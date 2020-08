Il y a peu, Xiaomi annonçait l’arrivée de trois nouvelles trottinettes électriques, qui constituent désormais une véritable gamme apte à satisfaire tous les budgets, mais aussi tous les besoins. Commençons nos essais de ces nouveaux modèles avec l’Essential, une entrée de gamme qui débarque au prix de 299 €.

Le marché des trottinettes électriques connaît un véritable boom malgré la mise en place d’une législation plus contraignante, mais bien entendu nécessaire. Les difficultés des différentes sociétés de Free Floating (un système de mobilité partagée sans station ni borne) pourraient-elles donner un nouveau coup de boost aux ventes de trottinettes ? En 2019, 478 000 trottinettes électriques ont trouvé preneur contre 233 000 en 2018 !

Dans ce secteur, Xiaomi et ses célèbres M365 font figure de leaders incontestés, mais comme toujours, le géant chinois ne s’endort pas sur ses lauriers en faisant évoluer régulièrement son offre. Nous parlons bien d’évolution et non de révolution, car les changements se font par petites touches. Avec sa Mi Scooter Electric Essential qui nous intéresse aujourd’hui, Xiaomi entend proposer une trottinette sous la barre des 300 € pour des utilisateurs urbains qui souhaitent découvrir ce nouveau moyen de transport sans se ruiner.

Un montage rapide et simple

La trottinette est arrivée à la rédaction dans son gros carton dans lequel nous avons trouvé la clé Allen nécessaire pour son montage, son chargeur et un adaptateur souple pour faciliter le gonflage des pneus. La mise en route ne prend que quelques minutes puisqu’il suffit de fixer le guidon au sommet du tube de direction à l’aide de quatre vis.

Deux informations sont à signaler. La première : Xiaomi fournit une vis supplémentaire, ce qui peut vous sauver la mise si vous êtes aussi maladroit que nous. La seconde : les vis en question accueillent un frein filet. Il s’agit d’une sorte de pâte placée dans le filetage qui empêche, ou tout du moins retarde, le dévissage induit par la succession des vibrations. Tout ceci démontre la qualité de la conception de cette trottinette qui bénéficie de toute évidence des années d’expérience de la marque. Seul tout petit bémol, nous aurions apprécié qu’un couple de serrage soit indiqué.

Un air de déjà-vu

Le premier tour du propriétaire ne décroche pas vraiment la mâchoire. Non pas que le design de la Xiaomi Mi Scooter Electric Essential soit raté, mais il est très proche des autres modèles de la gamme malgré son tarif inférieur. C’est donc plutôt une bonne nouvelle, sans en être une. Nous retrouvons ainsi le même cadre en aluminium qui présente un aspect robuste et soigné comme en témoignent les cordons de soudure limés. Le pliage est toujours aussi simple. Il ne demande pas d’effort particulier et semble plutôt solide. À voir avec le temps, car « ce verrou » subit d’énormes contraintes.

La hauteur du guidon n’est toujours pas réglage. C’est certainement une source potentielle d’ennui en moins, mais le guidon pourra sembler un peu haut aux personnes mesurant moins de 1 m 70, sachant que le constructeur indique que sa trottinette est adaptée aux personnes mesurant entre 1 m 20 et 2 m. En outre, Xiaomi semble ne pas vouloir complexifier l’usage de ses trottinettes ni les alourdir avec un système de suspension. Du coup, le confort sera apporté uniquement par les pneus gonflables de 8,5 pouces de diamètre. Dotés d’une chambre à air, ils peuvent potentiellement crever. Si l’opération de réparation n’a rien de très compliqué, mais elle est plutôt longue et fastidieuse. À l’arrière prend place un disque mécanique, c’est-à-dire que son étrier est actionné par un câble et non pas un dispositif hydraulique.

Un moteur légèrement dégonflé et une petite batterie

Voilà qui nous permet de faire le lien avec la partie électrique de la trottinette, car la Xiaomi Mi Scooter Electric Essential dispose aussi d’un frein moteur dit régénératif : l’énergie générée par la décélération est renvoyée dans la batterie ce qui permet de grappiller quelques kilomètres d’autonomie.

