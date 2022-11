Apple Glass : le casque d’Apple à 3000 dollars serait aussi puissant qu’un MacBook Pro

Après plusieurs années d’attente, Apple serait enfin bientôt prêt à lever le voile sur son premier casque de réalité mixte (AR et VR), et on en sait déjà un peu plus sur ses caractéristiques techniques, mais aussi sur son prix.

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, le lancement du premier casque d’Apple pourrait avoir lieu dès le début de l’année prochaine. Les récentes offres d'emploi publiées par Apple suggèrent que la société cherche à remplir des rôles de création de contenu pour l'appareil, ce qui laisse entendre que la technologie de base est suffisamment bien établie pour que les développeurs et les artistes commencent à travailler dessus.

Parmi ces rôles de création de contenu, il y en a au moins un qui se concentrerait sur « le développement d'un monde de réalité mixte en 3D », qui n'est pas sans rappeler Horizon Worlds de Meta. Pour rappel, l’entreprise de Mark Zucketberg investit une énorme partie de son budget à la création de son univers virtuel, ce qui l’a récemment fait durement chuter en bourse.

Le casque d’Apple pourrait allier réalité augmentée et réalité virtuelle

Mais alors que les espaces d'Horizon Worlds existent entièrement en réalité virtuelle, une offre d'emploi d'Apple décrit des « expériences connectées dans un monde de réalité mixte en 3D », ce qui suggère que la réalité augmentée pourrait également jouer un rôle. On peut donc s’attendre à ce que le casque d’Apple soit similaire au récent Quest Pro de Meta, qui est lui aussi capable d’afficher des éléments en réalité augmentée.

Mark Gurman annonce également que le casque devrait coûter entre 2000 et 3000 dollars, ce qui le placerait bien au-dessus de la concurrence. Le Meta Quest Pro, par exemple, ne coûte « que » 1799 euros.

Au niveau des performances, on peut s’attendre à une puce semblable au SoC M2, que l’on retrouve dans les récents MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces, mais également dans le dernier iPad Pro 2022. On ne sait pas s’il s’agira véritablement d’une puce M2 ou bien d’un équivalent créé sur mesure pour le casque. On imagine que sur un tel appareil, Apple devra se concentrer sur la partie graphique de la puce, mais également sur son efficacité énergétique. Le Meta Quest Pro ne dépasse pas les deux heures d’autonomie, et il est probable qu’Apple ne souhaite pas cela pour son propre appareil.