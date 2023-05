Fête des Mères : les meilleurs cadeaux high-tech à offrir en 2023

Pour changer des traditionnels bouquets de fleurs et colliers de pâtes, choisissez un cadeau connecté pour la fête des mères. Découvrez notre sélection des meilleurs cadeaux high-tech à offrir.

Sélection des meilleurs cadeaux high-tech pour la fête des Mères

Liseuse Amazon Kindle 2022 99.98€ Voir 99.99€ Voir Traceur Apple Airtag 34.99€ Voir 34.99€ Voir 35€ Voir 39.99€ Voir 39.99€ Voir 42.31€ Voir Plus d'offres Potager Véritable Exky SMART Copper 99€ Voir 199.89€ Voir 199.9€ Voir 199.9€ Voir 199.98€ Voir 199.99€ Voir Plus d'offres

Tout au long de l’année, les occasions pour offrir ou recevoir des cadeaux ne manquent pas. Vous pouvez faire plaisir à vos proches à Noël, à la Saint-Valentin ou encore pendant leur anniversaire. La fête des Mères est un évènement particulier parce qu’il rend hommage à toutes les femmes qui ont donné la vie. Les mamans sont ainsi célébrées partout dans le monde durant cette journée spéciale.

Habituellement célébrée à la fin du mois de mai, la fête des Mères se déroule cette année le dimanche 4 juin en France. Cela vous laisse donc du temps pour commander un cadeau original. Vous allez sûrement penser à offrir des bijoux, parfums et autres cadeaux généralement offerts pour la fête des Mères, mais pourquoi ne pas faire un cadeau original pour 2023 ? Nous vous présentons notre sélection des meilleurs cadeaux high-tech pour les mamans.

Une liseuse pour les mères qui adorent lire

Amazon Kindle 2022 avec publicités au meilleur prix 99.98€ Voir 99.99€ Voir Amazon Kindle 2022 sans publicités au meilleur prix 109.98€ Voir 222.17€ Voir

Depuis quelques années, les livres en papier sont concurrencés par les liseuses. L’encombrement réduit qu’elles offrent séduit ainsi de plus en plus d’utilisateurs. Grâce à leur espace de stockage et à leur dimension compacte, les liseuses permettent de transporter un grand nombre de livres dans un petit sac à main.

Les technologies des liseuses ont évolué et on retrouve maintenant des modèles qui proposent une lecture proche du papier avec un rétroéclairage adaptatif pour un confort de lecture optimal.

La Kindle 2022 d’Amazon est une liseuse d’entrée de gamme qui a cependant de nombreux atouts. Malgré son petit prix, elle est dotée d’un écran e-ink avec une résolution 300 ppp. Ce modèle dispose d’un espace de stockage de 16 Go permet de télécharger des milliers de livres, et d’une batterie qui offre une autonomie de 6 semaines.

Son revêtement sans reflets et son éclairage intégré permettent de profiter d’une lecture agréable, de nuit comme en plein soleil.

Elle est disponible à partir de 99,99 € avec les publicités ou 109,99 € sans les publicités.

À lire également : n’hésitez pas à consulter notre sélection complète des meilleures liseuses ici.

Une montre connectée pour les mamans sportives

Galaxy Watch 5 au meilleur prix Rakuten 183.83€ Découvrir l'offre

Fnac 184.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 185.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 189.98€ Découvrir l'offre

Amazon 221.97€ Découvrir l'offre

Darty 299.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

On continue notre sélection des meilleurs cadeaux pour la fête des Mères avec la montre connectée Galaxy Watch 5. Les montres connectées sont bien plus que de simples accessoires de mode. En plus de donner l’heure, elles offrent de nombreuses fonctionnalités utiles au quotidien.

La Galaxy Watch 5 40mm a un design polyvalent. Elle peut donc s’utiliser pour le sport mais aussi pour accompagner un look casual. Elle est dotée d’un écran en verre saphir Super AMOLED de 1,2 pouce.

Parmi les fonctionnalités de cette montre connectée, on retrouve le suivi de sommeil, de santé et de bien-être. La Galaxy Watch 5 indique ainsi la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, la température et la composition corporelle. Elle permet également de suivre le nombre de pas effectués, les calories dépensées et elle est capable de détecter plus de 90 activités sportives.

À lire également : notre guide des meilleures montres connectées.

Un aspirateur robot pour alléger la charge mentale du ménage

Dreame D10 Plus au meilleur prix Rakuten 339€ Découvrir l'offre

Boulanger 345.72€ Découvrir l'offre

Amazon 345.72€ Découvrir l'offre

Fnac 349€ Découvrir l'offre

Cdiscount 349€ Découvrir l'offre

Rares sont les personnes qui aiment faire le ménage. Et pourtant, c’est une étape incontournable dans l’entretien d’une maison. Dans les couples, cette tâche est encore très souvent assignée aux femmes, notamment aux mamans.

