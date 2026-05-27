Rovers, drones, habitat : la NASA officialise sa base permanente sur la Lune

L'humanité s'apprête enfin à s'installer sur la Lune pour de bon. La NASA vient d'officialiser sa base lunaire permanente, avec un calendrier précis et des ambitions inédites. Les premières missions décollent dès cette année.

La Lune n'a plus été foulée par des humains depuis 1972. Depuis, des dizaines de projets ont promis d'y revenir sans jamais tenir ce calendrier. La NASA a pourtant accéléré ces derniers mois, avec un rythme de missions lunaires sans précédent planifié. Artemis 2 a envoyé des astronautes autour de notre satellite en avril 2026. C'était le premier vol habité aussi loin depuis plus de cinquante ans.

La suite logique de cette mission vient d'être actée. Lors d'un événement à son siège de Washington, la NASA a officialisé son programme de base lunaire permanente. Après Artemis 2, le commandant de la mission avait affirmé qu'un atterrissage sur la Lune était désormais à portée. Ce programme prévoit des contrats signés, des rovers et trois premières missions dès cette année.

Trois missions lunaires de la NASA décolleront dès 2026, avec une présence humaine permanente visée en 2032

Selon l'annonce officielle de la NASA, trois missions baptisées Moon Base I, II et III sont prévues cette année. La première décollera au plus tôt à l'automne, à bord de l'atterrisseur Blue Moon Mark 1 de Blue Origin. Elle se posera sur la crête de Shackleton. La deuxième livrera plus de 500 kilogrammes de matériel, dont un rover pour tester la mobilité sur le sol lunaire. La troisième embarquera la mission Lunar Vertex pour étudier les mystérieuses taches claires de la surface lunaire.

Pour équiper la base, la NASA a attribué des contrats à deux constructeurs de rovers. Astrolab et Lunar Outpost se partagent environ 440 millions de dollars, soit 400 millions d'euros. Ces engins rejoindront la Lune dès 2028. Le rover habité CLV-1 transportera des astronautes. Le Pegasus fonctionnera de manière autonome ou téléopérée. En parallèle, quatre drones baptisés MoonFall seront lancés la même année. Firefly Aerospace construira le vaisseau pour les transporter. Ils cartographieront des terrains inaccessibles et prépareront les futurs sites d'atterrissage.

Le programme s'étend en trois phases jusqu'en 2032, date à laquelle une présence humaine continue est visée. La première prévoit jusqu'à 25 missions robotiques dès cette année. La deuxième introduira des habitats semi-permanents et des réacteurs nucléaires. Jared Isaacman, administrateur de la NASA, a qualifié ce projet d'avant-poste inédit. La Lune doit servir de tremplin avant les premières missions habitées vers Mars.