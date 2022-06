Meilleures brosses à dents électriques : quel modèle acheter ?

Les brosses à dents électriques envahissent peu à peu nos salles de bain, remplaçant les brosses à dents manuelles. Gain de temps et meilleure efficacité, les raisons de passer à l’électrique sont nombreuses. Mais face à la multitude de modèles disponibles sur le marché, on a parfois du mal à s’y retrouver. Voici notre guide d’achat des meilleures brosses à dents électriques.



Notre sélection des meilleures brosses à dents électriques

Oral-B Genius X 20000 269€ Voir 281.25€ Voir 286.47€ Voir DiamondClean Smart HX9954/53 279.99€ Voir 279.99€ Voir 358.25€ Voir 398.17€ Voir Oral-B iO Serie 9 238.97€ Voir 269.18€ Voir

La brossage de dents est indispensable pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. C’est en effet le seul moyen de lutter efficacement contre les caries et la plaque dentaire. Vous devez ainsi utiliser la meilleure brosse à dents pour garder une bouche saine. L’arrivée des brosses à dents électriques sur le marché a simplifié le brossage de dents. Cet accessoire très utile dans la salle de bain s’utilise en appuyant sur un simple bouton. Mais le choix n’est pas toujours évident. On vous présente ce comparatif des meilleures brosses à dents électriques afin de vous aider à choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.

Guide d’achat des meilleures brosses à dents électriques

Essentiel B Pulse Confort : le meilleur premier prix

Essentiel B Pulse Confort au meilleur prix Rakuten 19.99€ Découvrir l'offre

L’Essentiel B Pulse Confort est le meilleur rapport qualité/prix du marché. Vendue à moins de 20 euros, elle fonctionne avec la technologie oscillo-rotative. Vous pouvez régler la vitesse de rotation selon 3 modes de brossage différents : quotidien, dents et gencives sensibles ou polissage. L’Essentiel B Pulse Confort dispose également d’un minuteur intégré.

Les + Les - Le prix Le bruit Différents modes disponibles Présence du minuteur Bonne autonomie

Oral-b Pro 3800 Pure Clean

Oral-b Pro 3800 Pure Clean au meilleur prix E.Leclerc 49.9€ Découvrir l'offre

Fnac 49.99€ Découvrir l'offre

Darty 49.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 49.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 49.99€ Découvrir l'offre

Conforama 64.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Pour environ 50 euros, la brosse à dents électrique Oral-b Pro 3800 n’est peut-être pas connectée, mais elle dispose de fonctionnalités intéressantes comme le capteur de pression qui vous alerte quand vous brossez vos dents ou votre gencive trop vigoureusement.

Un minuteur de 4×30 secondes est également intégré pour vous permettre de vous brosser les dents de façon homogène durant le temps de 2 minutes recommandé par les dentistes. Enfin, la brosse à dents Oral-b Pro 3800 dispose de 3 modes de brossage : Propreté, Blancheur et Douceur.

Les + Les - 3 modes de brossage Modèle basique Minuteur intégré Capteur de pression Prix attractif

Oral-B Genius X 20000

Oral-B Genius X 20000 au meilleur prix Rakuten 269€ Découvrir l'offre

Amazon 281.25€ Découvrir l'offre

Cdiscount 286.47€ Découvrir l'offre

Dotée d’une intelligence artificielle, la brosse à dents connectée Genius X 20000 est capable de vous guider pour un nettoyage optimum. En plus d’enlever le tartre, le brossage assainit et protège vos gencives. La technologie Gum Guard permet de détecter les zones où vous brosser trop fort et vous aide à contrôler la bonne pression à exercer pour un brossage réussi.

Enfin, on aime la présence des capteurs de mouvement qui, via l’application, permettent de suivre l’emplacement du brossage en temps réel. Cela est très utile pour voir les recoins qu’on pourrait manquer.

Les + Les - Brosse à dents connectée via Bluetooth 4 brossettes fournies à l’achat mais Oral-B aurait pu fournir un échantillon de différentes têtes au lieu de mettre 4 fois les mêmes Recommandations personnalisées grâce à l’intelligence artificielle L’étui de transport n’intègre pas de batterie Etui de transport fourni Le bruit Capteur de pression Bonne autonomie

Philips DiamondClean Smart HX9954/53

Philips DiamondClean Smart HX9954/53 au meilleur prix Fnac 279.99€ Découvrir l'offre

Darty 279.99€ Découvrir l'offre

Amazon 358.25€ Découvrir l'offre

Rakuten 398.17€ Découvrir l'offre

La DiamondClean Smart HX9954/53 de Philipps est une brosse à dents dite intelligente. Vous pouvez utiliser ses fonctionnalités, même sans smartphone.

Le capteur de pression vous alerte à l’aide d’un voyant lumineux directement sur le manche. La brosse à dents est également capable de détecter le type de brossette utilisé et adapte automatiquement le mode de brossage.

