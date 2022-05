Test Honor Magic4 Lite 5G : un smartphone sans défaut ni vrai atout

Avant l’arrivée en France du modèle « Pro » croisé au MWC 2022, Honor s’attaque au segment milieu de gamme abordable avec le Magic4 Lite 5G. Coincé entre le Honor 50 Lite et le Honor 50 dans le catalogue de la marque, il est un concurrent naturel pour les Realme 9 Pro+, OnePlus Nord CE 2, Redmi Note 11 Pro et autre Vivo Y76. Quelle est sa proposition ? Est-elle cohérente vis-à-vis du prix ? et surtout, comment arrive-t-il à se démarquer ? Réponse dans ce test.

En 2021, Honor, désormais entreprise indépendante, est revenu en France avec deux smartphones. Le Honor 50, modèle milieu de gamme premium que nous avons testé dans nos colonnes et qui s’avère être un bon smartphone, mais avec un rapport qualité-prix qui manque d’agressivité. Et le Honor 50 Lite, un smartphone abordable qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes profite de promotion très forte.

Début 2022, la marque renforce son offre sur les segments abordables. Nous avons relayé, mi-avril, le lancement en France du Honor X8 dont le but est de chahuter les Redmi Note de Xiaomi. Et aujourd’hui, nous vous proposons le test du Magic4 Lite 5G, un smartphone qui se positionne sous la barre des 400 euros. L’offre de l’ancienne filiale de Huawei s’étoffe donc encore sur les segments milieu de gamme, en attendant l’arrivée prochaine de terminaux haut de gamme.

Appelé en Chine Honor X9 5G, le Magic4 Lite 5G vient se positionner dans le catalogue de la marque entre Honor 50 Lite et le X8 d’un côté, et le Honor 50 de l’autre. Quelles sont les différences entre le Magic4 Lite 5G et les autres membres de cette fratrie ? Quels sont ces atouts face à une concurrence variée ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce test complet.

Fiche technique

Honor Magic4 Lite 5G Dimensions 166 x 75,8 x 8 mm Poids 189 grammes Ecran 6,81 pouces IPS LCD

Full HD+ (1080 x 2388) pixels (385 ppi)

120Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm) OS Android 11 RAM 6 Go Stockage 128 Go microSD non Capteur principal Principal :

48 MP

f/1.8

Autofocus à détection de phase



Macro :

2 mégapixels

f/2.4



Caméra calcul des profondeurs :

2 mégapixels

f/2.4



vidéo 1080p @ 30 ips Capteur secondaire 16 MP

objectif ouvrant à f/2.5 Batterie 4800 mAh

Charge rapide 66W 5G Oui Connectivité WiFi ac

Bluetooth 5.1

NFC Mini port jack 3,5 mm non Biométrie Scanner d’empreinte sur la tranche Résistance à l'eau Non

Prix et disponibilité

Le Magic4 Lite 5G est disponible en France au prix de 349 euros. Il n’existe qu’une seule version du téléphone dans l’Hexagone, avec 6 Go de RAM de 128 Go de stockage. Notez qu’une version 4G est également prévue dans les prochaines semaines, avec une configuration légèrement différente et un prix plus agressif.

À ce prix, le Magic4 Lite 5G se positionne face à des smartphones ambitieux, parfois mieux équipé. Le Redmi Note 11 Pro 5G de Xiaomi bien sûr. Le OnePlus Nord CE 2. Le Realme 9 Pro+. Le Nova 9 SE de Huawei. Ou encore le Reno7, tout récemment annoncé par Oppo. Certains de ses smartphones font partie de notre Top 3 de nos smartphones préférés sous la barre des 400 euros (que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux).

Le Magic4 Lite 5G arrive sur étals des boutiques le 3 mai 2022. Il sera proposé aussi bien en open-market que chez certains opérateurs. Dans la boîte, vous retrouvez deux accessoires : le câble de charge, USB type-A vers USB type-C, et un chargeur 66 watts adapté à la puissance acceptée par le smartphone. Notre version test est accompagnée d’une coque en polycarbonate absente de la version commerciale.

Design

Démarrons ce test par un petit tour du propriétaire. Le Magic4 Lite 5G reprend en partie le design du Honor 50, notamment ce module photo circulaire qui prend une place folle à l’arrière. Ce design nous rappelle évidemment que Honor faisait partie, il n’y a pas si longtemps encore, du groupe Huawei. En effet, les modules photo circulaires sont caractéristiques des Mate 40. Vous retrouverez cette année ce même module photo circulaire sur l’ensemble de la gamme Magic4 qui a été présentée au Mobile World Congress de Barcelone en février 2022.

