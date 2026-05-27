Apple va enfin copier cette fonction de sécurité cruciale d’Android contre le vol à l’arraché (il était temps)

Les constructeurs ont développé plusieurs outils pour décourager les vols, mais en fonction de la situation, toutes ces options ne se valent pas. Android possède notamment une fonction clé contre un type de vol particulier : celui à l’arraché. Et Apple semble lui envier : la marque à la pomme développerait sa propre version pour renforcer la sécurité de ses iPhone.

apple iphone 17e test

L’un des piliers de la réputation d’Apple ? La sécurité. C’est pourquoi la firme de Cupertino a développé au fil du temps des fonctions antivol. On pourrait citer, entre autres, Localiser ou encore la Protection en cas de vol de l’appareil.

Mais il y a une fonction de sécurité dont disposent les smartphones Android depuis 2024, mais dont Apple n’a pas (encore) doté ses appareils : Theft Detection Lock. Elle détecte les mouvements brusques – qui pourraient correspondre à un vol à l’arraché – et verrouille immédiatement le smartphone en conséquence.

C’est bien dommage quand on sait que les pickpockets boudent les téléphones Android, leur préférant les iPhone. La raison ? La valeur de ces derniers sur le marché de l’occasion. Mais il semble que la marque à la pomme s’apprête à pallier ce manque.

Apple développe une fonction antivol à l’arrachée inspirée du Theft Detection Lock d’Android

Les protections contre le vol d’Apple sont pertinentes, mais elles perdent de leur intérêt si un voleur vous l’arrache des mains alors que vous étiez en train de l’utiliser : déverrouillé, il peut en faire (presque) ce qu’il veut – les délais de sécurité n’étant pas une solution infaillible.

Pour combler cette lacune, la firme de Cupertino préparerait une nouvelle fonction antivol à l’arraché qui s’inspire très fortement de l’option Theft Detection Lock d’Android. Elle reposerait sur le même principe : l’iPhone serait capable de détecter lorsqu’on l’arrache des mains de son propriétaire et se verrouillerait instantanément.

Cette fonction s’appuiera sur plusieurs critères : l’accéléromètre de l’iPhone, la distance avec une Apple Watch jumelée, la connexion à un réseau Wi-Fi familier, la présence dans un lieu connu… Si les conditions associées suggèrent un vol à l’arrachée, l’iPhone, en plus de se verrouiller automatiquement, appliquera les mêmes exigences de sécurité que celles de la Protection en cas de vol de l’appareil.

Pour le moment, on ignore quand cette fonctionnalité cruciale sera déployée, mais l’état du code découvert par nos confrères de 9to5Mac suggère un développement actif.


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