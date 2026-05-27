NordVPN passe à la vitesse supérieure avec un antivirus dopé à l’IA

NordVPN devient une suite de cybersécurité complète, intégrant un antivirus de nouvelle génération. Celui-ci est capable d'intercepter les menaces avant même qu'elles n'atteignent votre appareil.

NordVPN

NordVPN est depuis longtemps considéré comme l’un des meilleurs VPN du marché. En plus de ses fonctionnalités de base, axées sur l’anonymat et le contournement de la censure géolocalisée, l’application intègre désormais un ensemble d'outils de cybersécurité. La Protection Anti-Menaces Pro, telle qu'on la connaissait jusqu'ici, devient « antivirus nouvelle génération ».

Derrière ce changement de nom, NordVPN cherche surtout à ne plus être perçu comme un simple VPN, mais comme une véritable application tout-en-un dédiée à sécurité en ligne. Cet antivirus mise davantage sur l’anticipation des menaces et utilise des techniques avancées de protection contre le phishing, mais aussi contre les sites d’arnaque, les téléchargements malveillants ou encore les publicités intrusives.

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Antivirus nouvelle génération : ce qui le distingue des antivirus traditionnels

La suite de cybersécurité de NordVPN adopte une approche proactive. Plutôt que d’analyser les fichiers une fois qu'ils sont sur votre appareil, elle intercepte les menaces avant qu'elles n'atteignent votre machine.

La plupart des cybermenaces de nos jours sont beaucoup plus difficiles à anticiper. Elles utilisent différents leviers : faux sites, liens de phishing, publicités malveillantes, téléchargements piégés ou encore l'ingénierie sociale. C'est précisément sur ces points que l'antivirus nouvelle génération de NordVPN intervient.

Protection anti-phishing : bloque les sites et liens frauduleux

Tous les mails prétendant venir de votre banque ne sont pas légitimes. Les internautes sont confrontés tous les jours à des tentatives de phishing. Cette technique d’arnaque consiste à usurper l’identité d’une entreprise pour piéger les victimes.

L’antivirus nouvelle génération de NordVPN vous protège contre ce type de menace en analysant le contenu des messages que vous recevez, ainsi que leur destination. La détection des arnaques repose sur un système de machine learning, capable de repérer des pages frauduleuses même très récentes et non encore répertoriées dans les bases de données classiques.

Analyse en temps réel de vos téléchargements

Chaque fichier que vous téléchargez, qu’il s’agisse d’une pièce jointe, d’un PDF ou d’un package d’installation, est analysé avant même que vous ne l'ouvriez. Si le fichier contient un malware ou se comporte de manière suspecte, NordVPN le bloque ou vous alerte. Pas besoin de lancer un scan manuel : la protection est automatique.

Blocage des publicités malveillantes

C’est une menace souvent sous-estimée, mais les publicités malveillantes sont très courantes sur le web. Un clic sur une bannière affichée, même sur un site sérieux, peut suffire à lancer un téléchargement involontaire.

Le bloqueur de publicités de NordVPN va au-delà du simple confort de navigation. Il filtre certaines bannières publicitaires qui redirigent vers des pages frauduleuses ou encore les téléchargements malveillants qui se déclenchent à votre insu. En bloquant ces contenus à la source, l’application réduit les risques d’infection, tout en rendant votre navigation plus rapide et moins encombrée.

Blocage des appels suspects sur mobile

Lancée tout récemment, et intégrée à l’antivirus nouvelle génération, la protection des appels de NordVPN détecte les appels potentiellement frauduleux avant même que vous décrochiez. Elle peut aussi bloquer automatiquement les numéros associés à des démarcheurs ou à des tentatives d'arnaque.

Alertes quand vos données fuitent sur le dark web

Chaque jour, des millions de données personnelles circulent sur Internet, et notamment sur les forums du dark web. Ces informations sont issues de fuites de données massives ou d’attaques de petite échelle, comme lors d’un phishing.

Si votre adresse e-mail, votre mot de passe ou encore votre numéro de carte bancaire se retrouvent en vente sur des forums clandestins, la fonctionnalité Dark Web Monitor Pro vous en informe immédiatement. Vous avez alors le temps de réagir en changeant vos mots de passe, en contactant votre banque, ou en sécurisant vos comptes.

Comment accéder aux fonctionnalités antivirus de NordVPN ?

L’antivirus de nouvelle génération propose des fonctionnalités réparties sur plusieurs paliers. Ces outils sont accessibles dès l’offre de base, avec l’ajout d’options avancées dans les formules supérieures. Toutes sont en promotion en ce moment, jusqu’à -76%.

  • Basique (NordVPN, Protection contre arnaques et phishing, Surveillance limitée du Dark Web) : 2,99 €/mois (-74 %)
  • Plus (basique + Antivirus nouvelle génération au complet + NordPass) : 3,49 €/mois  (-76 %)
  • Ultime (Plus + NordLocker + Assurance Cyber) : 6,16 €/mois (-71 %).

L'offre standard représente le meilleur rapport protection/prix pour un usage personnel courant. Elle intègre les options de base de l’antivirus, à savoir une protection contre le phishing et les domaines malveillants, ainsi que la surveillance de 5 adresses emails sur le Dark Web.

La formule Plus quant à elle intègre les fonctionnalités complète de l’antivirus nouvelle génération, en plus de NordPass, le gestionnaire de mots de passe multiplateforme de NordVPN.

Enfin, si vous visez l’intégralité des fonctionnalités, l’offre Ultime propose tous les avantages des formules précédentes, en plus de NordLocker, un coffre-fort chiffré de 1 To dans le Cloud pour stocker vos fichiers sensibles en toute sécurité. Cette formule intègre également une assurance cyber-risque. NordVPN vous rembourse ainsi jusqu’à 5 000 euros si vous êtes victime d’une arnaque en ligne.


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