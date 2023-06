Vision Pro : ce petit détail laisse penser qu’Apple va vendre des batteries interchangeables

Maintenant qu’Apple a présenté le Vision Pro, son casque de réalité augmentée, les regards se posent sur les équipements et les accessoires qui accompagneront cet accessoire. Un internaute a relevé un détail très intéressant concernant la batterie de l’appareil.

Un membre de Twitter prénommé DuanRui a publié un tweet pointant un détail du Vision Pro d’Apple qui aurait pu passer inaperçu. En effet, lorsqu’on observe la batterie de l’appareil, qui est bien distincte du casque en lui-même, on note la présence d’un trou minuscule entre le port USB-C et la jonction du câble d’alimentation avec le bloc de la batterie. La firme de Cupertino n’ayant pas encore communiqué la moindre information concernant ce composant, les internautes n’ont d’autre choix que d’émettre des hypothèses. DuanRui se lance et pose la question : « puis-je y insérer un éjecteur de carte SIM pour débrancher le cordon d’alimentation ? ».

Apple a dévoilé son casque de réalité augmentée lors de la dernière WWDC en juin 2023. Le Vision Pro et sa promesse de révolutionner notre quotidien a séduit de nombreux observateurs. Au-delà de son prix qui le réserve à une clientèle fortunée, sa faible autonomie est l’autre point saillant qui risque de freiner son adoption. Avec une autonomie de seulement deux heures avec une charge pleine, il est en effet hors de question de prévoir de longues déambulations à l’extérieur avec un Vision Pro.

Ce petit détail sur la batterie du Vision Pro attise la curiosité des internautes

Les exemples diffusés lors de la conférence des développeurs nous montraient des utilisateurs profitant de leur casque AR dans le confort de leur foyer, le plus souvent dans un canapé ou bien assis. Cela dit, il n’est pas improbable qu'Apple dévoile un jour une gamme d’accessoires « Made for visionOS ».

Can I use a SIM card pin to poke it and then unplug the power cord? pic.twitter.com/bCErBVJa6v — DuanRui (@duanrui1205) June 9, 2023

En attendant, les internautes y vont de leur petite interprétation. Les hypothèses soulevées sur les forums vont de la plus fantaisiste à la plus plausible. Ainsi, quand un internaute avance qu’on pourra acheter une batterie séparée et la brancher sur le port USB-C, un autre déclare qu’il s’agit d’un microphone.