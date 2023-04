iPhone : les jeunes y sont toujours aussi accros, mais ils se désintéressent des Apple Glass

L’enquête biannuelle menée par Piper Sandler auprès des jeunes Américains révèle que s’ils sont fidèles à l’iPhone, ils n’ont pas un attachement inconditionnel aux autres produits de la marque.

Selon une enquête annuelle menée par l’institut Piper Sandler, 87 % des teenagers étasuniens déclarent posséder un smartphone d’Apple. Et en 2024, la même question risque d’obtenir la même réponse, puisque 88 % d’entre eux pensent que leur prochain téléphone sera un appareil siglé de la pomme également. La firme de Cupertino semble donc inamovible, et sa première place sur le podium est assurée pour les années à venir. Ça, c’est pour les smartphones, car en ce qui concerne les autres gadgets, le constat est plus nuancé.

Apple est le leader mondial dans le domaine des smartwatches, et cela se traduit aussi chez les jeunes Américains. Plus du tiers d’entre eux (35 % exactement) possède une Apple Watch, un chiffre en augmentation de 4 points par rapport à 2022. Cela dit, seuls 15 % de ces adolescents affirment vouloir s’équiper d’une montre connectée de la marque dans les six prochains mois. L’emprise de la compagnie sur la jeunesse américaine n’est donc pas aussi forte dans le domaine des objets connectés.

Les jeunes américains sont accros à l'iPhone, mais ne sont pas intéressés par les produits VR d'Apple

Tim Cook a encore des progrès à accomplir dans le domaine des services. Si Apple Pay est indéniablement populaire auprès des jeunes et des moins jeunes, Apple Cash et Apple Music sont loin de remporter le succès escompté. Au pays de l’Oncle Sam, l’application de paiement entre particuliers et la plateforme de musique à la demande sont devancées par Venmo de PayPal et Spotify, respectivement.

À l’heure où Apple s’apprête à lancer en grande pompe des Apple Glass ainsi qu’un casque AR/VR, les résultats du sondage de Piper Sandler ont de quoi inquiéter les responsables de la compagnie. En effet, seuls 29 % des répondants ont déclaré posséder un casque VR. Si la moitié d’entre eux affirme l’utiliser chaque semaine, seuls 4 % le revêtent chaque jour. La très mauvaise nouvelle vient du fait que 52 % des adolescents n’ont aucune intention de s’en équiper ou sont, au mieux, incertains.

Source : Piper Sandler