Pour libérer du temps, rien de mieux qu’un aspirateur robot ! Le Dreame D10 Plus affiche un très bon rapport qualité-prix. Il est très efficace pour aspirer les saletés sur sols durs, moquette et tapis. Son autonomie peut atteindre les 3 heures d’utilisation.

Le gros avantage du Dreame D10 Plus c’est la présence d’une station d’accueil qui permet à l’aspirateur de vidanger automatiquement sa poussière dans un bac de 2,5 litres. Ce genre de base, généralement réservé aux modèles premium, est très utile pour éviter le nettoyage de l’aspirateur à chaque passage.

À lire également : notre guide des meilleurs aspirateurs robots.

Un robot de cuisine pour faciliter la préparation des repas

Thermomix TM6 950€ Voir 1299€ Voir Magimix Cook Expert Connect 820€ Voir 1222.28€ Voir 1259.83€ Voir 1349€ Voir 1399.9€ Voir 1399.99€ Voir 1399.99€ Voir Plus d'offres Moulinex ClickChef 139.99€ Voir 179.5€ Voir 179.5€ Voir 179.5€ Voir 185.37€ Voir

Les robots de cuisine sont des alliés de taille pour préparer les repas. Terminées les pannes d’inspiration, les heures interminables derrière les fourneaux, la vaisselle interminable après chaque préparation, ces nouveaux compagnons sont capables de préparer les repas en toute autonomie. C’est donc un cadeau idéal pour la fête des Mères !

Dans le haut de gamme, on retrouve évidemment le Thermomix TM6, le Magimix Cook Expert Connect ou encore le Cookit de Bosch. Mais les robots de cuisine ne sont pas forcément hors de prix.

Vous pouvez en trouver à des prix plus abordables, comme le Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl ou le ClickChef de Moulinex.

À lire également : notre guide des meilleurs robots de cuisine.

Un potager d'intérieur pour les mères qui n'ont pas la main verte

Veritable Smart Copper au meilleur prix 99€ Voir 199.89€ Voir 199.9€ Voir 199.9€ Voir 199.98€ Voir 199.99€ Voir Plus d'offres Veritable CONNECT Infinity Grey au meilleur prix 259.89€ Voir 259.89€ Voir 259.9€ Voir 259.99€ Voir 259.99€ Voir

Envie d’un thé à la menthe, d’un mojito, d’un bon pesto ou de tomates cerises ? Avoir des herbes aromatiques à proximité, en été comme en hiver, est vraiment agréable grâce aux potagers d’intérieur. Plus besoin d’avoir la main verte, le potager connecté s’occupe de tout.

Le potager intelligent Exky® SMART Copper de la marque Véritable est parfait pour les petits espaces. Compact et économe en énergie, il permet de cultiver des herbes aromatiques mais aussi des fleurs comestibles ou des mini légumes et fruits.

Doté de la technologie ADAPT’LIGHT™, le Exky® SMART Copper adapte automatiquement l’éclairage LED en fonction de la luminosité ambiante. L’arrosage autonome peut tenir 4 semaines.

À lire également : notre guide des meilleurs potagers d’intérieur.

Une balance connectée pour les mamans qui font attention à leur poids

Withings Body+ au meilleur prix Cdiscount 93.45€ Découvrir l'offre

Darty 99.95€ Découvrir l'offre

Amazon 99.95€ Découvrir l'offre

Fnac 99.99€ Découvrir l'offre

Surveiller son poids n’est pas qu’une question de régime. Faire le suivi des variations permet en effet de déceler des anomalies, lors d’une prise ou d’une perte de poids soudaine par exemple. Avoir une balance connectée peut donc être utile pour faire un suivi régulier.

La Withings Body+ est une balance connectée qui permet de peser son poids, sa masse osseuse, graisseuse, hydrique et musculaire. Le mode bébé est pratique car il permet aux jeunes mamans de surveiller la croissance de leur nourrisson en le portant dans les bras pendant la pesée.

Les données sont automatiquement synchronisées et l’application permet d’avoir un suivi complet des mesures grâce à des graphiques précis.

À lire également : notre guide des meilleures balances connectées.

Un airtag pour retrouver facilement ses clés ou son sac à main

Apple Airtag au meilleur prix Cdiscount 34.99€ Découvrir l'offre

Amazon 34.99€ Découvrir l'offre

Fnac 39.99€ Découvrir l'offre

Darty 39.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 42.31€ Découvrir l'offre

Qui n’a jamais perdu ses clés ? Le AirTag d'Apple est un tracker qui permet de géolocaliser des objets égarés ou volés. Cet accessoire, petit, discret et résistant à l’eau, peut s’utiliser comme porte-clés, peut s’accrocher à un smartphone, ou se glisser facilement dans un sac à main, dans un portefeuille ou encore dans une valise.