Parmi les autres fonctionnalités, la présence d’un voyant lumineux sur le manche pour indiquer le changement de brossette est bien utile. Contrairement aux autres brosses à dents connectées qui font un simple décompte tous les 3 mois, la DiamondClean Smart est capable de dire en fonction de la fréquence d’utilisation et de la pression exercée quand il faut changer la tête.

On apprécie les 5 modes disponibles : le mode Clean pour un nettoyage classique, White+ pour plus de blancheur, le Gum Health pour un nettoyage doux des gencives, la Deep Clean+ qui permet de nettoyer en profondeur et la Tongue Care pour la langue.

Les + Les - Brosse à dents intelligente avec ou sans smartphone Le prix élevé des brossettes Étui de transport fourni Le prix élevé de la brosse à dents Modes spécifiques pour les dents, les gencives et la langue

Silk'n SonicSmile

Silk'n SonicSmile au meilleur prix Fnac 69.15€ Découvrir l'offre

Alors que le marché des brosses à dents électriques est dominé par des marques comme Oral-B ou Philips, Silk’n sort son épingle du jeu en commercialisant une brosse à dents performante et ergonomique. Avec 31 000 mouvements vibratoires, elle permet de nettoyer efficacement les plaques dentaires. Avec ses 5 modes (White, Clean, Polish, Massage et Study), la SonicSmile est étanche et peut donc s’utiliser sous la douche.

La présence d’un minuteur d’intervalles prévient quand 30 secondes se sont écoulées afin que vous puissiez passer au brossage d’une autre partie de votre bouche.

Les + Les - Complètement étanche Non connectée Bonne autonomie Présence du minuteur

Oral-B iO Serie 9

Oral-B iO Serie 9 au meilleur prix Amazon 238.97€ Découvrir l'offre

Rakuten 269.18€ Découvrir l'offre

La Oral-B iO Serie 9 est sans conteste la meilleure brosse à dents électrique sur le marché. Dotée d’un capteur de pression, elle permet d’optimiser le brossage en nous avertissant quand vous appuyez trop fort ou si la pression exercée n’est pas suffisante.

La brosse à dents est silencieuse et son brossage doux élimine efficacement la plaque dentaire. Elle dispose d’un minuteur, d’un écran et peut être connectée à votre smartphone à l’aide d’une application Bluetooth. On aime particulièrement son utilisation ludique : elle est capable de détecter les zones de la bouche nettoyées et nous fait un rapport après le brossage.

Mais toutes ces fonctionnalités ont un coût. Initialement vendue à 369 euros, même si on peut maintenant l’acheter dans les environs de 230 euros, elle reste très chère pour une brosse à dent. D’autant plus que les têtes rechargeables ont aussi un prix élevé.

Les + Les - Brosse à dents connectée via Bluetooth Prix de la brosse à dents élevé Étui de transport inclus Prix des têtes de rechange élevé Capteur de pression Brossage efficace

Oral-B iO Serie 6

Oral-B iO Serie 6 au meilleur prix Boulanger 138.46€ Découvrir l'offre

Rakuten 138.46€ Découvrir l'offre

Fnac 139.99€ Découvrir l'offre

Darty 139.99€ Découvrir l'offre

L'Oral-B iO Serie 6 est presque aussi bien que la Serie 9 tout en étant beaucoup moins chère. Elle peut donc être une très bonne alternative. Tout comme la Serie 9, la Serie 6 est une brosse à dents connectée silencieuse et efficace qui dispose de 5 modes. Elle est également dotée d’un capteur de pression.

La différence de prix se justifie essentiellement par les accessoires moins sophistiqués. Ainsi, l'étui de voyage est plus basique et le chargeur est standard (contrairement au Serie 9 qui est un palet magnétique).

Les + Les - Connectée via Bluetooth Un étui de voyage est inclus mais très basique Moins chère que la série 9 Capteur de pression intelligent

Philips Sonicare 9900 Prestige

Philips Sonicare 9900 Prestige au meilleur prix Fnac 232.99€ Découvrir l'offre

Darty 232.99€ Découvrir l'offre

Amazon 232.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 232.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 299.99€ Découvrir l'offre

Comme bon nombre des concurrents dans sa gamme de prix, le Sonicare 9900 Prestige de Philips dispose de nombreuses fonctionnalités. Grâce à sa connexion en Bluetooth, on peut suivre l'évolution de ses brossages et personnaliser les fonctions directement depuis son smartphone. On peut par exemple choisir l’intensité de brossage parmi les 3 niveaux proposés (faible, moyen ou fort) ou sélectionner un mode parmi les 5 disponibles : Clean, White +, Gum Health, Deep Clean et Sensitive. On peut aussi activer le capteur de pression et accéder au récapitulatif des brossages.

