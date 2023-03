Apple Glass : Tim Cook veut précipiter le lancement du casque AR/VR, il arrivera bien en 2023

Selon le Financial Times, Tim Cook, PDG d'Apple, et Jeff Williams, directeur de l'exploitation, ont fait pression pour que le casque de réalité mixte Reality Pro soit commercialisé cette année.

Le premier casque de réalité mixte d’Apple aura subi de nombreux reports, mais tout porte à croire qu’il arrivera bien en 2023. Originellement prévu pour fin 2022, Apple avait finalement reporté le lancement une première fois, avant se subir un autre report à cause de problèmes logiciels.

Désormais, Apple prévoirait de présenter son produit au cours de la conférence WWDC de juin 2023, et cette information vient d’être corroborée par le Financial Times. Selon le média, le PDG d'Apple, Tim Cook, s'est rangé du côté du chef des opérations, Jeff Williams, pour lancer un casque de réalité mixte de première génération cette année. Cette décision serait assez étonnante, car cela irait vraisemblablement contre l’avis de l'équipe de conception de l'entreprise.

Le casque d’Apple n’est pas encore prêt pour un lancement

D’après les informations de nos confrères, le casque AR/VR ne serait pour l’instant tout simplement pas prêt à être lancé. L'équipe de conception industrielle de l'entreprise a estimé que les appareils de cette catégorie n'étaient pas terminés et a préféré attendre qu'un produit léger de type lunettes AR soit arrivé à maturité plusieurs années plus tard.

De leur côté, les dirigeants d’Apple veulent à tout prix précipiter le lancement du produit. L’équipe opérationnelle dirigée par Jeff Williams voulait livrer un casque technologiquement avancé dès que possible, même si l'appareil était encombrant et coûteux. Cela va pourtant à l’encontre de la stratégie historique du fabricant américain, qui attend généralement qu’une technologie arrive à maturité avant de lancer ses produits, quitte à être en retard.

Tim Cook aurait soutenu l’avis de l’équipe opérationnelle, ce qui signifie que l’entreprise va désormais tout faire pour lancer son casque cette année. Cook et Williams sont conscients de l'état du marché et pensent qu'il est judicieux d'entrer dans la mêlée dès maintenant, même si le casque de première génération sera coûteux et peu attrayant pour les consommateurs. La première génération sera loin d’être la plus intéressante, mais Apple espère itérer et s’améliorer au fil du temps. Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce qu’Apple réussisse à en vendre des millions dès la première année.