Le AirTag émet un signal Bluetooth qui est détectable par tous les appareils du réseau Localiser (iPhone, iPad et Mac partout dans le monde) présents à proximité. En allant dans l’application Localiser, il est possible de visualiser l’objet disparu sur une carte.

Il est également possible de déclencher une sonnerie afin de retrouver l’objet perdu à l’aide d’une alarme sonore.

Un vélo électrique pour la mobilité douce

Velair City au meilleur prix Fnac 990€ Découvrir l'offre

Darty 990€ Découvrir l'offre

Boulanger 990€ Découvrir l'offre

Rakuten 1249.99€ Découvrir l'offre

Amazon 1696.33€ Découvrir l'offre

Faire du vélo est bon pour la santé, et pour la planète. Pour les mères courageuses mais pas sportives, l’assistante électrique peut être d’une grande aide.

Le vélo électrique Velair City adopte est un vélo de type hollandais qui adopte un un look rétro. Avec son poids de 24kg et son autonomie de 60km, c’est un deux-roues parfait pour une utilisation citadine.

Il dispose d’un moteur arrière de 250 Watts et de 5 modes différents pour avoir une assistance au pédalage jusqu’à 25km/h.

À lire également : notre guide des meilleurs vélos électriques.

Une trottinette électrique pour les mères en ville

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential Rakuten 200€ Découvrir l'offre

Amazon 329.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 349€ Découvrir l'offre

Fnac 349.99€ Découvrir l'offre

Darty 349.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 360.8€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Les trottinettes électriques sont devenues incontournables dans les villes. Elles peuvent être utilisées pour se déplacer facilement et rapidement sans avoir à prendre les transports en commun ou à pédaler à vélo.

La Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi est une trottinette électrique qui se plie en 3 secondes. Son design minimaliste la rend élégante. Sa batterie offre une autonomie de 20km mais, grâce à la présence de la technologie KERS, la trottinette est capable de récupérer l’énergie cinétique lors du freinage et de la descente en roue libre. Cela améliore donc l’autonomie.

À lire également :

Une imprimante photo pour les mères qui veulent des souvenirs à afficher

Canon Selphy CP 1300 99€ Voir 99.99€ Voir 99.99€ Voir 99.99€ Voir 99.99€ Voir 107.18€ Voir 113€ Voir Plus d'offres Polaroid Hi-Print 93.27€ Voir 97.89€ Voir 98.99€ Voir 99€ Voir 99.98€ Voir 99.99€ Voir Plus d'offres Fujifilm Instax Share SP-3 139€ Voir 193.65€ Voir

Toutes les mamans ont 50 000 photos de leurs enfants dans leur smartphone, et c'est normal. On a tous envie d'immortaliser nos moments précieux pour les retrouver plus tard. Seul problème, toutes ces photos finissent souvent oubliées dans la mémoire du téléphone. Alors pour garder les meilleures photos à portée de main, rien de mieux que de les imprimer sur du vrai papier.

De plus en plus de constructeurs proposent des petites imprimantes spécialement conçues pour les smartphones. C’est un cadeau de fête des Mère très original et utile pour pouvoir garder une trace physique de ses meilleurs souvenirs.

Parmi les meilleurs modèles, on retrouve la Canon Selphy CP 1300 mais vous trouverez aussi des modèles portatifs dans notre sélection des meilleures imprimantes pour smartphones.

Une enceinte connectée pour avoir un assistant vocal

Amazon Echo Dot 5 65.01€ Voir 69€ Voir 74.99€ Voir Google Nest Audio 70€ Voir 89.99€ Voir 99.22€ Voir 99.99€ Voir 99.99€ Voir HomePod Mini 98.99€ Voir 109.99€ Voir 109.99€ Voir 121.31€ Voir

C’est un petit objet bien pratique qu’on retrouve de plus en plus dans les maisons. L’enceinte connectée est un excellent cadeau pour permettre à votre maman d’avoir accès facilement à un assistant vocal comme Siri ou Alexa.

Vous pouvez ainsi demander n’importe quelle question pour savoir par exemple le temps qu’il va faire ou connaitre les dernières nouvelles du Monde. Vous pouvez aussi vous en servir pour actionner vos lampes ou interrupteurs connectés par exemple. Enfin, bien évidemment, une enceinte connectée vous permet d’écouter de la musique, la radio ou un podcast tout simplement.

Il existe des modèles plus ou moins perfectionnés. L’Amazon Echo Dot 5 est l’un des bestsellers puisqu’elle est toute petite et à un tarif très abordable.

Pour voir d’autres modèles intéressants, lisez notre guide complet des meilleures enceintes connectées.

