Android Auto est un excellent compagnon de route… à condition d’oublier toutes ces fonctionnalités de votre smartphone

Android Auto reste l'une des meilleures solutions disponibles sur le marché pour connecter sa smartphone à sa voiture. Néanmoins, la plateforme de Google peut vite se transformer en source de distraction… A condition de se contenter uniquement de l'essentiel.

Android Auto reste aujourd'hui l'une des meilleures solutions disponibles sur le marché pour connecter sa smartphone à sa voiture. Toutefois et comme n'importe quelle plateforme dotée d'un haut niveau de personnalisation, le service de Google peut rapidement se transformer en une source de distraction sur la route.

A l'image de nos smartphones, Android Auto peut accueillir une tonne d'applications et de fonctionnalités diverses et variées. Selon une étude publiée par Social Media Today, un utilisateur compte en moyenne 80 applis sur son téléphone. Mais combien sont réellement utilisées chaque semaine ? Un peu plus d'une dizaine seulement d'après un rapport de Flurry Analytics.

Retournez à l'essentiel avec Android Auto

On peut aisément retrouver la même logique avec Android Auto. L'idée est donc la suivante : pour tirer le maximum de la plateforme, il vaut mieux se contenter de l'essentiel. Vous l'aurez compris, l'objectif ici est de rendre l'utilisation d'Android Auto plus simple, plus intuitive et surtout moins intrusive. Au fond, l'expérience Android Auto ne devrait-elle pas tourner autour de trois piliers, à savoir la navigation, la musique et les appels/messages ? A l'origine, la plateforme a bien été pensée pour fournir un accès rapide et sécurisé à ces fonctionnalités une fois sur la route… Alors autant revenir aux fondamentaux. Pour ce faire, il suffit de procéder à quelques réglages. On vous explique tout.

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Se débarrasser des notifications

Aujourd'hui, il est possible de retrouver sur Android Auto un très grand nombre d'applications populaires : WhatsApp, Telegram, Adobe Acrobat Reader, Discord, Microsoft Teams, Radio France, Deezer, Spotify, Waze, Zoom, Uber, VLC for Android… La liste est longue et ne cesse de s'allonger.

Et forcément, toutes ces applications peuvent devenir une source astronomique de notifications. Mais a-t-on réellement besoin de consulter immédiatement cette conversation de groupe sur WhatsApp ou ce message de vos collègues sur Teams quand l'objectif est tout simplement d'arriver à bon port ? Vous connaissez la réponse. D'après une étude publiée par Assurance Prévention, lorsqu'un conducteur reçoit une notification, il a besoin de 12,7 secondes en moyenne pour la traiter. Ces 12 secondes de distraction, cela représente 176 mètres parcourus à l'aveugle à 50 km/h, 282 mètres à 80 km/h et 456 mètres à 130 km/h !

Voilà pourquoi il vaut mieux se débarrasser totalement des notifications sur Android Auto. Pour ce faire, voici la marche à suivre:

Dans les paramètres de votre smartphone, rendez-vous dans l'onglet Applications > Voir toutes les applis > Android Auto > Paramètres supplémentaires dans l'application

Faites maintenant défiler l'écran jusqu'à tomber sur la sous-partie SMS/MMS

Désactivez les options suivantes : Afficher les notifications des messages, Afficher les conversations de groupe, Afficher la première ligne des messages et Émettre un son pour les messages

Comme vous le savez peut-être, Android Auto est capable de lire les messages à voix haute via Gemini. C'est pratique au demeurant, mais cela reste une source de distraction. Ecouter la synthèse vocale d'un message représente mine de rien un effort cognitif qui peut détourner notre attention de la route. Alors mieux vaut également s'en passer :

Toujours dans les paramètres de Android Auto, désactivez l'option Notifications avec l'Assistant

Se contenter de quelques applis incontournables

Comme dit plus haut, Android Auto est compatible avec une grande quantité d'applications populaires. Reste qu'une fois derrière un volant, la grande majorité des conducteurs n'ont en réalité besoin de quelques applis essentielles. Dans les paramètres, il est justement possible de choisir les applis que l'on souhaite retrouver sur Android Auto.

Vous l'aurez compris, l'idée est de personnaliser son lanceur afin d'y trouver seulement les applis utiles sur la route : une appli pour la navigation, une pour la musique ou les podcasts, l'appli Téléphone pour les appels, une messagerie et éventuellement une appli dédiée à la recharge pour les voitures électriques.

Dans les paramètres d'Android Auto, cherchez l'onglet Affichage > Personnaliser le lanceur

Cochez uniquement les applis essentielles à vos yeux et supprimez les plus distrayantes ou superflues

Certes, votre écran d'accueil pourra sembler ennuyeux ou vide, mais c'est bien l'objectif. Plutôt paradoxal, alors que les constructeurs automobiles et les géants de la Tech cherchent justement à intégrer un maximum de fonctionnalités dans leurs produits respectifs.