Apple Glass : le lancement encore repoussé, le constructeur vise désormais juin 2023

Apple semble décidément avoir bien du mal à conclure le développement de son premier casque VR. