ChatGPT est plus lent que d’habitude ? OpenAI reconnaît des problèmes

ChatGPT rencontre des problèmes de latence, se traduisant par une vitesse moins élevée de l'IA. Les équipes d'OpenAI sont sur le pont pour tenter de rétablir la situation.

De nombreux utilisateurs constatent que ChatGPT n'est pas aussi rapide que d'habitude ce 27 mai 2026. Il prend plus de temps à traiter les requêtes et à générer des réponses, provoquant la frustration de ceux qui comptent sur lui au quotidien. La plateforme n'est pas la seule à souffrir de ce problème : les API sont touchées, signifiant que des services tiers reposant sur les modèles GPT peuvent aussi être impactés.

Sur sa page de statut, OpenAI, entreprise qui a développé les modèles d'IA GPT et ChatGPT, indique “Nous rencontrons actuellement des problèmes”, confirmant que le souci est bien originaire de chez elle. On y apprend que depuis 16 h 47 environ (heure de Paris), on constate une latence élevée et des erreurs d'API. La situation n'est pas revenue à la normale au moment auquel ces lignes sont écrites, à 18 h 15 le 27 mai.

ChatGPT en carafe, une latence anormalement haute

Cette panne s'ajoute à une autre qui dure quant à elle depuis plus de 24 heures. OpenAI explique avoir mis en place des mesures pour corriger le tir et surveiller l'état de ses services en temps réel. Un problème concernant FedRAMP est aussi signalé. Il s'agit d'un protocole de sécurité pour les plateformes de cloud qui sont utilisées par l'administration aux États-Unis.

OpenAI ne communique aucune estimation du délai nécessaire à la réparation de la panne pour l'instant.