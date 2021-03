Apple Glass : contrôles, authentification… vos yeux seraient au coeur de l’expérience

Les Apple Glass introduiraient un nouveau système très avancé de contrôle par le regard, et il est probable, selon l'analyste Ming-Chi Kuo, que l'authentification par scanner d'iris soit également de la partie. L'ambition de ce “premier jet” de la firme dans les casques VR serait néanmoins assez classique – le produit s'utilisera essentiellement à la maison comme les casques de réalité virtuelle actuels.

L'analyste réputé Ming-Chi Kuo estime que la fiche technique qui se dessine autour des Apple Glass (le nom provisoire du futur casque de réalité virtuelle d'Apple) pointe dans plusieurs directions. D'abord, le casque sera à l'évidence un produit plus “transportable” que réellement mobile, à l'image des casques de réalité virtuelle déjà sur le marché. On ne s'attend pas à ce stade à une révolution dans le facteur de forme ou dans l'utilisation. Il s'agira essentiellement d'un casque très premium concurrent de produits comme le Valve Index et le HTC Vive Pro.

Ming-Chi Kuo estime cependant qu'Apple aura trouvé une solution pour rendre l'expérience totalement sans fil, et ce malgré un flux vidéo de potentiellement 8K sur chaque oeil. L'autre info qu'il tire des rumeurs que l'on connaît à ce stade, c'est que tout indique que Apple se servira d'un nouveau système très avancé de suivi du regard comme interface de contrôle. Le casque sera, selon Ming-Chi Kuo, capable de détecter où se porte votre regard, si vous clignez – et l'analyste parie que Apple implémentera un scanner d'iris pour faciliter l'authentification.

Le regard ne servira pas que de contrôle dans l'interface. Il permettra également à l'appareil d'optimiser ses performances à la volée. Par exemple, la zone que l'utilisateur regarde directement sera plus détaillée et précise que ce qui se trouve en périphérie. Cette technique de rendu se rapproche de la manière dont notre regard fonctionne. En effet, la résolution de nos yeux n'est réellement très élevée que dans une toute petite zone de la rétine qui s'appelle la fovéa. Le reste de la rétine rend plus ou moins bien les couleurs et les détails sont moins précis.

En bougeant nos yeux, on fait passer la fovéa sur une zone plus grande. Le cerveau fait le reste pour assembler une image plus complète qui nous donne l'illusion que l'ensemble de notre rétine jouit d'une définition aussi élevée que dans la fovéa. Pour le reste, Ming-Chi Kuo estime toujours qu'Apple lancera les Apple Glass en 2022 pour un prix qui devrait tourner autour des 1000 euros. Ce sera de facto un produit de niche comme l'AirPods Max ou le HomePod 1, et Apple ne s'attendrait pas à des ventes exceptionnelles.