La couleur de notre modèle de test « Titanium Silver », que vous pouvez traduire par « argenté ». Le Magic4 Lite se décline aussi en bleu (Ocean Blue) et en noir (Midnight Black). La coque est en polycarbonate, que ce soit à l’arrière ou sur les tranches. Cette version Titanium Silver est légèrement irisée : elle change de couleur en fonction de l’angle de vue. Elle garde également les traces de doigt. La version bleue marque certainement moins.

Sur les tranches, vous retrouvez les éléments mécaniques habituels. Le volume et la mise en marche à droite. Le port USB type-C, le haut-parleur, le micro principal et le tiroir de la SIM en bas. Et le microphone secondaire en haut. Vous remarquez aussi sur la tranche supérieure comme une grille de haut-parleur. Il s’agit de l’écouteur téléphonique. Une particularité que vous retrouvez sur certains smartphones Huawei et Honor. C’est le cas du Nova 9 SE, des Mate 40 ou encore du Honor X8.

Notez que le bouton de mise en marche se dédouble d’un lecteur d’empreinte digitale. Nous verrons dans la partie « écran » de ce test pourquoi le lecteur d’empreinte a été déporté sur la tranche (mais vous avez certainement déjà une petite idée de la raison). Ce lecteur d’empreinte fonctionne plutôt bien et il est placé de façon à tomber sous le pouce. C’est une position qui a plus de sens qu’à l’arrière.

À l’avant, nous retrouvons une grande dalle tactile dont les bordures sont assez fines. Elle est couverte d’une protection préinstallée en usine pour éviter les rayures disgracieuses. Au centre de la bordure supérieure, vous pouvez voir le poinçon du capteur selfie. La prise en main du Magic4 Lite est assez classique, mais elle est également efficace et agréable. Le téléphone est assez grand : 166 mm de hauteur et quasiment 76 mm de hauteur. Il n’est pas aisé de l’utiliser à une seule main.

Écran

Abordons plus en détail les caractéristiques de l’écran. Le Magic4 Lite 5G profite d’une dalle très grande. Elle mesure 6,81 pouces au format 20/9e. C’est idéal pour regarder des films et des séries en déplacement. La définition de la dalle est Full HD+. Soit une résolution de 385 pixels par pouce. Cette résolution est bien suffisante pour tous les usages quotidiens. Bien sûr, vous pourriez avoir besoin d’une résolution plus élevée dans des cas très précis. Mais TikTok, Netflix et Instagram n’en font pas partie.

La nature de l’écran est IPS. Voici la raison pour laquelle le lecteur d’empreinte digitale est positionné sur la tranche, les capteurs sous les écrans étant incompatibles avec la technologie LCD. La conséquence principale de ce choix concerne le taux de contraste qui n’est pas infini, comme sur les écrans OLED ou AMOLED. Ici, il varie de 2800:1 à 3700:1 selon les réglages colorimétriques.

Il y a deux réglages possibles avec MagicUI : « couleurs vives », profil activé par défaut, ou « couleurs normales ». Le vocabulaire est ici révélateur : le réglage « couleurs vives » n’est pas considéré comme normal. Et notre sonde le confirme : le Delta E moyen atteint 5,3, un chiffre extrêmement élevé, et la température moyenne des couleurs frôle les 8200°, avec des blancs franchement bleus. Le gamma moyen est de 2,5 (et il n’est pas très homogène).

Le seul véritable atout du mode « couleurs vives » est la luminosité qui atteint 554 nits. Une expérience intéressante est de placer le téléphone dans l’obscurité : vous voyez clairement, même à 200 nits (une valeur usuelle) que les noirs sont gris et que le rétroéclairage altère les couleurs. Si vous souhaitez un peu plus de précision, il faut passer en mode « couleurs normales ».

Ce dernier profite d’un Delta E moyen de 3,8, un chiffre qui n’est pas idéal, surtout pour un profil qui se veut être respectueux des teintes standard. La température moyenne est de 6200° : le blanc est bien blanc. La luminosité est de 480 nits seulement. Nous aurions bien aimé un peu plus de lumière ici. Pour parfaire les réglages, MagicUI intègre une roue chromatique pour réchauffer ou refroidir la dalle, compensant ainsi les écarts de calibrage.

