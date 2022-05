Les meilleurs robots cuiseurs : quel robot de cuisine multifonction acheter en 2022 ? 

Les robots de cuisine sont devenus des alliés de taille pour préparer des repas complets, de l’entrée au dessert. Multifonction, ils sont capables de peser, cuire à la vapeur, mijoter, rissoler, réchauffer, faire bouillir, hacher, pétrir, battre… Thermomix, Monsieur Cuisine, Moulinex ou encore Cookit, quel modèle de robot de cuisine acheter ?

Notre sélection des meilleurs robots cuiseurs multifonction

Thermomix TM6 1699€ Voir Silvercrest Monsieur Cuisine Smart 509€ Voir Moulinex ClickChef 139.65€ Voir 263.99€ Voir 269.99€ Voir 294.22€ Voir 307.03€ Voir 310.28€ Voir 310.99€ Voir 320.78€ Voir Plus d'offres

Le robot cuiseur est un robot ménager multifonction. Grâce à sa polyvalence, il permet de gagner du temps sur les préparations culinaires car tout peut se faire à l’aide d’un seul appareil. Les robots de cuisine connaissent un vrai succès et les modèles à la vente se multiplient. Face à un tel engouement, le choix n’est pas toujours évident. Comment bien choisir son robot de cuisine ? Un prix élevé ne signifie pas nécessairement meilleure qualité. Il devient donc difficile de distinguer les bons des mauvais appareils. Voici un guide des meilleurs robots de cuisine disponibles en 2022.

Moulinex ClickChef

Le ClickChef de Moulinex fait partie des robots de cuisine les moins chers du marché. C’est un appareil multifonction beaucoup moins sophistiqué que la gamme des Companion vendue par la même marque. Pour moins de 220 euros, la fiche technique proposée par le ClickChef reste intéressante. Avec ses nombreux accessoires inclus, il permet de réaliser 32 fonctions différentes.

Ses dimensions sont par ailleurs idéales pour les petits espaces car il est compact.

Les +

Les - Peu encombrant Fonctions basiques Balance intégrée Panneau de commande non tactile Petit prix Pas de recette guidée Cuit rapidement Couvercle difficile à manipuler Silencieux

Silvercrest Monsieur Cuisine Smart

Le Monsieur Cuisine Smart est la version améliorée du Silvercrest Monsieur Cuisine vendu chez Lidl. Il est plus puissant, donc plus pratique pour le mixage. Il a un meilleur écran et dispose de la commande vocale avec l’assistant Google. De plus, il possède maintenant des fonctionnalités qu’on pouvait trouver sur les robots cuiseurs haut de gamme comme le mode fermentation et le mode cuisson sous vide.

Même si tout n’est pas parfait, avec son prix attractif aux alentours de 400 euros (Lidl le vend 429 € et les détenteurs de la carte de fidélité Lidl Plus bénéficient d’une remise de 30 €), on lui pardonne facilement ses défauts.

On déplore néanmoins le fait qu’il soit difficile à acheter. Il n’est en effet vendu que rarement par Lidl et en stock limité. Pour se le procurer hors d’une période de vente officielle, il faudra passer par un revendeur tiers. Ce qui fait augmenter considérablement son prix.

Les + Les - Bon rapport qualité/prix Difficile à acheter Cuisson précise Montée en température lente Mode prélavage pratique Taille imposante

Schneider PowerChef Connect

Le PowerChef Connect est une alternative au Monsieur Cuisine Smart de Silvercrest. Schneider propose ainsi ce robot cuiseur qui n’est peut-être pas le meilleur sur le marché, mais qui est a le mérite d’être facile à acheter tout en ayant des fonctionnalités solides. Avec son écran tactile de 7 pouces et ses 500 recettes intégrées, le PowerChef Connect dispose de 11 fonctions qui permettent de mélanger, mixer, émulsionner, peser, cuire, cuire à la vapeur, mijoter, fouetter, hacher, pétrir et réchauffer. Il peut également être connecté au WiFi. La température peut être réglée au degré près, de 37 et 130 °C alors que les concurrents proposent le réglage de la température par paliers de 5 °C.

