Meilleurs thermomètres connectés : quel modèle acheter ?

Le thermomètre connecté a plusieurs fonctions. Il vous permet bien sûr de connaître la température à l’intérieur et à l’extérieur d’une maison à distance et de recevoir des alertes en temps réel si nécessaire. Mais il existe aussi des thermomètre corporel connecté pour surveiller la santé de vos proches et détecter les montées de fièvre. Découvrez notre sélection des meilleurs thermomètres connectés pour vous aider à choisir modèle le plus adapté à vos besoins.

Notre sélection des meilleurs thermomètres connectés

Un thermomètre connecté est équipé d’une sonde qui permet de mesurer la température. Grâce à une application dédiée, vous pouvez suivre en temps réel et à distance les données sur votre smartphone ou votre tablette. En recevant une alerte lorsque les températures à l’intérieur de la maison sont trop basses, vous pouvez réguler plus facilement votre chauffage. Et inversement, grâce à une alerte en cas de température corporelle trop élevée, vous pouvez savoir exactement quand votre enfant a de la fièvre.

Les thermomètres connectés vous donnent aussi accès à d’autres fonctionnalités, comme l’historique des relevés, le taux d’humidité ou encore le taux de CO2.

À l’aide de notre comparatif, achetez les meilleurs thermomètres connectés d’intérieur et d’extérieur mais aussi pour mesurer votre température corporelle.

Les meilleurs thermomètres connectés d’intérieur

Netatmo Healthy Home Coach

Netatmo, qui a rejoint le groupe Legrand en 2018, est l’une des marques les plus connues dans la fabrication d'objets connectés dédiés à la maison. On retrouve ainsi dans son catalogue des thermostats, des caméras connectées ou encore des stations météo intelligentes.

On commence ce guide dédié aux thermomètres connectés avec le capteur de qualité de l’air intérieur Netatmo.

Le Healthy Home Coach de Netatmo est bien plus qu’un simple thermomètre. Il contribue à créer un environnement intérieur sain en vous communiquant des données comme la température mais aussi le taux d’humidité, le taux de CO2 et le niveau sonore. En plaçant ce modèle dans votre chambre, vous obtenez par exemple les informations optimales pour un sommeil de qualité.

Vous avez la possibilité de choisir différents profils d’emplacement comme la pièce de vie, la chambre parentale, la chambre d’un bébé, la chambre d’un enfant asthmatique, la cuisine ou le sous-sol. Le Healthy Home Coach vous envoie une notification quand les données recueillies ne respectent pas les recommandations.

Depuis l’application, vous pouvez suivre l’historique de vos mesures. Le capteur de qualité de l'air Netatmo sans fil fonctionne en Wi-Fi, sans abonnement et est compatible avec l’Apple HomeKit. La plage de mesure va uniquement de 0°C à 50°C

Les + Les - Mesures complètes Prix élevé Fonctionne sans abonnement N’a pas d’écran Facile à installer

Capteur Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2

Ce thermomètre connecté est très simple mais efficace. Avec son écran LCD de 1,5 pouces, vous pouvez directement voir la température et le taux d’humidité. Un visage indique si ces taux sont normaux. Le smiley sera heureux lorsque les résultats affichés sont bons et, inversement, le smiley sera mécontent quand les résultats sont mauvais. Comme il est muni du Bluetooth, vous pouvez aussi suivre ces données directement sur votre smartphone avec l'application Xiaomi Home.

Le Mi Temperature and Humidity Monitor 2 vous alerte lorsqu’il détecte des changements de température et d’humidité. Ce thermomètre hygromètre connecté dispose aussi d’un mode Bébé qui vous permet de protéger le confort de votre bébé.

En le connectant à d’autres appareils intelligents grâce au Mi Bluetooth Gateway, vous pouvez contrôler vos chauffages, climatiseurs, humidificateurs compatibles en fonction des paramètres renseignés.

Le Mi Temperature and Humidity Monitor 2 s’installe facilement. Il fonctionne sans fil à l’aide de piles et peut être, soit posé sur un bureau, soit directement collé au mur grâce à un adhésif fourni. L’appareil peut stocker jusqu’à 3 mois de données de température et d’humidité. La plage de température varie de 0°C à 60°C

Les + Les - Petit prix Écran non lumineux Compact Facile d’installation

Xiaomi Aqara Capteur de Température et d’Humidité

Outre la température, le capteur Aqara fournit les informations sur l’humidité et la pression atmosphérique. Lorsque la température ambiante est supérieure ou inférieure à la zone de confort définie, le capteur de température et d'humidité Aqara vous envoie une notification sur votre smartphone. Vous pouvez l’utiliser à partir de l’application Apple Home et de l’application Aqara Home.

