Apple Glass : il faudra attendre quelques années avant de voir les lunettes AR, selon cet expert

À en croire Ming-Chi Kuo, il va falloir s’armer de patience pour essayer les lunettes virtuelles d’Apple.

Apple devrait présenter un casque de réalité virtuelle/augmentée lors de la conférence des développeurs qui se déroulera du 5 au 9 juin 2023. Cela dit, ce sont bien les Apple Glass qui attisent la curiosité. À travers ses lunettes AR légères, Apple compte faire entrer le Metaverse et la réalité virtuelle dans nos habitudes, comme il a su le faire pour les lecteurs MP3, avec l’iPod, puis avec les smartphones, avec l’iPhone. La rumeur court ainsi selon laquelle la compagnie travaille sur un concept de lunettes dont les verres superposeront des images sur le monde réel.

Si l’idée est séduisante, sa concrétisation semble plus ardue. Bloomberg avait récemment affirmé qu'Apple a repoussé la sortie de ses lunettes AR à une date indéterminée. Ming-Chi Kuo, l’expert incontournable lorsqu’il s’agit d’Apple, apporte des précisions à l’information révélée par le journal financier. Selon l’analyste, l’équipe R&D d’Apple a décidé d’adopter un nouveau type de composant optique pour remplacer les lentilles plastiques des modules caméra de ses appareils actuels.

Les Apple Glass première génération n’arriveront pas avant quelques années

Les chercheurs de Cupertino veulent tirer parti de la technologie de « superlentille », qui tire parti des propriétés électromagnétiques d’un matériau composite artificiel, pour augmenter les capacités des optiques actuelles. Selon l’expert taiwanais, TSMC et Goertek, les sous-traitants d’Apple, sont d’ores et déjà en train de fabriquer la première génération de superlentilles. Celles-ci apparaîtront graduellement dans les appareils de la compagnie. On les trouvera d’abord sur la lentille Face ID de l’iPad Pro 2024 puis, si elles donnent satisfaction, sur la façade de l’iPhone 17 ou 18, en 2025 ou 2026 donc.

À lire — Apple Glass : le casque d’Apple à 3000 dollars serait aussi puissant qu’un MacBook Pro

À terme, les Apple Glass, le produit dans lequel Apple place toutes ses attentes pour s’imposer comme la référence absolue dans le domaine de la réalité augmentée, intégreront les superlentilles. Dans ce contexte, il est difficile de savoir quand elles seront vraiment mises à la disposition du grand public. Ming-Chi Kuo s’avance à une prédiction. Pour lui, Apple devrait présenter la première génération d’Apple Glass dès 2026. Les technologies accompagnant ces accessoires connectés n’arriveront cependant à maturité qu’en 2028, voire 2030.