Apple Glass : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir

Apple doit prochainement dévoiler des lunettes connectées, souvent désignées à ce stade par leur nom informel « Apple Glass ». L’appareil semble l’aboutissement d’une offensive soutenue d’Apple dans la réalité virtuelle. Elles seraient présentées en même temps que l’iPhone 12.

On le sait, Apple excelle lorsqu’il s’agit de transformer les technologies prometteuses de concurrents en des innovations abouties qui font de vrais cartons en termes de vente. C’était le cas des smartphones, dont le décollage était poussif avant l’arrivée de l’iPhone, ou des baladeurs audio mp3 avant l’arrivée de l’iPod, entre autres exemples.

Du coup, la perspective qu’Apple passe à l’offensive dans les lunettes connectées nourrit d’intenses espoirs que la firme parvienne à transformer l’échec de produits comme les Google Glass en un succès à même de provoquer des changements profonds dans notre manière de communiquer, comprendre notre environnement, capturer du son et de la vidéo, consulter des contenus et peut-être même jouer comme le suggère un rapprochement avec Valve.

Et tout cela en respectant la vie privée de ceux que vous cotoyez en portant ces lunettes. Apple a déjà fait montre de son investissement dans la réalité augmentée avec des technologies comme ARKit. Apple semble ainsi l’un des acteurs les mieux placés pour réussir.

Quel est le vrai nom des lunettes connectées Apple ?

A ce stade de nombreux médias, dont nous faisons partie, désignons depuis un certain temps les futures lunettes connectées d’Apple par le terme Apple Glass. Ce calque du nom Google Glass permet d’identifier plus immédiatement le produit en l’absence de nom officiel. Il semble d’ailleurs être repris en interne par les employés Apple.

Néanmoins rien ne dit que ces lunettes s’appelleront effectivement comme cela lors de leur lancement. L’histoire de l’Apple Watch par exemple, montre que les noms sont difficiles à anticiper avant la sortie. Surtout qu’en plus de l’effet de surprise, les constructeurs doivent composer avec des considérations légales (notamment s’assurer que le nom peut effectivement devenir une marque déposée).

A ce stade, donner une date précise semble encore plus incertain du fait de la crise du coronavirus qui ralentit les lignes de production, déplace la propension à consommer à plus tard, et plus généralement désorganise les plans bien huilés des acteurs majeurs de la tech.

Depuis plusieurs mois des sources comme le Youtubeur John Prosser estiment que les Apple Glass seront lancés en même temps que l’iPhone 12, c’est à dire en septembre-octobre 2020. Néanmoins d’autres sources estiment que le projet est encore loin d’être finalisé ce qui déplacerait la fenêtre de lancement quelque part entre 2021 et 2023.

L’analyste spécialiste d’Apple Ming Chi-Kuo estime leur sortie à l’horizon 2022 au plus tôt.

Quel prix pour les Apple Glass ?

Les dernières fuites évoquent un prix de 499 dollars soit 455 euros pour les lunettes sans verres de prescription (facturés en supplément). Si ce prix en dollars se confirme, le prix en euros sera nécessairement plus élevé, à l’image de l’iPhone SE 2020 vendu 399 dollars sur le store américain et 489 euros en France.

Quelle sera la fiche technique des Apple Glass ?

Le Youtubeur John Prosser affirme avoir pu tester un prototype des Apple Glass. Ce qui a permis de dévoiler quelques éléments de leur fiche technique. On sait notamment qu’elles disposent d’un scanner LiDAR pour mesurer précisément les distances. Pour l’heure le capteur LiDAR est situé sur le coin droit de la monture.

On sait également que ces lunettes seront impossible à utiliser sans iPhone. A l’image de l’Apple Watch, l’essentiel des données sera traité sur le smartphone. Il y aura également une sorte de dashboard baptisé Starboard que vous pourrez contrôler avec des gestes.

Il n’y aurait également pas de versions avec des verres de soleil, pour des raisons techniques – le système d’affichage retenu par Apple fonctionnerait mal avec ce type de verres. Un nouveau système de QR Codes propriétaires permettrait, en outre, d’entrer facilement dans des expériences en réalité virtuelle ou augmentée.

Enfin, la mystérieuse technologie d’écrans employée par Apple permettrait de moduler l’opacité des verres sur demande.

Pourquoi les Apple Glass peuvent réussir là où Google a échoué ?

L’une des premières raisons qui peuvent faire toute la différence, c’est qu’Apple prend son temps. Les rumeurs autour de ces lunettes reviennent régulièrement depuis plusieurs années. Un temps durant lequel Apple a massivement investi dans plusieurs composantes de son futur écosystème de réalité virtuelle/augmentée.

Le produit en soit semble, de ce que l’on en sait, se placer dans la catégorie des casques de réalité mixte façon HoloLens, avec tout de même la capacité de passer en un mode plus proche de la VR en opacifiant les verres. La technologie d’écran semble d’ailleurs avoir beaucoup fait réfléchir les ingénieurs Apple.

Là où les Google Glass projettent des informations sur un coin du verre droit avec une faible résolution, on attend d’Apple un produit qui délivre une expérience beaucoup plus riche et saisissante. Apple a également préparé bien en amont les contenus avec ARKit (qui en est à la version 3.5), et de nombreux contenus déjà disponibles sur iPad Pro, iPhone et d’autres plateformes.

Cet état de préparation est la raison principale pour laquelle de nombreux observateurs attendent le produit Apple avec autant d’impatience. C’est d’ailleurs pourquoi il y a un an, nous disions déjà qu’Apple est numéro 3 du marché des smartglasses malgré l’absence de produit sur le marché.

Quelles sont les fonctionnalités des Apple Glass les plus attendues ?

D’abord, les Apple Glass doivent ne pas tomber dans les mêmes écueils que les Google Glass. D’abord sur les capteurs : on espère que toute prise de vidéo ou de son sera visible, de sorte que ces lunettes ne deviennent pas une sorte d’outil d’espionnage de masse avec les dangers que cela implique, notamment pour la vie privée.

Aux Etats-Unis les porteurs de Google Glass avaient écopé du sobriquet Glassholes contraction de l’insulte « ass holes » qui se passe de traduction et Glass pour désigner les lunettes. L’autre fonctionnalité attendue, ce sont des écrans innovants qui délivrent une expérience AR/VR réellement riche.

Au lieu de simplement donner un aperçu d’un futur produit plus abouti. Car Apple échouera si il ne prend pas tout le monde de court. La firme doit absolument montrer une technologie propriétaire inaccessible à ses concurrents dans l’immédiat, ce qu’elle sait faire. Comme avec la reconnaissance Face ID par exemple, que très peu de concurrents sont parvenus à imiter.

On espère aussi, même si c’est un peu contradictoire avec le fait que la prise de vidéo ou audio doit être visible de l’extérieur, qu’elles auront un design discret et branché, qu’elles soient faciles à porter. Enfin, leur autonomie devra être suffisante pour les utiliser de manière continue pendant la journée.