La batterie qui prend place sous le plateau affiche une capacité de 5 200 mAh qui nécessite un peu moins 5 heures pour une charge complète. C’est donc un accumulateur plus petit que les deux autres modèles annoncés en même temps qu’elle, le Mi Electric Scooter 1S et Pro 2. Cela a un impact immédiat sur l’autonomie annoncée qui passe à 20 km contre respectivement 30 et 45 km pour ses grandes sœurs. Mais dans le même temps, cette batterie plus légère permet à l’Essential de peser 2,5 kg de moins, soit 12 kg au total. C’est toujours ça de gagner si vous devez porter régulièrement votre trottinette, par exemple dans le cadre d’une utilisation multimodale.

Le moteur prend place dans la roue avant. Il affiche une puissance de 250 W tout en étant capable de délivrer en pic une puissance de 500 W. Son couple est de 16 Nm. De quoi assurer une vitesse maximale de 20 km/h contre 25 km/h pour les modèles plus haut de gamme et avaler des pentes de 10 %.

Un écran tout simplement parfait

Le guidon accueille le même écran de contrôle que la Mi Scooter Pro. L’utilisateur pourra y lire sa vitesse instantanée, le niveau de charge de la batterie, le mode de puissance utilisé (économique, standard et sport), l’état de la connectivité Bluetooth et enfin le témoin d’activation de l’éclairage. C’est à fois simple et très lisible. Toutes les informations essentielles répondent à l’appel à nos yeux, même si d’aucuns en voudraient certainement encore plus : autonomie restante estimée, kilométrage total et partiel…

Pour en savoir encore plus et pour gérer les mises à jour de la Xiaomi Mi Scooter Electric Essential, il faut en passer par une application. Xiaomi a souhaité jouer la carte de l’écosystème en ne proposant pas une application dédiée à ses trottinettes. Il faut donc en passer par Mi Home : une seule et même app pour sa caméra de sécurité, ses ampoules connectées et sa trottinette, cela peut sembler un peu déstabilisant au début. Des développeurs indépendants proposent des solutions alternatives qui permettent de pousser très loin les paramétrages de sa Mi Scooter Electric Essential. Nul doute que l’app standard suffira à la plupart des utilisateurs. Il est par exemple possible d’assigner un code de démarrage pour réduire les risques de vol.

Pour les commandes, c’est le royaume de la simplicité. Le centre de la potence accueille un gros bouton. Un appui allume la trottinette et un appui long l’éteindra. En cours d’utilisation, un double appui rapide permet de changer le mode de gestion du moteur tandis qu’un simple appui allumera l’éclairage. À gauche, vous trouvez la manette de frein ainsi que la sonnette et à droite une gâchette pilote l’accélération de l’engin. L’avant accueille un phare LED de 1,1 W et à l’arrière un feu LED est intégré au garde-boue. En mode piéton 6 km/h il est clignotant et passe en fixe au-delà de cette vitesse. Pour être vu, de larges déflecteurs réfléchissants prennent place sur les côtés de la trottinette.





Une trottinette facile

Voilà notre engin rechargé et prêt à affronter une première balade sur les quais de Seine. Et un mot nous vient rapidement à la bouche : facile. Premier constat, on se sent plutôt bien dessus et les différentes commandes sont intuitives. En clair, quelques minutes suffisent pour la maîtriser. Le freinage est facilement dosable pour éviter un blocage qui se traduit très souvent par une chute surtout lorsque le sol est humide. Mais en cas d’urgence, il fait preuve de suffisamment de puissance pour arrêter la trottinette… et votre serviteur… en moins de 10 m lorsqu’elle est lancée à sa vitesse maximale. Même chose pour la manette de l’accélérateur. Elle se pilote avec une grande précision avec le pouce pour un dosage aisé de sa vitesse de croisière.

La gestion électronique du moteur évite la plupart des à-coups qui peuvent toujours être déstabilisants surtout pour le « pilote » néophyte. Certains modèles moins sophistiqués peuvent de temps en temps sembler accélérer tout seuls par exemple lorsque l’on descend de la trottinette pour lui faire passer un bateau trop haut pour ses petites roues. Ce n’est pas le cas pour la Mi Scooter Electric Essential. À ce titre, Xiaomi semble avoir parfaitement rempli son contrat avec ce nouvel engin qui s’adresse ouvertement aux débutants.