Compatible Alexa, IFTT et HomeKit, en le connectant à d’autres accessoires domotiques intelligents, vous pouvez actionner vos appareils connectés selon des schémas définis. Utilisez par exemple une prise connectée Aqara pour brancher un humidificateur. Lorsque le capteur détecte que l’air est trop sec, il va automatiquement allumer l’appareil pour humidifier l’air. Par ailleurs, vous pouvez utiliser le contrôle vocal pour connaître la température.

Attention, le capteur Aqara sans fil fonctionne en Zigbee avec un hub qu’il faut acheter séparément. Vous pouvez le fixer au mur grâce à l’adhésif à l’arrière de l’appareil. La plage de détection de la température va de -20°C à 50°C

Les + Les - Facile à installer Hub à acheter en supplément Compatible Alexa, HomeKit et IFTT Pas d’écran Contrôle vocal

Govee WiFi Thermomètre Hygromètre

Le Thermo-Hygromètre Govee est compact. Il peut donc être facilement utilisé dans des espaces de petite taille comme un terrarium de plantes, une cave à cigares ou un incubateur.

Doté du Bluetooth et d’une connexion WiFi stable, vous pouvez consulter à distance les données sur la température et le taux d’humidité grâce à l’application Govee Home. Vous disposez également de widgets sur votre smartphone pour vous permettre de consulter la température et le taux d’humidité sans avoir à ouvrir l’application.

Le seuil d’alerte du Thermo-Hygromètre Govee est personnalisable. Vous pouvez renseigner les niveaux à ne pas dépasser. Lorsque les données indiquent des informations en dessous ou au dessus de ce seuil, vous recevez une alerte sur votre smartphone. Vous pouvez stocker 2 ans de relevés sur le cloud et y avoir accès gratuitement.

Le Thermomètre Hygromètre Govee peut soit se poser, soit s’accrocher à l’aide de la lanière fournie.

Les + Les - Petite taille Pas d’écran pour consulter les données directement sur l’appareil Plage de détection de la température large de -20°C à 60°C Seuil d’alerte personnalisable facilement

Konyks Termo Hygro

En plus de la température, le thermomètre connecté Konyks permet également d’avoir le taux d’humidité. Grâce au WiFi et à l’application dédiée, vous pouvez avoir accès aux données à distance depuis votre smartphone.

Le Konyks Termo Hygro est compatible avec Alexa et Google Assistant. Vous pouvez ainsi utiliser la commande vocale pour connaître la température de la pièce dans laquelle est installé le thermomètre connecté. Depuis l’application Konyks, vous pouvez synchroniser d’autres appareils connectés de la même marque et facilement mettre en place des scénarios et des automatisations.

L’appareil est muni d’un écran LCD qui vous permet de voir les données directement sur le thermomètre connecté. En revanche, le rafraîchissement de la température communiquée ne s’opère que s’il y a une variation de + ou – 0.5ºC et si l’humidité varie de + ou – 5%. Les températures relevées vont de -10°C mini a +50° C.

Les + Les - Compatible avec Alexa et Google Assistant Piles non fournies Présence d’un écran LCD Pas de rétroéclairage Bon rapport qualité-prix

SwitchBot Meter Plus

SwitchBot est une marque spécialisée dans la domotique. Dans son catalogue, on retrouve le thermomètre connecté SwitchBot Meter Plus. Avec une portée maximum de 120 mètres, cet appareil qui fonctionne en Bluetooth permet de voir directement sur votre smartphone via l’application, les données sur la température et le taux d’humidité. Ces données sont stockées durant 68 jours et peuvent vous être présentées sous forme de graphique pour une meilleure visibilité sur l’évolution au fil des jours. Par ailleurs, son large écran LCD de 3 pouces vous permet de voir directement les informations en un coup d’oeil.