On regrette cependant sa cuisson qui n’est pas suffisamment homogène.

Les + Les - Balance intégrée Bruyant Recettes guidées Températures non homogènes Grande contenance Compact Prix

Bosch Cookit

Le Cookit de Bosch se démarque de la concurrence en proposant un appareil capable d’atteindre une température de 200°C. Grâce à ses 27 fonctions, le Cookit rassemble en un seul produit ce que réalisent normalement 14 appareils distincts. Il remplace ainsi le robot pâtissier, le mixeur, le batteur, le hachoir, le cuiseur sous vide, la yaourtière, le cuiseur à œuf, le cuiseur à riz et céréales, le saucier, la cocotte chauffante, le cuiseur vapeur, la balance et même la machine à pop-corn !

On aime particulièrement la grande contenance de la cuve qui convient pour 8 personnes et l’application Home Connect qui propose de nombreuses recettes. Mais ces nombreuses qualités ont un prix.

Les + Les - Fonctionnalités variées Prix élevé Grand écran tactile Poids du bol assez lourd De nombreux accessoires Température qui peut atteindre les 200°C Silencieux

Kenwood CookEasy+

Avec son CookEasy+, Kenwood a corrigé les défauts présents sur le KCook, son précédent modèle. Une balance a ainsi été intégrée directement au robot multifonction et son écran tactile rend son utilisation plus intuitive. Le CookEasy+ dispose d’une connexion en WiFi et peut fonctionner depuis l’application Kenwood World sur laquelle on trouve des milliers de recettes.

On aime sa polyvalence qui, grâce à son bras amovible, permet d’utiliser l’appareil tout en râpant et découpant les fruits et légumes en parallèle.

Seul bémol, le CookEasy+ ne propose pas de recettes guidées malgré la présence d’un écran qui s’y prête bien.

Les + Les - Cuisson rapide Pas de recette guidée Balance intégrée précise Chauffe rapide Silencieux

Thermomix TM6

Avec sa dernière version de robot cuiseur, le Thermomix TM6, Vorwerk prouve son savoir-faire bien au dessus de la plupart des modèles vendus moins chers. C’est un robot multifonction complet qui permet quasiment de tout faire en cuisine. Il peut en effet réaliser 12 fonctions : peser, moudre, hacher, mixer, mélanger, mijoter, fouetter, émulsionner, cuire, cuire à la vapeur, réchauffer, ou encore pétrir. Le robot peut cuire les aliments avec une température minimum de 37°C jusqu'à 120°C.

On aime particulièrement Cookidoo, la plateforme de recettes de Thermomix. Vous pouvez accéder à plus de 8 000 recettes du monde entier directement depuis l’écran du TM6, autant dire une infinité de recettes ! En revanche, la capacité du bol de 2,2 litres est assez limitée pour une grande famille.

Les + Les -

Facile à prendre en main Prix élevé Connexion WiFi Bruyant Large écran tactile de 6,8 pouces Capacité utile assez limitée Pesée ultra précise

Magimix Cook Expert

Avec ses 12 programmes, le Cook Expert de Magimix est un robot cuiseur multifonction ultra complet. Il se positionne en concurrent direct de Thermomix.

Pour le prix, on trouve dommage de ne pas avoir de balance intégrée.

Sur le modèle Cook Expert, la cuve n’a qu’une contenance utile de 2,5 litres. La version Cook Expert XL a un plus gros bol avec une capacité utile de 3,8 litres mais son prix est également plus élevé.

Les +



- Nettoyage automatique

Les - Nombreuses fonctionnalités Prix élevé Cuisson homogène Pas de recettes guidées Manque de la balance intégrée Ecran non tactile Connectivité en option

Moulinex i-Companion Touch XL

Le i-Companion de Moulinex est polyvalent. Véritable compagnon de cuisine, il permet d’effectuer de nombreuses tâches tout au long de la préparation. Il intègre déjà 500 recettes directement dans la mémoire de l’appareil. Grâce à sa connexion Bluetooth, vous pouvez également afficher directement sur l’écran toutes les recettes présentes sur votre téléphone ou votre tablette. Le robot cuiseur dispose de plusieurs modes de cuisson qui vont de 30 degrés à 130 degrés, ce qui permet de cuire à la vapeur ou encore à basse température.

