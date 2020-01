Les meilleures trottinettes électriques de 2020

Vous recherchez votre prochaine trottinette électrique ? Dans ce guide d’achat nous vous proposons les meilleurs modèles du moment que vous pouvez acheter en 2020 : meilleure haut de gamme, meilleure trottinette légère ou puissante, meilleures ventes ou encore meilleur rapport qualité prix. Aucun doute que vous y trouverez votre coup de cœur.

Les trottinettes électriques sont en train de gagner du terrain en ville : ce sont des modes de transports pratiques car peu encombrants et dotés de suffisamment d’autonomie pour les trajets courts. Il y a de très nombreux modèles : en général, elles ont toutes une autonomie comprise entre 20 et 25 km, permettent de rouler jusqu’à 25 km/h voire 35 km/h, pour un budget compris entre 250 € et 1600 €. Outre le prix, il y a plusieurs autres aspects qui doivent conditionner votre choix. Par exemple le poids de ces trottinettes peut avoir un fort impact sur leur portabilité – elles pèsent normalement être 10 à 16 kg.

Il y a aussi le type de pneus, pleins ou gonflables : le premier est moins confortable mais évite les crevaisons. Enfin il faudra vérifier la présence de gardes-boues, d’un guidon réglable à une hauteur suffisante, et que le temps de charge (généralement compris entre trois et six heures n’est pas trop long). En règle générale, mieux vaut réfléchir à quel sera son usage principal : pour compléter vos trajets en transports en commun, le critère de la légèreté prime sur le confort, tandis que pour des longs trajets vous aurez sans doute davantage tendance à choisir une trottinette plus puissante et confortable.

Attention, car au-delà de 25km/h il faut une homologation pour pouvoir rouler sur la route. Toutes n’en disposent pas. Par ailleurs, même si le flou demeure en attendant la Loi d’orientation sur les mobilités, il est fortement déconseillé de rouler avec une trottinette électrique sur les trottoirs.

Meilleure trottinette haut de gamme premium

Egret Ten v3 : la plus équilibrée en termes de puissance, autonomie et de fonctionnalités

L’Egret Ten v3 est la troisième génération de la série de trottinettes électriques de la marque allemande Egret. Il s’agit à n’en point douter de l’une des meilleures options premium du marché en 2020, un avis justifié par ses solides arguments qui sont bien au rendez-vous. Elle est aussi pratique que confortable avec son poids contenu de 17 kg, sa vitesse de pointe de 30 km/h et son autonomie totale de 40 km. Elle dispose de deux roues tout-terrain d’un de 10 pouces avec suspension pneumatique à l’avant et à l’arrière pour plus de confort.

Des LED, et freins mécaniques puissants à l’avant comme à l’arrière garantissent votre sécurité. Ce modèle n’est pas le moins cher de cette sélection, mais si vous souhaitez cous offrir l’un des meilleurs haut de gamme sans compromis, il s’agit d’un must disponible au tarif de 1372 €. L’Egret Ten v2 vieille d’une génération reste une option tout à fait pertinente en 2020. Il est disponible à un prix un cran plus accessible de 912 €.

Meilleure trottinette légère

E-Twow S2 Booster Plus : un compromis incroyable dans un poids plume

En plus d’être légère avec un poids de seulement 10kg, la E-Twow Booster Plus est une trottinette puissante capable de propulser son utilisateur jusqu’à 30km/h sur une vingtaine de kilomètres d’autonomie. En plus de cela la trottinette est pensée pour les terrains accidentés comme les pavés avec un amortisseur sur la roue avant. Le confort est au rendez-vous avec un moteur ré-étalonné pour un meilleur agrément de conduite. Le freinage est également plus souple et plus sécurisé comparativement au modèle de la génération précédente avec un rééquilibrage entre les freins avant/arrière.

Cette trottinette légère peut être décrite comme un excellent compromis entre une trottinette routière et une trottinette plus compacte sans l’encombrement qui va avec avec de surcroît un confort de conduite exemplaire. Elle est actuellement disponible au prix de 498 €.

Meilleure trottinette puissante

Mini Motors Dualtron : toute dynamique et une autonomie confortable

Vous cherchez de la puissance ? Le Mini Motors Dualtron 3 est équipé de deux moteurs BLDC HUB d’une puissance combinée de 3600W. Sa vitesse maximale est de 65 km/h mais est bridée à 25 km pour se conformer à loi. Vous bénéficiez néanmoins d’une autonomie très confortable de 80 km grâce sa batterie Li-Ion de 59,2V et 28Ah. Il faut tout de même 14h pour la charger à 100%. L’engin pèse 36,2 kg,et mesure 115 cm de long, 61 cm de large pour une hauteur de 51 cm une fois plié mais de 115 x 61 x 121 cm quant elle est dépliée. Le poids conducteur supporté est de 120 kg maximum.