Vous pouvez placer le SwitchBot Meter Plus dans le séjour, dans la chambre d’un bébé, dans une serre ou encore dans la cave et recevoir une notification si les données dépassent la plage définie de température ou d’humidité. Pour l’emplacement, vous pouvez poser le thermomètre connecté sur un meuble grâce à la béquille intégrée ou le fixer à une surface magnétique grâce à l’aimant au dos.

En ajoutant le SwitchBot Hub Mini à votre installation, le SwitchBot Meter Plus peut fonctionner à l’aide du Wi-Fi et vous pouvez consulter les données sans être chez vous. Avec le pont SwitchBot, un nombre illimité de données peuvent être stockées sur le cloud sans limite de temps. Et le thermomètre peut être connecté à d’autres produits intelligents de la même marque pour mettre en place des scénarios. La plage des températures varie va de -20 °C à 60 °C.

Les + Les - Petit prix Écran non rétroéclairé Facile à installer SwitchBot Hub Mini en supplément Portée de 120 mètres en Bluetooth Écran de 3 pouces

Les meilleurs thermomètres connectés d’extérieur

Netatmo Station Météo

La station météo Netatmo est constituée de 2 modules, le premier pour l’intérieur, le second pour l’extérieur. En plus des températures, ce modèle complet donne des informations sur le taux d’humidité, la qualité de l’air avec le niveau de CO₂, le niveau sonore ou encore la pression atmosphérique. Pour obtenir les données sur la pluie et le vent, il faut acheter les modules pluviomètre et anémomètre en supplément.

Grâce à l’application dédiée, vous pouvez suivre vos données à distance et en temps réel. Vous avez aussi la possibilité d’ajouter des widgets directement sur votre smartphone pour consulter les données en un coup d’oeil.

Depuis l’application, vous accédez à l’historique des données sans limite de stockage sous forme de courbe et pouvez consulter les prévisions futures pour les 7 prochains jours.

La station météo Netatmo fonctionne avec Apple HomeKit afin que vous puissiez créer des automatisations avec d’autres objets connectés compatibles HomeKit. Vous pouvez également utiliser la commande vocale avec Alexa.

Les + Les - Design réussi Prix très élevé Conception résistante en aluminium Pas d’écran sur l’appareil Plage des températures extérieures de -40°C à 65°C Ne fonctionne pas avec Google Home Prévisions météo à 7 jours

Sainlogic Station Météorologique Professionnelle sans Fil

La station météo sans fil Sainlogic est un appareil 7-en-1 qui fournit des informations non seulement sur la température mais aussi sur le taux d’humidité, la vitesse et la direction du vent, la pression atmosphérique, le niveau de précipitation et le rayonnement solaire UV.

Grâce à la connexion WiFi, vous pouvez accéder aux données à distance depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. L’application est disponible sur Android et iOS. Une fonction d’alarme est disponible et vous permet de recevoir un avertissement si la température atteint le seuil que vous avez défini.

La station météorologique professionnelle sans fil de Sainlogic fonctionne avec des panneaux solaires mais l’appareil dispose également de piles comme source d’alimentation de secours.

Les + Les - Grand écran en couleur lumineux Prix élevé Très complet Fonctionne avec des panneaux solaires

Les meilleurs thermomètres connectés pour mesurer la température corporelle

Terraillon Thermo Smart

Pour clore ce guide sur les thermomètres connectés, nous vous présentons notre sélection des meilleurs thermomètres pour mesurer la température du corps. Et on débute cette catégorie avec le Thermo Smart de Terraillon.

Le Thermo Smart est un thermomètre connecté sans contact qui permet non seulement de prendre la température corporelle, mais aussi celui des objets, des liquides comme le bain et de l’air ambiant.

Grâce à l’application MyHealth qui se connecte au thermomètre en Bluetooth, vous pouvez consulter l’historique des relevés et ainsi avoir un véritable suivi de la température de 8 profils différents. L’application est disponible pour iOS et Android.

Vous pouvez aussi utiliser le thermomètre sans avoir votre smartphone à proximité. L’appareil sauvegarde jusqu’à 30 mesures de température et ces données seront ensuite synchronisées quand l'application MyHealth est à nouveau utilisée.

La précision de la prise de température est de 0,2°C.

Les + Les - Ecran LCD rétroéclairé RAS Garde en mémoire les 30 derniers relevés Prend la température du corps mais aussi des objets, des liquides et de l’air ambiant

Thermomètre Withings Thermo

Le thermomètre connecté Thermo de Withings fonctionne également sans contact mais, au lieu de fonctionner en Bluetooth comme le Thermo Smart de Terraillon, il est doté du WiFi.