La Mi Scooter Electric Essential n’aime pas la pente

Le moteur un peu moins puissant que sur les versions plus haut de gamme n’est pas pour autant poussif sur le plat. L’accélération n’est pas la plus impressionnante que nous ayons croisée, mais la vitesse de pointe est atteinte rapidement. Ce n’est finalement pas plus mal compte tenu, une nouvelle fois, de la cible de cette trottinette. Sa vitesse maximale qu’elle peut conserver aisément sur le plat est donc de 20 km/h contre 25 km/h pour les deux autres nouveaux modèles de la marque. La différence ne nous a vraiment pas semblé véritablement pénalisante au quotidien dans le cadre d’une utilisation urbaine.

Nous avons enchaîné les sorties durant une grosse semaine pour confronter la Xiaomi Mi Scooter Electric Essential à d’autres situations et évaluer son autonomie. Les pentes de Montmartre ont mis à mal le moteur de cette trottinette qui a déclaré forfait sur les portions les plus dures de manière sensiblement plus précoce que notre M365 de référence. Voilà certainement la première véritable limite de l’Essential.

Une autonomie limitée, mais suffisante ?

Vous indiquer une autonomie réelle est toujours très complexe, car énormément de paramètres entrent en ligne de compte. Pour nos tests, nous avons tout d’abord réglé le frein régénératif sur moyen, notre exemplaire était par défaut paramétré sur faible. Sur un terrain essentiellement plat comme les quais de Seine, les 20 km annoncés par le constructeur sont envisageables pour les poids plumes.

Pour notre part avec nos 85 kg, nous avons échoué autour des 18 km avec cependant une conduite pas vraiment économe. Sur des parcours sinueux où les phases d’accélération se répètent et avec des pentes, l’autonomie de la Xiaomi Mi Scooter Electric Essential chute de manière sensible aux environs de quinzaine de kilomètres. Cela peut sembler peu, mais encore une fois c’est en phase avec le programme de cette déclinaison économique. En effet, en ville, les déplacements dépassent rarement les 6 km quotidiens. La Mi Scooter Electric Essential peut ainsi résister à 3 jours d’usage moyen avant d’être rechargée, ce qui n’est pas si mal au final.

Un confort surprenant

Sur un macadam de qualité, rien à dire : le confort est très bon, étonnamment bon même pour un modèle sans suspension. Les petits obstacles seront avalés pour peu que vous les anticipiez un peu. N’hésitez pas à avoir une conduite active où vos bras et vos cuisses feront office d’amortisseurs. Cette attitude permet de conserver une bonne maîtrise du véhicule. Évidemment, pas de miracle à l’horizon sur les pavés et les rues au goudron fortement dégradé. Il faut serrer sa prise, heureusement que Xiaomi a installé de très confortables poignées en mousse, et attendre que cela passe. Petit conseil au passage : si vous affrontez fréquemment de mauvaises conditions, vérifiez très régulièrement le bon serrage des différents composants de la trottinette.

Avec le temps, la confiance s’installe et il devient possible de s’amuser avec cette trottinette qui peut oublier un temps sa vocation utilitaire si vous, vous n’oubliez pas de porter un casque et des gants. Sa tenue de route est plutôt bonne et elle motrice plutôt bien avec de bons pneus. Son freinage est rassurant tout comme sa maniabilité.

Si son poids la classe dans la catégorie des poids légers avec 12 kg sur la balance, la Xiaomi Mi Scooter Electric Essential n’est tout de même pas si facile que cela à transporter repliée dans les souterrains du métro et leurs escaliers. Les choses sont évidemment un peu plus faciles si vous installez une sangle de portage, mais il faudra faire attention aux roues pour ne pas qu’elles viennent salir les vêtements des personnes que vous ne manquerez pas de croiser.

En ce qui concerne la partie connectée, nous n’avons constaté aucun souci que soit avec un smartphone Android ou un iPhone. À vrai dire, très rapidement il nous est apparu que l’application n’était pas réellement indispensable au quotidien. Elle n’apporte pas vraiment grand-chose au final et son ergonomie demeure perfectible. Peut-être qu’une partie sécurité plus développée aurait constitué un petit plus non négligeable : un système d’alarme avec une petite sirène et une géolocalisation de la trottinette auraient été les bienvenus.