L’application est très complète mais on trouve tout de même dommage qu’il n’y ait pas les commandes directement sur la brosse à dents.

Les + Les - Fonctionnalités personnalisables selon vos besoins Prix de la brosse à dents électrique élevé Brossage guidé en temps réel Prix des brossettes de rechange élevé Connecté à l’application via le Bluetooth Boîtier de transport fourni

Oral-B Kids : pour les enfants à partie de 3 ans

Oral-B Kids La Reine des Neiges 16.99€ Voir 18.55€ Voir 18.55€ Voir 25.16€ Voir Oral-B Kids Cars 17.98€ Voir 17.99€ Voir 25.16€ Voir 25.68€ Voir Oral-B Kids Star Wars 19.55€ Voir

Le brossage de dents commence à un très jeune âge. Oral-B a sorti une gamme électrique pour les enfants dès 3 ans. Grâce à son application Magic Timer, l’enfant peut suivre le minuteur de manière ludique et voir quand son brossage de deux minutes est terminé.

La brosse à dents est dotée de poils ultra-doux et d’une petite tête arrondie spécialement conçue pour la bouche des jeunes enfants.

L'Oral-B Kids dispose d’une bonne autonomie pouvant aller jusqu’à une semaine d’utilisation. On regrette néanmoins l’absence d’un led pour indiquer l’état de recharge.

Les + Les - Simple d’utilisation Absence de capteur de mouvement et de pression Application ludique Pas de voyant pour indiquer l’état de la recharge Brossage doux Bonne autonomie

Brosse à dents électrique ou manuelle : laquelle choisir ?

Même s’il existe maintenant des brosses à dents électriques nomades qui ont une bonne autonomie, la manuelle reste plus simple à transporter. Mais les brosses à dents électriques sont réputées plus efficaces pour enlever le tartre. En effet, pour bien se brosser les dents avec une brosse à dents manuelle, il faut avoir la bonne technique alors que l’électrique fait automatiquement les bons mouvements. De plus, les versions électriques disposent de fonctions intéressantes comme le minuteur, le détecteur de pression, le réglage de la vitesse… Le prix est en revanche plus élevé.

Quelle technologie de brosse à dents électrique utiliser ?

Deux technologies différentes ont vu le jour sur le marché des brosses à dents électriques : les

soniques ou les oscillo-rotatives.

Sonique : les poils de la brosse à dents vibrent à un rythme très rapide, entre 15 000 et 30 000 mouvements par minute. C’est essentiellement le choix des brosses à dents de Philips et Panasonic. Avec cette technologie, vous avez toujours besoin des mouvements comme pour les brosses à dents manuelles mais vous n’avez pas besoin de frotter. C’est donc idéal pour les personnes qui sont sensibles des gencives .

: les poils de la brosse à dents vibrent à un rythme très rapide, entre 15 000 et 30 000 mouvements par minute. C’est essentiellement le choix des brosses à dents de Philips et Panasonic. Avec cette technologie, vous avez toujours besoin des mouvements comme pour les brosses à dents manuelles mais vous n’avez pas besoin de frotter. C’est donc idéal . Oscillo-rotative : ce sont les brosses à dents à petite tâte arrondie qui effectue des mouvements rotatifs. C’est par exemple le cas pour Oral-B. La tête de la brosse à dents peut effectuer jusqu’à 48 800 rotations par minutes. C’est très efficace contre le tartre mais aussi agressif pour les gencives.

Combien coûte une brosse à dents électrique ?

On trouve aujourd’hui des brosses à dents électriques à des prix allant de 25 à plusieurs centaines d’euros. Le prix va essentiellement varier en fonction des fonctionnalités et accessoires.

Certaines brosses à dents sont ainsi connectées par Bluetooth au smartphone, d’autres fonctionnent avec des piles ou avec une batterie, d’autres encore vont avoir un minuteur.

Par ailleurs, il est généralement conseillé de changer la tête de brossage tous les 3 mois environ. Faute de pouvoir remplacer uniquement les têtes, certaines brosses à dents électriques doivent être entièrement jetées après utilisation. Outre le fait que ça ne soit pas écologique, ce gaspillage a malheureusement un coût qu’il ne faut pas négliger.

Quel modèle pour les enfants ?

Il existe également des brosses à dents électriques pour les enfants à partir de 3 ans. Oral-B a ainsi sorti une gamme dédiée aux enfants avec des personnages Disney. C’est par exemple le cas des brosses à dents électriques Oral-B Kids Star Wars, la Reine des Neiges ou encore Cars.

L’utilisation des modèles pour enfants est généralement simplifiée et la brosse à dents en elle-même est plus petite, avec une tête adaptée à leur bouche et un manche suffisamment petit pour leur mains. Enfin, les poils sont souples, voire extra-souples pour leur permettre un brossage en douceur.