Le Magic4 Lite 5G profite d’un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz, offrant une bonne fluidité. Notez que le réglage par défaut est dynamique, permettant de moduler ce taux en fonction de certains scénarios. Mais cette modulation est assez limitée : nous ne sommes pas face à un écran LTPO AMOLED ! Le Magic4 Lite 5G vous propose de fixer en permanence ce taux à 60 Hz (pour économiser de l’énergie) ou 120 Hz (pour plus de gourmandise).

Interface

Une fois le smartphone allumé, vous arrivez sur MagicUI, l’interface de Honor déclinée de EMUI. La version installée ici est numérotée 4.2. Elle est basée sur Android 11. Bien évidemment, cette version profite de tous les services Google. C’est un détail qui nous parait évident avec les autres marques (Oppo, Vivo, Samsung, Asus, etc.). Un jour, cela le redeviendra avec Honor.

La version présente ici est quasiment la même que celle rencontrée avec le Honor 50, fin 2021. Il n’y a donc pas de vraies grandes surprises au niveau de la prise en main, juste quelques petites retouches et corrections de bug. Comme EMUI, le tiroir d’application est désactivé par défaut. Mis à part cela, vous retrouvez la gestuelle habituelle des smartphones sous Android. Mention spéciale au déverrouillage Magazine qui ne sert pas à afficher de la publicité, contrairement à MIUI.

Nous retrouvons les quelques doublons croisés précédemment : Email, Galerie et Agenda d’un côté, Gmail, Google Photo et Google Agenda de l’autre. Ce n’est pas bien méchant. Nous retrouvons quelques applications système déjà croisées précédemment, notamment « Optimisation », une boîte à outils classique en téléphonie chinoise. Quelques liens vers les services de Honor sont présents. Sans oublier Swiftkey qui sert de clavier virtuel, ici activé par défaut (mais vous pouvez le changer pour le clavier Android).

Mauvaise surprise en revanche, nous voyons l’arrivée d’applications commerciales. Il y en a huit ici : Netflix, Booking, TikTok, TrainPal, Trip.com, WPS Office (un ersatz de Microsoft Office), Lords Mobile et Game of Sultans. Ces deux derniers sont des jeux. Et ils nécessitent une installation complémentaire pour y jouer. Cela veut dire que leur présence ne grève pas trop votre espace de stockage.

Performances

Parlons maintenant performances. Sous le capot, vous retrouvez un Snapdragon 695, sorte de Snapdragon 690 modernisé et surcadencé. C’est un SoC qui a deux grands intérêts. Il est compatible 5G tout en restant très économique (pour un composant du fondeur californien). Ensuite il est très économe en énergie. Nous verrons dans la partie autonomie quelles sont les conséquences. Il est ici associé à 6 Go de RAM, ce qui peut paraitre assez léger. 2 Go de RAM virtuelle sont activés par défaut.

Le Snapdragon 695 offre une puissance comparable à celle d’un MediaTek Dimentiy 900 par exemple que vous retrouvez dans le OnePlus Nord CE 2. Le Dimensity 920 (du Vivo V23 par exemple) est un peu au-dessus, notamment au niveau graphique. Les performances de cette plate-forme sont suffisantes pour des usages du quotidien. Nous pensons par exemple aux réseaux sociaux, à la navigation web ou au streaming vidéo.

Avec le jeu vidéo, ça se complique un peu. Nous avons bien évidemment essayé Genshin Impact sur ce téléphone qui, il faut l’avouer n’est pas optimisé pour cela. Le jeu se positionne par défaut sur les graphismes « faibles » (mais pas « très faibles », c’est déjà ça). Et même ainsi, votre expérience n’est pas optimale : de nombreux ralentissements viennent freiner votre ardeur guerrière. Si vous augmentez le niveau graphique, le Snapdragon 695 le supportera. Mais les ralentissements vont augmenter. C’est logique.

Le Snadpragon 695 est un SoC qui ne consomme pas beaucoup d’énergie, qui ne chauffe pas (ou peu) et qui offre une bonne stabilité. Côté température, nous avons constaté que le téléphone passe au-dessus des 30° quand il est fortement sollicité. Si votre partie de jeu dure un peu longtemps, vous pourriez presque ressentir une légère chauffe. AIDA64 nous informe que certains cœurs du processeur montent au-dessus des 50°. Mais c’est très ponctuel. La stabilité s’en ressent donc avec un score de 99% en moyenne (entre 98,3% et 99,6%).

