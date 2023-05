Apple : le casque de réalité mixte sera présenté en juin 2023, cet expert en est certain

Apple pourrait présenter son casque AR/VR dès la WWDC qui se déroulera du 5 au 9 juin 2023 à l’Apple Park.

Dans le petit monde de la technologie, la parole de Ming Chi Kuo a presque valeur d’oracle. Alors quand l’analyste annonce qu’il est « très probable qu’Apple annoncera le très attendu casque de réalité mixte AR/VR lors de la WWDC au mois de juin », on peut se dire qu’une révolution est en approche. Selon l’expert, les années de recherche et de développement ont porté leur fruit, et la firme de Cupertino est « bien prête à annoncer son nouvel appareil ».

Apple AR/MR頭戴裝置發佈預測與供應鏈投資策略;高偉電子為最大受益者 / Apple AR/MR headset announcement prediction and supply chain investment strategy. Cowell is the biggest beneficiarieshttps://t.co/YUqxUPzgNR — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2023

Si la rumeur a longtemps couru qu’une paire de lunettes AR, les Apple Glass, était en développement dans les laboratoires de l’Apple Park, c’est finalement le développement d’un casque de réalité virtuelle sur lequel la compagnie a concentré ses efforts. Dès mars 2023, des sources proches de la firme affirmaient que Tim Cook souhaite précipiter le lancement du casque AR/VR, même s'il ne semblait, à l’époque, pas prêt à être dévoilé.

Le bruit court selon lequel l’Apple Reality Pro, le nom officieux que la presse a attribué au casque AR/VR, ne serait pas aussi abouti que ses concepteurs le voudraient. Par ailleurs — mais est-ce bien une surprise quand on parle d’Apple ? — son prix ne devrait le réserver qu’aux clients les plus fortunés. Malgré cela, la compagnie saura, à n’en pas douter, se démarquer de la concurrence, comme ce fut le cas avec tant d’autres gadgets électroniques.

Si la marque à la pomme n’est jamais vraiment précurseur, elle parvient toujours à imposer ses produits comme des références en matière d'ergonomie et de finition, grâce à la qualité des composants utilisés, notamment. L’Apple Reality Pro sera composé d'un écran micro-OLED de Sony, de processeurs fabriqués par TSMC, de 12 modules caméras fabriquées par Cowell, et d'une alimentation externe sera fournie par Goretek. Le tout sera assemblé par Luxshare en Chine.