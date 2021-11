Apple remplacerait l’iPhone par la réalité augmentée dans 10 ans

Apple devrait abandonner l'iPhone dans 10 ans, affirme un analyste réputé. D'après lui, le géant californien va tout miser sur la réalité augmentée. Dès l'année prochaine, le casque AR de la marque viendra d'ailleurs préfigurer l'avenir de l'entreprise.

D'après Ming Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé dans les produits Apple, l'iPhone pourrait bien tirer sa révérence d'ici 10 ans. Dans un rapport relayé par 9to5Mac, l'expert affirme que le géant de la Silicon Valley va remplacer les smartphones par la réalité augmentée lors de la prochaine décennie.

“L'objectif d'Apple est de remplacer l'iPhone par la réalité augmentée dans dix ans, ce qui représente la demande de casques de réalité augmentée dépassera au moins un milliard de pièces en dix ans. Le seul fournisseur d'Apple, Unimicron, sera le principal bénéficiaire”, détaille Ming Chi Kuo dans son rapport dédié aux investisseurs de la finance.

Les Apple Glass vont supplanter l'iPhone

Il n'est pas surprenant qu'Apple cherche à se détacher de l'iPhone, qui a longtemps été le principal moteur de croissance de la firme. Alors que les ventes d'iPhone se contractent, la firme californienne a relocalisé ses investissements dans le domaine des services, comme Apple Music. Les services sont censés servir de relais de croissance pour la marque, en attendant l'essor de la réalité augmentée auprès du grand public.

D'ailleurs, Apple devrait lancer son premier casque dédié à la réalité augmentée lors du quatrième trimestre de l'année prochaine, estime Ming Chi Kuo. Evoqué sous le nom d'Apple Glass, le casque combinant réalité augmentée et réalité virtuelle serait capable de fonctionner en toute indépendance, savoir avoir besoin de le connecter à un iPhone ou un Mac, avance l'analyste, à contre-courant des fuites apparues ces derniers mois.

“Si le casque AR est positionné uniquement comme accessoire pour le Mac ou l'iPhone, il ne sera pas propice à la croissance du produit. Un casque de réalité augmentée qui fonctionne de manière indépendante signifie qu'il aura son propre écosystème et offrira l'expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible”, assure l'expert. Pour connaître le succès, le casque devrait fonctionner avec un large éventail d'applications. De plus, Apple devrait écouler “au moins” un milliard d'appareils en dix ans.

Pour rappel, Apple n'a jamais caché son intérêt pour la réalité augmentée. Tim Cook, l'actuel PDG de l'entreprise, estime depuis plusieurs années que la réalité augmentée est aussi énorme que l'iPhone. “Je considère la réalité augmentée comme une très grande idée, comme le smartphone. Le smartphone s'adresse à tout le monde”, expliquait Tim Cook dès 2017.

