Apple Glass : écran Micro LED et puce M1, le casque de réalité virtuelle se dévoile

Les Apple Glass, le casque de réalité augmentée et virtuelle de la marque, continuent de se dévoiler. Alors que des rumeurs prophétisent l'arrivée de l'accessoire d'ici la fin de l'année, une fuite a levé le voile sur une partie de la fiche technique. Le casque serait doté d'une puce M1 conçue par Apple Silicon et d'un écran Micro LED.

D'après les informations obtenus par le média coréen ET News auprès de l'industrie, le casque Apple Glass devrait arriver dès cette année. Ming Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé dans les produits Apple, abonde dans le même sens et prophétise un lancement d'ici fin 2022, en quantités limitées. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, table également sur une sortie dans l'année.

Apparemment, la production de l'appareil serait en bonne voie. Le média affirme que “le test de performance pour la production de casques VR est terminé”. Après cette phase d'expérimentation, il se pourrait qu'Apple soit bientôt prêt à lancer la production de masse.

Un écran Micro LED pour les Apple Glass pour une meilleure autonomie ?

Selon les sources interrogées par le média, le casque serait équipé d'un écran Micro LED. Cette technologie d'écran consomme moins d'énergie qu'une dalle OLED, ce qui est une bonne nouvelle pour l'autonomie du casque. De plus, le Micro LED est “plus mince et plus efficace”, résume le rapport.

Un écran Micro LED est une dalle modulaire constituée de plusieurs panneaux enchevêtrés. Pour développer cette dalle, Apple se serait rapproché de TSMC. La firme de Cupertino avait probablement besoin d'une puce destinée à gérer l'affichage de l'écran.

La fuite affirme également que le casque hybride serait alimenté par une puce M1. Le rapport ne précise pas vraiment s'il s'agit d'une puce M1 standard ou d'un modèle plus puissant, comme le M1 Pro ou M1 Max. Gravés en 5nm, ces deux processeurs succèdent au processeur M1 et sont basés sur l'architecture ARM.

Enfin, le média assure que le casque tourne sous iOS, le système d'exploitation des iPhone. Une précédente fuite avant pourtant levé le voile sur un OS intitulé Reality OS. Ce système dédié au casque embarquerait son propre App Store. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : ETNews