On apprécie particulièrement la grande contenance de 4,5 litres de la cuve.

Les + Les - Assez silencieux Entretien pénible Connectivité Bluetooth compatible iOS et Android Pas de système de pesée intégrée Bon rapport qualité/prix

Pourquoi acheter un robot cuiseur ?

Les robots cuiseurs permettent de cuisiner vos repas complets, salés et sucrés, de l’entrée au dessert. Ils peuvent peser, découper, hacher, mixer, pétrir, rissoler, cuire à la vapeur, mijoter… Vous gagnez ainsi du temps sur les préparations car ils s’occupent de tout.

Par ailleurs, vous n’avez plus besoin de surveiller la cuisson. Le robot de cuisine multifonction peut être programmable et cuit les aliments aux bonnes températures durant un temps de cuisson défini.

De plus, en utilisant un seul appareil, vous réduisez aussi la vaisselle.

Est-ce que les robots de cuisine sont chers ?

On ne va pas se mentir, les robots de cuisine sont plus chers qu’une poêle ! Il y a quelques années, à cause du prix, c’était des appareils réservés à une certaine catégorie de la population. Mais avec l’arrivée percutante de Lidl sur le marché des robots cuiseurs, on trouve maintenant des modèles disponibles à petit prix et de bonne qualité. Les entrées de gamme sont affichées à partir de 350 euros comme le robot connecté Thomson i-Genimix alors que les très haut de gamme sont vendus à des prix dépassant les 1500 € comme le Magimix Cook Expert XL Connect Platine.

Certains modèles disposent d’une fonction d’auto-nettoyage. Cela permet de nettoyer efficacement les préparations qui ne sont pas très salissantes comme une soupe ou un plat mijoté. Pour cela, il faut verser un peu d’eau et du liquide vaisselle dans le bol du robot cuiseur. Heureusement, pour les préparations incrustées ou pour les modèles qui ne sont pas auto-nettoyants, les éléments passent généralement au lave-vaisselle même si le mieux est de les nettoyer à la main pour éviter de les abîmer.

Quelle capacité de cuve choisir ?

La capacité va surtout dépendre de vos besoins. Les contenances varient généralement de 2 litres à 6 litres. Les modèles de 2,2 litres peuvent suffire pour 4 ou 5 personnes mais pas plus. Si vous avez une plus grande famille ou souhaitez cuisiner pour plus de personnes, choisissez des modèles avec une plus grande contenance.

Attention, les fabricants ont tendance à mettre en avant la capacité totale (quand le bol est rempli à ras bord) du robot cuiseur. Mais cette contenance n’est pas la réelle capacité utile car vous pourrez mettre moins d’aliments dans la cuve sous peine de la faire déborder. Il faut donc regarder la capacité utile (la quantité maximale d'aliments pouvant être mise dans l'appareil).

Comme on a pu le voir, il existe de nombreux modèles de robots cuiseurs. En plus du prix, il existe un certain nombre d’éléments à prendre en compte pour choisir le robot de cuisine qui convient le mieux à vos besoins. Voici les principaux critères :

La puissance : varie d’un modèle à un autre. Les moins puissants vont être aux alentours de 500 W alors que les plus performants vont atteindre les 1500 W voire les 2000 W. Les robots de cuisine puissants vont pouvoir effectuer plus d’actions et cuire plus rapidement mais ils vont aussi coûter plus cher. Certains modèles vont avoir une puissance de chauffe suffisamment importante pour atteindre les 180° C.