Une tablette pour les mères connectées

Xiaomi Pad 5 269.9€ Voir 295€ Voir 298.9€ Voir 299€ Voir 328.99€ Voir Galaxy Tab S8 Plus 897€ Voir 907.58€ Voir 915.78€ Voir 949€ Voir 999€ Voir 1149€ Voir 1149.99€ Voir 1196.9€ Voir Plus d'offres iPad Air 5 2022 (M1) 603.9€ Voir 660€ Voir 669.99€ Voir 749€ Voir 789.99€ Voir 789.99€ Voir Plus d'offres

La vente des tablettes tactiles a connu une belle croissance ces dernières années. Il existe aujourd’hui un grand nombre de modèles très intéressants.

On retrouve par exemple le Xiaomi Pad 5 qui affiche de belles caractéristiques pour moins de 300 euros ou l’iPad Pro M2 qui offre des performances assez incroyables pour une tablette. Enfin, le dernier modèle annoncé de Google, la Pixel Tablet, veut révolutionner le monde des tablettes Android, grâce à l'ajout d'une base qui permet de transformer la tablette en hub pour contrôler la maison connectée.

Vous l’aurez compris, en offrant une tablette, vous ne pouvez pas vous tromper.

À lire également : notre guide des meilleurs tablettes.

Une brosse à dents électrique pour une bonne hygiène dentaire

Oral-B Pro 3800 69.99€ Voir 69.99€ Voir Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 189.99€ Voir 189.99€ Voir 223.99€ Voir 223.99€ Voir 265.37€ Voir Oral-B iO 10 380€ Voir 395.99€ Voir 399.95€ Voir

C’est typiquement le genre d’objet qu’on utilise tous les jours et auquel on ne fait plus attention. Pourtant, il existe aujourd’hui des brosses à dents électriques qui offrent à la fois un brossage plus agréable et beaucoup plus efficace. C’est bien simple, quand on passe à l’électrique, on ne revient plus jamais au brossage manuel. C'est donc un cadeau idéal pour les mères qui veulent garder un joli sourire.

Il existe deux types de brosses à dents électriques : Sonique ou Rotative. S’il n’est pas forcément nécessaire d’expliquer le concept de la brosse rotative puisque l’explication est dans le nom, la brosse Sonique mérite une petite explication. Il s’agit simplement d’une brosse vibrante qui est généralement plus adaptée aux personnes qui ont les gencives sensibles.

Certaines brosses à dents sont équipées de plusieurs modes de brossage, d’écran, d’un capteur de pression… Elles peuvent même parfois se connecter en Bluetooth à un téléphone pour avoir un suivi complet du brossage.

Pour faire votre choix, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures brosses à dents électriques.

Un casque audio pour les mères qui ne veulent pas réveiller leurs enfants à la sieste

Sony WH-1000XM4 259.99€ Voir 289.9€ Voir 318.22€ Voir 318.26€ Voir 318.27€ Voir 318.54€ Voir 318.99€ Voir Plus d'offres Bose Headphones 700 179.99€ Voir 239€ Voir 299.99€ Voir 299.99€ Voir 319.99€ Voir 355.13€ Voir Plus d'offres Apple AirPods Max 579.99€ Voir 611€ Voir 629€ Voir

Un casque audio est un excellent moyen de pouvoir écouter sa musique tranquillement sans déranger son entourage. C'est par exemple le cas pour les jeunes mamans dont le bébé vient de s'endormir. Le casque audio peut être utilisé pour regarder une série ou un film sans avoir peur que la télévision fasse trop de bruit dans la maison.

Les casques à réduction de bruit active, comme l’excellent Sony WH-1000XM5, peuvent être utiles pour écouter sa musique ou un podcast tranquillement sans entendre les bruits extérieurs.

À lire également : Pour trouver le meilleur casque sans fil, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.

Pourquoi offrir un cadeau high-tech pour la fête des Mères ?

On pense souvent à tort que les produits high-tech sont réservés aux hommes. Pourtant, la grande majorité des objets connectés ne demandent pas un fort taux de testostérone pour être utilisés.

Offrir un cadeau high-tech pour la fête des Mères est donc une excellente idée pour faciliter le quotidien. Vous pouvez faire plaisir aux mamans avec des produits qui leur permettent d’avoir une meilleure qualité de vie.

Dans cette liste d’idées de cadeaux pour la fête des Mères, vous retrouvez des objets pour réduire la charge mentale que subissent trop souvent les femmes à la maison. Ainsi, avec un robot de cuisine ou aspirateur robot, la gestion des tâches ménagères parfois contraignante est diminuée.

Dans notre sélection, vous retrouvez aussi des produits que les mères peuvent utiliser pour elles, pour profiter de leur temps. Elles peuvent ainsi lire avec une liseuse, écouter un podcast ou de la musique avec une enceinte connectée ou un casque audio, ou pour suivre leurs exploits sportifs et leur santé avec une montre connectée.