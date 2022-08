Test Samsung Galaxy Z Flip 4 : plus puissant, plus endurant et toujours aussi séduisant

24

Après avoir été officialisé le 10 août, le Galaxy Z Flip 4 est enfin arrivé à la rédaction. Le smartphone à écran pliant le moins cher du marché revient dans une nouvelle formule retravaillée et améliorée. Si le concept reste identique, le Galaxy Z Flip 4 parvient tout de même à se différencier de son prédécesseur par quelques subtiles changements, notamment à l'intérieur de sa coque. Quels sont-ils ? Sont-ils probants ? Sont-ils disruptifs ? Sont-ils accompagnés d'une augmentation tarifaire ? Vous trouverez réponse à toutes ces questions, et bien à bien d'autres encore, dans ce test complet !

Nous en avons pris l'habitude : chaque année, Samsung présente durant la saison estivale les nouvelles itérations de sa gamme Galaxy Z. 2022 ne fait pas exception. Cette année, la gamme futuriste s'enrichit de deux modèles à écrans pliables, les très populaires (et très médiatiques) Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, ici dans leur 4e itération. Récemment dévoilés lors du Galaxy Unpacked qui a eu lieu le 10 août, ces deux nouveaux modèles tendent à venir étoffer la gamme où, étonnamment, le Galaxy Z Flip 3 restera disponible au moins pendant quelques mois, afin d'écouler les stocks.

Nous avions publié une prise en main très positives des deux smartphones à l'occasion de leur officialisation. Quelques semaines plus tard, il est temps de passer aux tests complets, en commençant par le plus accessible, le plus compact et aussi le plus mignon des deux, le Galaxy Z Flip 4. Et comme son prédécesseur de 2021, il se place dans une zone tarifaire équivalente aux flagships de la concurrence, faisant de lui l'un des smartphones à écran pliable les moins chers du marché.

Dans ce test, nous allons bien évidemment aborder tous les aspects techniques du Z Flip 4. Mais nous ne manquerons pas non plus l'occasion qui nous est donnée de faire la comparaison entre ce dernier et son prédécesseur. Puisque le Galaxy Z Flip 3 restera au catalogue de Samsung, il est d'autant plus pertinent cette année de se demander s'il faut craquer pour le nouveau modèle ou si cela n'en vaut pas le coût.