: varie d’un modèle à un autre. Les moins puissants vont être aux alentours de 500 W alors que les plus performants vont atteindre les 1500 W voire les 2000 W. Les robots de cuisine puissants vont pouvoir effectuer plus d’actions et cuire plus rapidement mais ils vont aussi coûter plus cher. Certains modèles vont avoir une puissance de chauffe suffisamment importante pour atteindre les 180° C. Le moteur : il existe 2 principaux types de moteurs pour les robots multifonction. Il y a les moteurs synchrones (électriques) qui ont une belle puissance mais qui sont souvent plus bruyants et les moteurs asynchrones (à induction) qui sont plus silencieux, généralement moins puissants mais qui permettent de monter rapidement en température et répartissent mieux la chaleur.

: il existe 2 principaux types de moteurs pour les robots multifonction. Il y a les moteurs synchrones (électriques) qui ont une belle puissance mais qui sont souvent plus bruyants et les moteurs asynchrones (à induction) qui sont plus silencieux, généralement moins puissants mais qui permettent de monter rapidement en température et répartissent mieux la chaleur. La taille : les robots de cuisine multifonction peuvent être encombrants et lourds. Ils font environ 30 à 40 cm de large, de hauteur et de profondeur pour une dizaine de kilos. Il est donc préférable d’avoir un plan de travail assez grand pour le laisser dessus et d’avoir une prise à proximité.

: les robots de cuisine multifonction peuvent être encombrants et lourds. Ils font environ 30 à 40 cm de large, de hauteur et de profondeur pour une dizaine de kilos. Il est donc préférable d’avoir un plan de travail assez grand pour le laisser dessus et d’avoir une prise à proximité. Le bruit : le niveau sonore dépend de ce que vous faites. Les moteurs puissants qui pilent de la glace vont forcément faire plus de bruit qu’un plat en train de mijoter.

La capacité : pour un couple, les modèles avec une capacité utile de 2 litres suffit amplement. Pour une grande famille, il vaut mieux privilégier les cuve de 3 litres au minimum. Il existe maintenant des modèles généreux XL avec de grandes contenances.

: le niveau sonore dépend de ce que vous faites. Les moteurs puissants qui pilent de la glace vont forcément faire plus de bruit qu’un plat en train de mijoter. La capacité : pour un couple, les modèles avec une capacité utile de 2 litres suffit amplement. Pour une grande famille, il vaut mieux privilégier les cuve de 3 litres au minimum. Il existe maintenant des modèles généreux XL avec de grandes contenances. Les fonctionnalités : certains robots cuiseurs disposent de programmes qui vous permettent de cuire vos aliments de différentes manières, de régler la température de chauffe ou encore de maintenir au chaud. Certains modèles ont même une connexion WiFi ou Bluetooth afin d’avoir des recettes et paramétrer l’appareil à distance.

: certains robots cuiseurs disposent de programmes qui vous permettent de cuire vos aliments de différentes manières, de régler la température de chauffe ou encore de maintenir au chaud. Certains modèles ont même une connexion WiFi ou Bluetooth afin d’avoir des recettes et paramétrer l’appareil à distance. Les accessoires : les robots cuiseurs sont souvent fournis avec des accessoires comme le fouet, les lames, les disques pour râper, émincer, les spatules… Certaines marques fournissent aussi des cuves supplémentaires pour que vous puissiez facilement et rapidement enchaîner plusieurs étapes de vos recettes. Vous avez aussi des accessoires en option comme des paniers vapeur, des extracteurs de jus…

Quel est l’interêt d’un robot cuiseur connecté ?

La connexion internet n’est disponible que sur certains appareils et elle n’est pas obligatoire pour bien utiliser un robot de cuisine. En revanche, c’est une fonctionnalité intéressante car les robots cuiseurs connectés au WiFi ou au Bluetooth peuvent être utilisés à distance et peuvent accéder à des dizaines de milliers de recettes pour éviter les pannes d’inspiration. Vous pouvez suivre les différentes étapes depuis votre smartphone et recevoir des notifications pour vous tenir au courant de l’avancée des préparations. Les plus sophistiqués vont être capables de gérer les recettes eux-mêmes au niveau du temps de cuisson ou encore de la température. La présence d’une connexion WiFi permet aussi de maintenir à jour le logiciel de l’appareil.