Batterie

Le Magic4 Lite 5G profite d’une batterie dont la capacité est de 4800 mAh. Il s’agit, à date, de la plus grosse batterie pour un smartphone Honor depuis le retour de la marque en 2021. Les Honor 50 et 50 Lite intègrent une batterie de 4300 mAh et le Honor X8 propose un accumulateur de 4000 mAh. Avec le Magic4 Lite 5G, Honor veut donc jouer la carte de l’autonomie. Et c’est une bonne nouvelle. Est-ce que cela se concrétise au quotidien ? La réponse est oui.

Sans être le smartphone offrant la meilleure autonomie sous la barre des 400 euros, le Magic4 Lite 5G se défend admirablement. Le test d’endurance de PC Mark nous indique que le smartphone passe de 95 % à 20 % de batterie après 16 heures et 12 minutes d’utilisation continue. Soit une autonomie théorique continue de 21 heures et 41 minutes. Traduction : le smartphone tient pendant 2 jours et demi, avec les réglages par défaut. Voilà qui est très bien.

Si vous voulez jouer avec ce téléphone, malgré les quelques remarques faites dans la partie précédente de ce test, vous profitez ici aussi d’une bonne autonomie. Avec Genshin Impact, nous avons consommé 4 % à 5 % de batterie en 15 minutes de jeu. Soit une autonomie théorique comprise entre 5 et 6 heures. Ce temps dépendra de la qualité des graphismes que vous aurez choisie.

Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. Pour cela, une seule option : la charge filaire. Le téléphone est compatible avec la charge rapide 66 watts, puissance offerte par le chargeur fourni dans la boîte. Avec cet accessoire et le câble USB qui l’accompagne, la marque promet que le Magic4 Lite 5G se recharge à 80% en 30 minutes.

Une promesse quasiment tenue, puisque nous avons mis 50 minutes pour recharger entièrement le téléphone et avons dépassé les 80 % en 35 minutes. Une remarque importante : la charge rapide ne s’active que téléphone allumé. S’il est éteint, la charge est moins rapide, mais elle n’est pas lente non plus puisque le téléphone se recharge en une heure environ. Notez que Magic4 Lite propose un outil de charge optimisé qui adapte les cycles de charge en fonction de vos habitudes.

Audio

L’audio n’est pas le meilleur atout du Magic4 Lite, autant être honnête. Il n’a pas d’écouteurs fournis dans la boîte. Il n’y a pas non de port jack 3,5 mm pour y brancher un casque audio afin d’améliorer l’expérience. Bien sûr, vous pouvez utiliser le port USB type-C ou un casque Bluetooth. Mais cette absence est également un signe que l’audio, ce n’est pas son fort.

Enfin, il n’a qu’un seul haut-parleur, situé sur la tranche inférieure. Cette position n’est pas très adaptée. Si vous tenez le téléphone à l’horizontale, pour regarder un film par exemple, vos doigts auront tendance à obstruer la grille. Et cela va gâcher l’expérience. La puissance de ce haut-parleur est très correcte. Et le son grésille peu jusqu’à 50 % du volume maximal. Bien sûr, les basses et les aigus sont peu nombreux, des défauts attendus. C’est un haut-parleur qui se prête donc peu à la consommation de contenus multimédias, mais qui reste suffisant pour une conversation téléphonique.

Seul véritable atout du Magic4 Lite, la fonction Histen, héritage de Huawei qui améliore sensiblement l’expérience audio quand vous branchez un casque filaire. Histen est un égaliseur avec des fonctions avancées, telles que des modes son spatial 3D et son haute fidélité. Histen intègre aussi un égaliseur complet pour les mélomanes.

Photo

Terminons ce test avec la partie photo. Celle-ci présente de bons points, mais également des mauvais, même pour un smartphone vendu sous la barre des 400 euros. Le premier de ces points faibles est immédiatement visible en regardant l’équipement technique. Voyons cela de plus près :

Principal : capteur 48 mégapixels , objectif ouvrant à f/1.8, autofocus à détection de phase

, objectif ouvrant à f/1.8, autofocus à détection de phase Macro : capteur 2 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.4

Calcul des distances : capteur 2 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.4

Selfie : capteur 16 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.5

Où est donc le capteur ultra grand-angle ? Il n’y en a pas. Voilà donc le premier souci avec le Magic4 Lite. Et nous n’évoquons même pas l’absence de stabilisateur et de zoom optique, très courante à ce niveau de prix. Le premier contact avec cette partie photo n’est donc pas terrible. Heureusement, cela s’améliore vite.

