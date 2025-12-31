Voici les jeux qui ont généré le plus d’argent en 2025 selon Steam, vous allez être surpris

Steam a révélé la liste des jeux qui ont rapport le plus d'argent à leurs éditeurs en 2025. Si l'on s'attendait à voir apparaître certains noms, ce n'est pas le cas de certains qui ont réussi à se glisser dans le top 10.

L'année 2025 touche à sa fin et pour beaucoup, c'est l'heure du bilan. Pour les gamers curieux, Steam est une véritable mine d'or en matière de données, que la plateforme ne se gêne d'ailleurs pas pour partager. Aujourd'hui, celle-ci a ainsi dévoilé la liste des jeux qui ont généré le plus d'argent cette année. À noter qu'il ne s'agit pas forcément des titres qui se sont le plsu vendus, mais bien ceux qui ont le plus renfloué les caisses de leurs éditeurs.

Autrement dit, on retrouve dans ce top 12 des jeux sortis il y a déjà quelques années, mais qui continuent à amasser des fortunes grâce aux achats in-game qu'ils proposent. De faire, on retrouve également des free-to-play, autrement dit des jeux gratuits, qui peuvent comptent sur leurs (souvent nombreuses) micro-transactions pour faire craquer le portefeuille des joueurs.

Voici les 12 jeux les plus rentables de 2025

C'est ainsi que certains mastodontes de Steam sont encore et toujours présents dans le top de 2025, tels que Counter-Strike 2, PUBG ou encore DOTA 2. Quelques titres de 2025 ont commencé réussi à se hisser dans le classement, à l'instar de Battlefield 6, ou bien sûr l'immense succès de cette fin d'année qu'est Arc Raiders.

Marvel Rivals

Battlefield 6

Arc Raiders

Call of Duty

Kingdom Come Deliverance II

Schedule I

Counter-Strike 2

PUBG: Battlegrounds

Dota 2

Apex Legends

Monster Hunter Wilds

R.E.P.O.

Steam a également partagé la liste des jeux avec le plus gros chiffres d'affaires. Sans surprise, on ne retrouve que des jeux de 2025 dans la liste, dont certains très attendus comme Hollow Knight: Silksong (qui a littéralement cassé le store le jour de sa sortie), ainsi qu'Elden Ring Nightreign.