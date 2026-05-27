Ces bugs de Google Health qui énervent tout le monde vont enfin être corrigés

À peine lancée pour remplacer Fitbit, Google Health accumule déjà les critiques. La firme vient de publier une longue liste de bugs à corriger et de nouveautés à venir. 

Google Health

Les applications de suivi de santé sont devenues incontournables pour des millions de personnes. Elles centralisent le nombre de pas, les calories, le sommeil et l'activité physique sur un seul tableau de bord. De nombreux utilisateurs se plaignent de bugs et de fonctionnalités manquantes depuis le passage de Fitbit à Google Health. La transition s'est faite le 19 mai 2026, date à laquelle l'ancienne application a officiellement fermé ses portes.

Pour répondre à ces critiques, Google a publié une feuille de route listant corrections et améliorations. Lancée pour remplacer Fitbit, l'application embarque aussi un coach IA personnalisé capable d'accompagner l'activité physique et le sommeil. La firme promet des mises à jour dès cette semaine et tout au long de l'été.

Google corrige les bugs de suivi sportif, de sommeil et de nutrition dans Health cet été

Sur son forum d'assistance officiel, Google corrige en priorité les bugs liés au suivi sportif. Certaines courses étaient incorrectement étiquetées comme de simples entraînements. Les exports TCX comportaient des données incomplètes pour les utilisateurs du Fitbit Air. Le problème touchait aussi ceux connectant plusieurs appareils à la fois. Ces fichiers permettent d'exporter les données sportives vers d'autres applications. Du côté de la nutrition, la firme résout les doublons de journaux créés par des applications tierces comme MyFitnessPal. Une correction cible également la surestimation des calories brûlées sur Pixel Watch, un bug signalé depuis plusieurs semaines. Pour le sommeil, les scores manquants chez certains utilisateurs vont être corrigés. Une vue 24 heures combinant sommeil principal et siestes est aussi prévue.

Google Health va aussi recevoir des nouvelles fonctionnalités. Le coach IA verra ses messages raccourcis et enrichis de graphiques et de cartes. Sa mémoire s'améliorera pour mieux retenir les préférences des utilisateurs, comme la mémorisation des objectifs à ignorer. Les plans de remise en forme intégreront des programmes hebdomadaires structurés, une option réclamée depuis le lancement. L'application permettra de partager ses données avec Apple Health. Cette nouveauté rapprochera les deux grands écosystèmes mobiles pour la première fois. La suppression des comptes enfants dans les familles sera possible dès juin, débloquant les migrations longtemps bloquées.


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