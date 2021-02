Apple Glass : écrans 8K, 12+ capteurs et un prix de vente autour de 3000 $

De nouveaux détails émergent autour des Apple Glass, le casque de réalité augmentée / virtuelle que prévoit de lancer Apple. Des journalistes auraient eu accès à des infos et des images d'un prototype récent. Ils donnent de nombreux détails sur le design et les caractéristiques du modèle actuel.

Le site The Information vient de publier un article sur les Apple Glass. On y découvre le portrait-robot design et technique le plus détaillé de l'appareil à ce jour. Le site partage également un croquis “basé sur des images internes d'Apple d'un prototype avancé datant de l'année dernière”. De quoi se donner une idée assez fidèle de la formule retenue à ce stade par Apple pour ce produit.

La première info concerne le design. Apple mélangerait plusieurs éléments de ses produits les plus récents, comme le HomePod, l'Apple Watch ou les AirPods Pro Max. L'appareil serait recouvert d'un matériau tissé “mesh” à la manière du HomePod, et disposerait d'une couronne digitale, comme les AirPods Pro Max et les Apple Watch. La sangle serait faite dans des matériaux premium et serait interchangeable à la manière des bracelets de l'Apple Watch.

Apple Glass : il s'agirait surtout d'un casque de réalité augmentée

Voici ce que donne le design de l'appareil selon le croquis partagé par The Information :

D'emblée, si l'on s'arrête à l'aspect cosmétique, l'appareil ne semble pas avoir grand chose de révolutionnaire. De nombreux casques de réalité virtuelle comme l'Oculus Go ressemblent en effet à s'y méprendre à ce design. La principale différence avec ce dernier est néanmoins qu'il pourra entrer en mode réalité augmentée – bien que The Information souligne que cette expérience sera relativement limitée.

On a d'ailleurs, au passage, quelques infos sur la fiche technique des Apple Glass. Selon The Information, l'appareil sera bardé de capteurs. Il y aura en effet une douzaine de capteurs vidéo pour suivre les mouvements de l'utilisateur, mais aussi, on imagine, reproduire des images de votre environnement sur les écrans du casque. L'ensemble serait accompagné de capteurs LiDAR, les mêmes que l'on a vu Apple implémenter sur les iPad Pro et les iPhone 12 Pro / Pro Max.

Ces capteurs serviraient notamment à cartographier la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et à incruster des expériences augmentées plus précises. Enfin, et c'est sans doute le point le plus essentiel de leur fiche technique, Apple aurait opté pour un écran 8K 120 Hz pour chaque oeil. Ce qui serait totalement inédit : l'Oculus Quest 2, par exemple, offre actuellement l'une des meilleures définitions du marché avec une définition de 1832 x 1920 pixels par oeil en 90 Hz. Le PSVR va jusqu'à 120 Hz, mais ne propose qu'une définition de 1080 x 960 par oeil.

Les écrans 8K des Apple Glass pourraient tout changer, mais il faudra y mettre le prix

Bien sûr la définition par oeil est directement liée au réalisme de l'expérience. Actuellement les pixels sont bien visibles quel que soit le casque, mais si la 8K par oeil se confirme, les Apple Glass offriront un réalisme inégalé. Le seul hic c'est que ce type d'écran sera forcément très énergivore. Mais Apple aurait une astuce : plutôt que de tout rendre en 8K, seule la partie de l'image que vous regardez directement avec votre fovéa sera en 8K.

La fovéa étant cette petite partie de votre rétine qui vous donne l'impression que vos yeux ont une définition incroyable (alors que ce n'est en aucun cas vrai pour votre vision périphérique). Une technologie appelée foveated rendering. Cela implique entre autre des capteurs qui suivent en temps réel le mouvement de vos yeux. Autant de complexités qui vont obliger Apple à y intégrer une puce particulièrement puissante. Apple Silicon serait en train de la finaliser. A en croire The Information, il n'est plus aussi certain que Apple se contente de la puce M1 des derniers macs – dont les performances pourraient s'avérer insuffisantes.

Du côté de l'interface de contrôle, rien ne serait encore tout à fait arrêté. Apple expérimenterait avec de nombreux modes de contrôle, dont la tracking de vos gestes et mouvements oculaires. Des contrôleurs plus classiques seraient néanmoins également testés. A priori ce casque ne sera que la première tentative d'Apple sur le segment. Le but ultime resterait de délivrer un produit proche des lunettes de vue en termes de taille, poids et d'encombrement – même si ce n'est tout simplement pas encore possible technologiquement à ce stade.

The Information s'aventure à donner un prix pour les Apple Glass : 3000 dollars – ce qui serait si cela se confirme trois fois plus cher que les meilleurs casques de réalité virtuelle actuels.

Source : The Information