Meilleures ampoules connectées : Lesquelles acheter ?

Vous êtes en quête d'une ampoule connectée ? Très prisées des fans de domotique, les ampoules connectées sont souvent le premier pas pour connecter sa maison à son smartphone. Elles sont faciles à installer et à utiliser et elles restent relativement abordables. En revanche, il peut s’avérer difficile de faire son choix parmi la multitude de modèles disponibles. Pour vous aider dans vos achats, on vous a donc concocté une petite sélection des meilleures ampoules connectées du marché. Suivez le guide !

Sélection des meilleures ampoules connectées

Comme un luminaire classique, une ampoule connectée sert d'abord à vous éclairer dans votre vie quotidienne. En passant par une application Android ou iOS, ou via votre assistant vocal, vous allez pouvoir facilement contrôler l'allumage et l'extinction de vos lampes. La plupart des ampoules connectées sur le marché proposent aussi de contrôler l'intensité et la couleur. Dites adieu au traditionnel interrupteur !

Cerise sur le gâteau : en mettant en place des routines, ou en associant vos ampoules à d'autres objets connectés, vous allez pouvoir automatiser votre éclairage de A à Z. Vous pourrez par exemple programmer votre lampe de chevet pour vous réveiller tout doucement à partir de 7H, ou tamiser les luminaires de votre salon le soir venu.

En passant par une application comme IFFTT, vous allez aussi être en mesure de simuler une présence dans votre demeure pendant votre absence, ou de demander à vos lampes de changer de couleur si vous recevez un SMS ou un mail. Ces dernières années, le marché des ampoules connectées a littéralement explosé. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver entre les différentes offres. Avant de vous décider, il faut d'abord veiller à ce que le système d'éclairage qui vous tente soit compatible avec les autres objets connectés que vous utilisez. On a décortiqué ça pour vous.

Philips Hue White & Color E27 (Kit 2 ampoules + pont)

S’il y a une marque de référence sur le marché des ampoules connectées, c’est bien Philips Hue. Au fil des années, Philips Hue s’est forgé un savoir-faire inégalé dans le domaine avec des modèles très simples à installer tout en ayant toutes les fonctionnalités qu’on attend d’une excellente ampoule connectée.

Compatible avec Alexa, Google Home, HomeKit et IFTTT, vous n’aurez aucun mal à intégrer cette solution dans votre maison connectée. Philips Hue a fait le choix d’offrir une des plateformes les plus ouvertes du marché tout en nouant des partenariats avec de nombreux partenaires. L’application est donc complète avec la possibilité de mettre en place des scénarios prédéfinis ou des automatismes. Vous avez également la possibilité de régler finement la température ou la couleur de votre éclairage pour avoir l’ambiance exacte voulue.

S’il est possible de se connecter directement aux ampoules en bluetooth, il est préférable d’avoir le pont Philips Hue pour connecter tout votre système en Wifi et ainsi avoir accès à l’ensemble des fonctionnalités. C’est pour cette raison que nous vous proposons ici le kit de démarrage avec deux ampoules et le pont. Par la suite, vous n’aurez qu’à racheter des packs d’ampoules pour équiper toutes vos pièces si vous le souhaitez.

Les + Les - Qualité de l’éclairage Prix élevé Application complète Pont nécessaire en Wifi Compatible avec la plupart des systèmes existants

AwoX SML2-W7-E27

Si vous souhaitez installer des ampoules connectées dans votre maison sans pour autant casser votre tirelire, il existe des modèles simples d’utilisation pour moins de 10 euros (voir moins de 5 euros pour le modèle 13 W). AwoX propose l’une des solutions les moins chères du marché.

Les ampoules se connectent à votre smartphone par Bluetooth. Vous pouvez ainsi contrôler 8 ampoules en même temps via l’application AwoX SmartCONTROL. L’intensité ainsi que la chaleur de l’éclairage sont ainsi réglables. En revanche, l’absence de connexion Wifi ne permet pas de contrôler ces éclairages via un assistant vocal ou à distance.

Les + Les - Petit prix Pas de Wifi Application simple et efficace Pas compatible avec les assistants vocaux Réglage de la chaleur et de l’intensité de l’éclairage

Xiaomi Yeelight 1S

Xiaomi a conçu des ampoules connectées qui disposent déjà d’une connexion Wifi intégrée. Vous n’avez donc pas besoin d’un pont à payer en supplément pour connecter vos ampoules à votre réseau. De plus, ce modèle est compatible avec Alexa, Google Home, HomeKit, SmartThings et IFTT, entre autres. La lumière produite peut être blanche (réglable entre 1700k et 6500k) ou de couleur (à choisir dans 16 millions de couleurs). Grâce à l’application dédiée, vous pourrez mettre en place facilement des scénarios et des automatismes.

Les + Les - Wifi intégré Installation un peu complexe Compatibilité avec tous les systèmes Nombreux réglages possibles

WiZ couleur E27 Wi-FI 60W

Autre modèle avec le Wifi directement intégré, cette ampoule WiZ se démarque par son prix intéressant sans compromis sur les fonctionnalités. Sous un aspect très classique se révèle une ampoule assez complète qui éclaire en blanc et en couleurs et qui peut même offrir des éclairages dynamiques pour simuler un feu de cheminé ou un coucher de soleil par exemple. Compatible avec Alexa, Google Home et IFTT, cette ampoule permet également via son application de programmer à l’avance son éclairage ou de simuler une présence pendant vos vacances par exemple.