En effet, le Magic4 Lite produit des photos très correctes avec son capteur principal. Il y a du piqué et de belles couleurs. Il y a un léger manque de maitrise de la lumière avec des zones surexposées et des contrastes peu prononcés. Il y a même quelques détails qui disparaissent, mais cela reste rare. L’intelligence artificielle aide aux réglages et optimise bien les prises de vues. En outre, les contre-jours sont bien gérés et l’autofocus est précis, même s’il n’est pas ultra rapide.

De nuit, le capteur principal est à l’opposé du jour : il manque de luminosité. Les couleurs sont un peu ternes, la mise au point manque de précision et les textures sont plates. C’est alors qu’arrive… le mode nuit ! C’est le super héros du Magic4 Lite. Il redonne de la lumière. Il donne du contraste et révèle des détails. Les textures reprennent vie. En outre, les sources de lumière sont mieux maitrisées. Voilà un très bon mode nuit.

Les portraits sont gérés par le capteur principal. Ils sont corrects, sans être vibrants. D’abord, ce mode ne fonctionne pas toujours avec les sujets inanimés. Ensuite, les portraits pâtissent des problèmes que nous avons évoqués précédemment avec ce capteur. Et ici, il n’y a pas de mode nuit pour rattraper. En revanche, quand l’intelligence artificielle déclenche le mode portrait, le smartphone effectue le détourage (qui n’est pas toujours très précis) et le bokeh apparait. Attention, ce bokeh peut être désactivé, mais pas renforcé ou diminué. Bonne nouvelle en revanche : les outils d’embellissement sont désactivés par défaut.

Le capteur principal gère aussi les zooms, ici jusqu’à 8x. Ce rapport est bien suffisant : il est rare qu’un capteur 48 ou 50 mégapixels offrent un bon résultat au-dessus du rapport 5x. Et cela se confirme ici. Le rapport 2x est bon. Le rapport 5x est correct la journée et moyen la nuit. Et au-delà, c’est moyen tout le temps. Attention ici au mode nuit qui est contreproductif à partir du rapport 5x : sans stabilisation, les détails se perdent dans les flous disgracieux et l’afflux de lumière trop brutal.

Le capteur macro est très moyen, comme de nombreux congénères : la journée, cela manque de contraste, de détail, de précision et de lumière. Les couleurs sont altérées. Vous pouvez avoir de belles surprises. Mais vous en aurez surtout des mauvaises. La nuit, ce capteur est totalement inutile, car la définition est trop faible et le manque de lumière trop important.

Finissons avec les selfies. Comme pour le capteur principal, les résultats sont meilleurs qu’attendu. Le détourage du sujet est très correct et le bokeh est élégant, de jour ou de nuit. Les textures sont naturelles, les couleurs sont bien respectées et les détails sont nombreux (surtout en journée et moins en soirée). Attention aux selfies en journée : la maitrise de la lumière n’est pas toujours bonne, baissant les contrastes et surexposant certaines parties du cliché.

Conclusion

Le Magic4 Lite est un smartphone agréable à utiliser au quotidien. Il n’a pas de vrais défauts. Il lui manque un capteur ultra grand-angle, c’est vrai. Mais son capteur principal rattrape en partie ce manque. Il n’est pas très puissant, c’est. Mais sa plate-forme ne consomme que peu d’énergie, offrant une belle autonomie, même en jeu. L’autonomie et la photo pourraient être ces atouts, mais d’autres font mieux, même à ce niveau de prix.

De même pour l’affichage, l’audio, la puissance, les selfies… Le Magic4 Lite offre une expérience correcte, mais ne brille jamais. Et c’est peut-être ça son plus gros défaut : c’est de vouloir tout faire correctement, mais sans pouvoir exceller nulle part. Un choix qui l'empêche de se démarquer face à une concurrence dont les principaux atouts sont plus convaincants. Et ce même si le rapport qualité-prix du Magic4 Lite 5G est assez proche.