La trottinette est capable de gravir des pentes de 35 degrés. Elle est par ailleurs équipée d’un écran LCD multifonction sur le guidon. Ce dernier affiche un tableau de bord avec différentes informations : niveau de charge de la batterie, allumage du feu arrière, vitesse, etc. Il s’agit de l’une des meilleures trottinettes électriques premium et elle n’est pas donnée. Son prix est de 2769 €.

Meilleures ventes

Xiaomi Mija M365 et Pro : les incontournables

La Xiaomi Mija M365 est une trottinette pliable capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/heure. Elle embarque une batterie de 18650 mAh qui lui assure une autonomie de 30 kilomètres à 25 km/heure en mode standard et 18 km/h en mode économie. Un excellent point donc. Faite en grande partie d’un alliage d’aluminium d’aéronef, elle ne pèse que 12.5 kilogrammes est et très facile à emporter. On la trouve autour de 349 €.

La Xiaomi Mi Scooter (M365) Pro

C’est la version améliorée de la version améliorée de la M365 standard. Elle embarque une plus grosse batterie qui lui offre 50% d’autonomie supplémentaire. On passe ainsi de 30 km pour la version standard à 45 km pour la Pro. Elle embarque par ailleurs un nouvel écran LED multifonction qui afiche diverses données comme le mode de conduite en cours d’utilisation (Eco, D ou Sport), la vitesse en temps réel, mais aussi le niveau de batterie. A cela s’ajoute des voyants représentant l’allumage du phare ou encore la connexion Bluetooth. Son prix est de 449 €.

Ninebot Segway ES2 : raffinée et sur-équipée

Vendue autour de 500 €, la Ninebot Segway ES2 est transportable très facilement puisqu’elle est pliable et n’affiche que 11.3 kg sur la balance. Sa vitesse de pointe atteint les 25 km/h grâce à son moteur de 700W et son autonomie est d’environ 25 Km. Il faut pas moins de 3 heures pour une recharge complète de sa batterie de 187 Wh. A noter qu’une batterie supplémentaire peut être ajoutée (en option) pour améliorer l’autonomie.

Meilleur rapport qualité prix

Ninebot Segway ES1 : même raffinement que l’ES2, pour une fraction du prix

Vendue autour de 300 euros (en import de Chine), le Segway ES1 est muni d’un unique amortisseur à l’avant, et embarque un moteur de 250W qui délivre 20 Km/h en vitesse de pointe et une batterie 5200 mAh censée permettre 25 Km d’autonomie. Le tout pour un poids plume de 11,3 kg. Le modèle reprend pratiquement les mêmes fonctionnalités que la ES2, mais avec quelques raffinements en moins comme les LED à l’avant. Point positif, on peut ajouter une batterie supplémentaire pour améliorer son autonomie.

Xiaomi QiCycle EUNI ES808 : l’un des meilleurs compromis de 2020

Cette trottinette tout comme la Mijia M365 dispose d’un pneu gonflable à l’avant et d’une roue pleine en caoutchouc à l’arrière. A moins de 400 €, elle revendique une vitesse maximale de 20 km/heures pour une autonomie moyenne de 20 km grâce à sa batterie de 5200 mAh. Ce n’est pas mieux que ce que fait la Xiaomi Mijia M365 qui a une autonomie de 30 km/heure, mais en revanche, elle propose contrairement à cette dernière, la recharge rapide (2 heures pour une charge complète). On la trouve pour moins de 400 euros.

Réglementation des trottinettes électriques en France : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle loi

Le flou juridique qui régnait autour des trottinette électrique a été levé en octobre 2019 avec la modification du code de la route qui encadre désormais leur usage. La vitesse maximale autorisée est de 25 km/h. Les trottinettes sont autorisées à circuler sur les pistes cyclables. Lorsqu’elles sont absentes, l’utilisateur peut circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h en agglomération et jusqu’à 80 km/h hors agglomération (sur autorisation de la mairie) ou sur les aires piétonnes à une vitesse limitée à 6 km/h.

Quant aux règles de stationnement, les trottoirs sont autorisés à condition de ne pas gêner les piétons. Le maire peut toutefois décider de l’interdire, comme c’est le cas à Paris. Cette infraction est amendé de 49 € auxquels s’ajoutent les frais de fourrière. Enfin, une trottinette ne peut transporter plus d’une personne et l’utilisateur doit être âgé de 12 ans au moins. Il doit porter un équipement rétro-réfléchissant en cas de circulation la nuit ou de visibilité insuffisante la journée.

Enfin, à compter du 1er juillet 2020, toutes les trottinettes devront être équipées d’un système de freinage, d’un avertisseur sonore, de feux (avant et arrière) et d’un dispositif réfléchissant (à l’avant). L’assurance responsabilité civile est obligatoire et sert à couvrir les dommages causés à autrui.