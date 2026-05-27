Cette compacte BYD conçue pour les Européens affiche une autonomie démentielle

BYD vient de dévoiler la Dolphin G, sa première voiture conçue spécifiquement pour les marchés européens. Cette citadine hybride rechargeable a le gabarit d'une Polo et affiche une autonomie combinée de 1 000 km.

byd dolphin g phev

Les constructeurs automobiles chinois accélèrent leur offensive en Europe. BYD s'est imposé ces derniers mois comme l'une des marques les plus dynamiques sur le continent. Les ventes de la marque ont bondi en Europe au point de dépasser Tesla sur plusieurs marchés clés. Le constructeur a exporté plus de 135 000 véhicules en avril 2026. Cela représente une hausse de 70 % sur un an.

Jusqu'ici, BYD adaptait ses modèles chinois pour les marchés étrangers. La Dolphin G marque une rupture. C'est la première voiture du constructeur pensée depuis le départ pour l'Europe. La marque avait déjà mis au point une technologie de batterie capable de dépasser les 1 000 km d'autonomie. C'est précisément le seuil que la Dolphin G vise avec son système hybride rechargeable.byd phev dolphin

La BYD Dolphin G DM-i promet 1 000 km d'autonomie combinée dans un gabarit de Polo

Selon l'annonce officielle de BYD, la Dolphin G DM-i est un hybride rechargeable équipé du système Super Hybrid. La voiture mesure 4 160 mm de long pour 1 825 mm de large. C'est exactement le gabarit d'une Volkswagen Polo. Stella Li, vice-présidente exécutive du constructeur, a porté ce lancement devant la presse mondiale. Elle a décrit le véhicule comme une façon de rendre la mobilité durable accessible au plus grand nombre. La compacte embarque un moteur électrique de 194 chevaux, associé à un moteur thermique de 1,5 litre. Deux tailles de batterie lithium-fer-phosphate sont proposées, de 7,8 kWh et 18 kWh. L'autonomie combinée annoncée dépasse les 1 000 km selon le cycle WLTP.

La Dolphin G sera commercialisée en Europe dans les prochaines semaines. Les prix définitifs seront communiqués en juin 2026. Le tarif de départ attendu tourne autour de 25 000 euros. La voiture pourrait devenir l'un des premiers modèles produits dans l'usine BYD de Szeged, en Hongrie. Cette implantation locale permettrait au constructeur de contourner les droits de douane européens. Elle entre donc en concurrence directe avec deux rivales bien établies. Le Volkswagen Polo et la Toyota Yaris n'existent qu'en version hybride simple, sans recharge possible. Face à une citadine capable de 1 000 km d'autonomie, leur avantage ne tiendra plus longtemps.byd dophin hybride


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