, allant de votre poids à votre rythme cardiaque en passant par vos habitudes de sommeil.

Du reste, elle propose des mesures complètes de la masse graisseuse et consorts. Elégante et discrète, elle trônera avec fierté chez vous. Par contre, il n’est pas possible de la glisser sous un meuble. Dommage. Elle est vendue autour des 120 euros.

Les + Les - Connectivité Wifi Un intérêt limité pour les personnes sans bracelt Fitbit L'écosytème FitBit Un design peu compact Design réussi

Tefal Body Partner

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TEFAL BODY PARTNER

Passons à la balance la plus originale de ce guide achat : la Tefal Body Partner. Réservée aux personnes qui souhaitent refaçonner leur silhouette, la balance est accompagnée d’un capteur de silhouette externe. Ce module doté d’un écran LCD est capable de mesurer la silhouette de l’usager et de fournir les détails de son tour de poitrine ou de taille. Il permet un relevé précis de l’évolution d’une silouhette dans le cadre d’une perte de poids ou d’un programme de musculation.

Sans surprise, la Body Partner permet aussi de mesurer votre poids et votre masse graisseuse. Les données sont visibles dans une application mobile. Malheureusement, elle se contente d’une connexion Bluetooth. Elle est vendue autour des 120 euros. On la conseille aux usagers en plein régime.

Les + Les - Une application mobile réussie Connexion Bluetooth Un capteur de silhouette étonnant Un design un peu grossier pour du haut de gamme

Terraillon Web Coach One

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TERAILLON WEB COACH ONE

Vendue autour des 60 euros, la Terraillon Web Coach One est plus basique que la plupart des autres modèles de ce guide d’achat. Elle se contente en effet de mesurer le poids et l’IMC de l’utlisateur. C’est la balance parfaite des utilisateurs en quête de simplicité qui recherchent uniquement les fonctions les plus basiques.

Elle séduira notamment les personnes allergiques à la technologie et ou les novices, comme les séniors peu habitués au monde des objets connectés. Elle pèche par sa connexion limitée au Bluetooth, la présence de piles et un design clivant.

Les + Les - Prix contenu Fonctions limitées Simplicité d'utilisation Pas d’impédance bioélectrique



Garmin Index

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA GARMIN INDEX

On continue avec la Garmin Index, une balance connectée ultra design. Complète et orientée haut de gamme, elle promet aux utilisateurs de mesurer leur poids en seulement quelques secondes. Connectée en Wifi, elle permet de synchroniser les données enregistrées par la balance avec les informations collectées par les bracelets et montres de Garmin.

Ainsi, ce pèse personne s’adresse d’abord aux usagers qui sont déjà familiarisées avec la plateforme Garmin Connect et l’excellent écosystème de Garmin. Complète et précise, elle permet de mesurer la masse corporelle, masse graisseuse, masse musculaire, masse hydrique et l’IMC. Sans surprise, ces données sont accessibles via une application compagnon fluide et facile à comprendre.

Elle autorise les usagers à configurer jusqu’à 15 profils différents. Malheureusement, Garmin vend sa balance au prix fort. Il faut compter entre 160 et 200 euros pour l’obtenir. C’est un peu élevé par rapport à ses rivaux plus complets.

Les + Les - La plateforme Garmin Connect Surtout réservée aux utilisateurs de bracelets et montres Garmin Connectivité Wifi Un prix un peu trop élevé L'application compagnon très réussie 15 profils différents autorisés



Beurer BF 700

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA BEURER BF 700

On termine notre sélection avec la Beurer BF 700. Réservée aux budgets les plus restreints, elle offre une impressionnante quantité de mesures différentes à un prix cassé de 40 euros. La BF 700 permet ainsi d’obtenir un calcul précis de l’IMC, de la masse graisseuse, de la masse musculaire, de la masse hydrique et de la masse osseuse. Malgré son prix reduit, la balance est en effet équipée de l’impédance bioélectrique.

L’application compagnon ultra complète, la « Beurer HealthManager », permet d’enregistrer 8 profils différents. On regrettera son design un peu old school et tape à l’oeil et la connexion qui est limitée au Bluetooth, ce qui n’est pas étonnant pour un appareil de cette gamme de prix.

Les + Les - Mesures complètes et précises Un design pas vraiment séduisant Un prix accessible Une connexion Bluetooth uniquement Un rapport qualité prix impressionnant Alimentation par piles 8 profils différents dans l'application mobile

🙄Quels usages pour ma balance connectée ?

Les balances connectées, aussi appelées pèse personne de nouvelle génération, permettent d’obtenir un relevé précis et complet de votre masse corporelle. Elles permettent notamment de connaître vos taux de graisse et de déterminer votre composition corporelle (taux de masse graisseuse, hydrique, musculaire ou osseuse). Pour ça, les balances s’appuient sur la méthode de l’impédance bioélectrique.

Concrètement, elles vont envoyer un courant électrique sans danger dans votre corps. Rassurez-vous, ce processus est garanti sans le moindre danger. Pour que l’impédance fonctionne, il est nécessaire d’utiliser la balance à pieds nus sinon le courant électrique ne passera pas. On notera que certains pèse personne sont aussi capables de mesurer la santé cardiaque des utilisateurs. C’est notamment très utile pour les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires et pour les sportifs.

📡Est-ce qu’il faut choisir une balance connectée en WiFi ou Bluetooth ?

Les balances de cette sélection s’appuient soit sur le Bluetooth ou sur le réseau Wifi pour transférer les données sur votre smartphone ou sur le Cloud. Par soucis de commodité, on vous invite à privilégier les balances dotées d’une connexion Wifi. Dans ce cas là, les données enregistrées lors de la pesée sont directement transmises sur le Cloud. Avec une connexion Bluetooth, vous devez absolument vous munir de votre smartphone lors de la pesée.

C’est moins pratique et les risques sont élevés de perdre des données en oubliant d’activer le Bluetooth de son téléphone. De même, on notera que de nombreuses personnes ont pour habitude de se peser après la douche. Dans ce contexte, la présence du téléphone est une contrainte.

💰Quel budget pour ma balance connectée ?

Pour une balance connectée d’entrée de gamme, avec des relevés basiques et une connexion cantonnée au Bluetooth, on vous invite à débourser un minimum de 50 euros. A ce prix là, vous aurez une balance de qualité avec des fonctionnalités basiques. Pour aller un peu plus loin, et profitez notamment d’une connexion WiFi, on vous conseille d’investir autour des 80/100 euros. Enfin, les solutions les plus haut de gamme, avec un capteur cardiaque ou des options innovantes, grimpent autour des 120 ou des 150 euros. A ce prix là, le design de votre balance sera aussi plutôt réussi.

Nous espérons que ce guide d’achat des meilleures balances connectés du marché vous permettra de faire des achats éclairés. Si vous avez d’autres conseils à donner à la communauté Phonandroid, ou si une erreur s’est malencontreusement glissée dans ce dossier malgré notre vigilance, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.