Les + Les - Pas besoin d’acheter un pont Pas de compatibilité HomeKit Nombreuses fonctionnalités Eclairage dynamique en blanc et en couleur

WiZ Filament ambré ST64 E27

Si la plupart des utilisateurs vont choisir des ampoules blanches pour éclairer leur intérieur, il existe d’autres modèles plus décoratifs, également connecté. Toujours chez WiZ, voici le modèle filament ambré qui vous permet de donner un look plus vintage à votre éclairage.

Tout comme le modèle précédent, il s’agit d’une ampoule Wifi sans pont. Vous pouvez contrôler son intensité mais aussi sa chaleur. Ainsi, vous pouvez même décider d’avoir un éclairage blanc froid. Vous n’êtes pas limité à un blanc chaud typique de ce genre d’ampoule rétro. L’application est toujours assez complète avec des options comme une simulation de lever de soleil pour se réveiller tout en douceur ou une simulation de présence pendant vos longues absences. Enfin, l’ampoule est compatible Alexa, Google Home et IFTT.

Les + Les - Look vintage Pas de compatibilité HomeKit Application complète Connexion Wifi sans pont

TP-Link Tapo L530E (Pack de 4)

TP-Link est une marque reconnue en domotique. Avec ce pack de 4 ampoules, vous pourrez équiper une bonne partie de vos pièces pour seulement 10 euros par ampoule.

Pour un modèle avec Wifi intégré sans pont, c’est un excellent rapport qualité prix. D’autant plus que vous pouvez choisir un éclairage blanc ou coloré. Vous pouvez mettre en place des scénarios en fonction de votre routine quotidienne et enregistrer des réglages précis à utiliser en fonction de votre activité : regarder un film, lire, cuisiner… La commande vocale est également présente avec Alexa ou Google assistant. Simple, complète et efficace, cette ampoule a tout pour séduire.

Les + Les - Bon rapport qualité-prix Pas de compatibilité HomeKit Nombreuses fonctionnalités Wifi intégré

Nanoleaf Essentials E27

Si vous avez une maison connectée qui utilise surtout HomeKit d’Apple, il peut s’avérer plus difficile de trouver une ampoule compatible avec votre système en place. Avec la Nanoleaf, c’est tout l’inverse. Compatible avec le nouveau protocole Thread (qui vise à remplacer le protocole Zigbee), cette ampoule nécessitera un pont compatible pour pouvoir se connecter en Wifi et ainsi révéler l’ensemble de ses fonctionnalités. Le HomePod Mini ainsi que l’Apple TV 4K sont par exemple des ponts compatibles.

Si vous n’avez pas ce genre de pont, vous pourrez tout de même vous connecter en Bluetooth mais il existe alors des ampoules bien moins chères si vous souhaitez vous connecter uniquement en Bluetooth.

Outre son protocole Thread, cette ampoule arbore également un design novateur et des fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de faire évoluer automatiquement la température de votre éclairage en fonction de l’heure de la journée.

Les + Les - Protocole Thread Nécessite un pont compatible Thread pour avoir toutes les fonctionnalités Compatible HomeKit Design original

C’est quoi une ampoule connectée ?

Les ampoules connectées sont plus chères que des ampoules classiques mais elles ont de nombreux avantages. Une ampoule LED connectée est équipée d’un module Bluetooth ou WiFi qui permet de contrôler l’éclairage à distance depuis un appareil apparenté, que ça soit un smartphone, une tablette, un ordinateur, un assistant vocal ou encore une box domotique. Vous pouvez ainsi l’éteindre, l’allumer, régler l’intensité de luminosité ou encore définir la température des couleurs de l’ampoule.

Selon le modèle choisi, vous pouvez aussi programmer l’allumage, mettre en place un changement de couleur pour signaler un appel entrant, surveiller votre maison quand l’ampoule connectée est également équipée d’une caméra ou écouter de la musique via un haut-parleur intégré.

Le marché des ampoules connectées ne cesse de grandir et face à tous les modèles disponibles, le choix n’est pas toujours facile. Voici les points importants à connaître pour bien choisir votre ampoule connectée.

Le protocole pour connecter votre ampoule : il existe différentes manières d’apparenter votre ampoule pour la contrôler à distance. Elle peut ainsi fonctionner en Bluetooth , dans quel cas il faut être dans un périmètre assez proche, en WiFi pour l’utiliser de n’importe où grâce à internet, ou via Zigbee à l’aide de signaux basse fréquence très économes en énergie. Le nouveau protocole Thread va prochainement remplacer le Zigbee.

: il existe différentes manières d’apparenter votre ampoule pour la contrôler à distance. Elle peut ainsi fonctionner en , dans quel cas il faut être dans un périmètre assez proche, en pour l’utiliser de n’importe où grâce à internet, ou via à l’aide de signaux basse fréquence très économes en énergie. Le va prochainement remplacer le Zigbee. Les différentes fonctionnalités de l’ampoule connectée comme le contrôle à la voix, la gestion des couleurs, de l’intensité et de la température des blancs, l’intégration d’une caméra ou encore d’un haut parleur.

Même si l’ampoule en elle-même s’installe comme une ampoule classique, il faut en plus l’associer en téléchargeant au préalable l’application dédiée de la marque. La plupart du temps, vous allez devoir créer un compte pour accéder à l’espace qui vous permettra ensuite de gérer votre ampoule connectée.