En fonction des résultats obtenus, une LED s’allume en vert si la température est normale, orange lorsqu’elle est élevée et rouge lorsqu’elle est grave. L’affichage se fait en fonction de l’âge de la personne.

Sur l’application disponible sur iOS et Android, vous pouvez définir des rappels, écrire des notes sur les symptômes, et garder en historique les données de 8 utilisateurs différents. Là encore, pour la prise de température, la précision est de 0,2°C.

Les + Les - Températures précises Prix élevé Sans contact Multi-utilisateur Synchronisation automatique des données sur l’application

Tucky Thermomètre connecté

Le thermomètre connecté Tucky est différent des autres modèles proposés ici car la prise de température se fait en continu. Le dispositif se colle directement au corps sous l’aisselle grâce à un adhésif double face hypoallergénique. Il permet donc de vérifier la température et d’être averti en cas de pic de fièvre même à distance.

L’affichage des températures sur le smartphone est mis à jour toutes les minutes. L'évolution est visible sous forme de courbe avec des couleurs qui indiquent les niveaux d'intensité. Vous pouvez ainsi voir rapidement si la température est normale ou non. L'historique est disponible sur les 2 dernières années.

L’application permet l’ajout de notes. Par ailleurs, outre la température, Tucky permet de surveiller la position de sommeil des nourrissons. L’appareil vous envoie une alerte lorsque le bébé se retourne sur le ventre.

Les + Les - Fabriqué en France Pas d’écran Consultable à distance Les adhésifs double face doivent être renouvelés à chaque utilisation de Tucky et au bout de 24h Faible émission d’ondes

À quoi sert un thermomètre connecté ?

Comme son nom l’indique, le thermomètre connecté sert avant tout à connaître la température. Muni d’une sonde, ils vous indiquent en temps réel et à distance la température qu’il fait dans votre maison, dans votre jardin, ou dans des endroits stratégiques comme dans une serre, dans la piscine ou encore dans une cave à vin.

L’intérêt du thermomètre connectée c’est que vous recevez directement une alerte sur votre smartphone ou votre tablette si les valeurs sont en dehors de la plage que vous avez définie. Grâce à cette alerte, vous pouvez faire les ajustement pour baisser ou augmenter la température.

Certains thermomètres connectés vont plus loin et sont de véritables stations météorologiques qui, en plus de la température, indiquent le taux d’humidité dans la pièce, voire même la qualité de l’air grâce avec le taux de CO2.

Quelle est la différence entre un thermomètre connecté et un thermostat ?

Les thermostats connectés servent à réguler la température. Ils sont munis de thermomètres afin d’adapter automatiquement la chaleur ou la fraicheur à l’intérieur d’une maison. S’il fait trop froid, le thermostat va ainsi allumer le chauffage et, inversement, lorsqu’il fait suffisamment chaud, il va l’abaisser.

Le thermomètre connecté ne contrôle pas la température mais vous communique des données. C’est très utile pour ajuster vous-même le réglage de vos radiateurs en l’absence de thermostat, savoir exactement la température qu’il fait dans la chambre de votre bébé ou encore à l’extérieur de votre maison.

Si votre enfant est malade, votre thermomètre connecté vous enverra une alerte en cas de fièvre. De même, si la température à l’intérieur de votre maison chute, vous serez alerter directement.

Où placer son thermomètre connecté dans une maison ?

Le thermomètre connecté est un appareil polyvalent. Son emplacement dans la maison dépendra de vos besoins. Pour votre confort, vous pouvez par exemple le placer dans la pièce de vie. Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez aussi mettre le thermomètre connectée dans leur chambre. Si vous avez une véranda ou une serre dans laquelle vous avez des plantes fragiles, c’est un appareil qui peut aussi être utile pour vous assurer des bonnes températures afin d’éviter le gel ou, au contraire, la canicule. C’est aussi un objet très pratique pour les amateurs de vins qui souhaitent s’assurer que leur cave conserve une température idéal pour la conservation de leurs plus grands crus.

Attention cependant à ne pas placer votre thermomètre connecté près d’une source de chaleur comme un radiateur par exemple ou juste derrière une fenêtre en plein soleil car cela risquerait de fausser les données.

