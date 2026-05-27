Rovers, drones, habitat : la NASA officialise sa base permanente sur la Lune

L'humanité s'apprête enfin à s'installer sur la Lune pour de bon. La NASA vient d'officialiser sa base lunaire permanente, avec un calendrier précis et des ambitions inédites. Les premières missions décollent dès cette année.

plan base lune
Maquettes des atterrisseurs lunaires et des rovers présentés lors de l'annonce Moon Base de la NASA au siège de l'agence à Washington, dont le Pegasus de Lunar Outpost (au centre). Source : NASA

La Lune n'a plus été foulée par des humains depuis 1972. Depuis, des dizaines de projets ont promis d'y revenir sans jamais tenir ce calendrier. La NASA a pourtant accéléré ces derniers mois, avec un rythme de missions lunaires sans précédent planifié. Artemis 2 a envoyé des astronautes autour de notre satellite en avril 2026. C'était le premier vol habité aussi loin depuis plus de cinquante ans.

La suite logique de cette mission vient d'être actée. Lors d'un événement à son siège de Washington, la NASA a officialisé son programme de base lunaire permanente. Après Artemis 2, le commandant de la mission avait affirmé qu'un atterrissage sur la Lune était désormais à portée. Ce programme prévoit des contrats signés, des rovers et trois premières missions dès cette année.

Trois missions lunaires de la NASA décolleront dès 2026, avec une présence humaine permanente visée en 2032

Selon l'annonce officielle de la NASA, trois missions baptisées Moon Base I, II et III sont prévues cette année. La première décollera au plus tôt à l'automne, à bord de l'atterrisseur Blue Moon Mark 1 de Blue Origin. Elle se posera sur la crête de Shackleton. La deuxième livrera plus de 500 kilogrammes de matériel, dont un rover pour tester la mobilité sur le sol lunaire. La troisième embarquera la mission Lunar Vertex pour étudier les mystérieuses taches claires de la surface lunaire.

Pour équiper la base, la NASA a attribué des contrats à deux constructeurs de rovers. Astrolab et Lunar Outpost se partagent environ 440 millions de dollars, soit 400 millions d'euros. Ces engins rejoindront la Lune dès 2028. Le rover habité CLV-1 transportera des astronautes. Le Pegasus fonctionnera de manière autonome ou téléopérée. En parallèle, quatre drones baptisés MoonFall seront lancés la même année. Firefly Aerospace construira le vaisseau pour les transporter. Ils cartographieront des terrains inaccessibles et prépareront les futurs sites d'atterrissage.

Le programme s'étend en trois phases jusqu'en 2032, date à laquelle une présence humaine continue est visée. La première prévoit jusqu'à 25 missions robotiques dès cette année. La deuxième introduira des habitats semi-permanents et des réacteurs nucléaires. Jared Isaacman, administrateur de la NASA, a qualifié ce projet d'avant-poste inédit. La Lune doit servir de tremplin avant les premières missions habitées vers Mars.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Android Auto est un excellent compagnon de route… à condition d’oublier toutes ces fonctionnalités de votre smartphone

Android Auto reste l’une des meilleures solutions disponibles sur le marché pour connecter sa smartphone à sa voiture. Néanmoins, la plateforme de Google peut vite se transformer en source de…

Meilleur smartphone : quel modèle acheter en 2026 ?

Quel est le meilleur smartphone en 2026 ? Difficile de trancher, car la réponse est très variable. Tout dépend de ce que vous recherchez : puissance, autonomie, performances en photo…

Apple va enfin copier cette fonction de sécurité cruciale d’Android contre le vol à l’arraché (il était temps)

Les constructeurs ont développé plusieurs outils pour décourager les vols, mais en fonction de la situation, toutes ces options ne se valent pas. Android possède notamment une fonction clé contre…

Samsung étend l’une de ses meilleures fonctions photo à ses smartphones Galaxy abordables : voici lesquels et comment l’installer

Bien des marques optent pour la stratégie consistant à réserver certaines de leurs fonctions avancées à leurs fleurons. Samsung n’échappe pas à la règle, mais lui donne désormais plus de…

Cette compacte BYD conçue pour les Européens affiche une autonomie démentielle

BYD vient de dévoiler la Dolphin G, sa première voiture conçue spécifiquement pour les marchés européens. Cette citadine hybride rechargeable a le gabarit d’une Polo et affiche une autonomie combinée…

Spider-Noir est disponible sur Prime Video, faut-il se laisser tenter ?

Tous les épisodes de Spider-Noir ont été diffusés par Prime Video. Nous vous proposons une revue de presse pour vous faire une idée du potentiel de la série. Amazon Prime…

NordVPN passe à la vitesse supérieure avec un antivirus dopé à l’IA

NordVPN devient une suite de cybersécurité complète, intégrant un antivirus de nouvelle génération. Celui-ci est capable d’intercepter les menaces avant même qu’elles n’atteignent votre appareil. NordVPN est depuis longtemps considéré…

One UI 8.5 : la mise à jour arrive sur le moins cher des smartphones Samsung Galaxy

Un nouveau smartphone Galaxy rejoint la liste des modèles recevant la très convoitée mise à jour One UI 8.5. Et il ne s’agit pas de n’importe quel terminal : c’est le…

Pour la Coupe du Monde 2026, ce forfait eSIM illimité vous connecte à la fois aux États-Unis et au Canada

À quelques jours de la Coupe du Monde, Ubigi lance des forfaits illimités en 5G couvrant à la fois les USA et le Canada. L’opérateur propose des enveloppes data sans…

Bon plan : la manette PS5 DualSense est à moins de 40 € sur Cdiscount, vite !

C’est l’accessoire le plus indispensable quand on a une PS5, je parle évidemment de la manette. Vous voulez remplacer une manette cassée ou en acheter une deuxième pour jouer à…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.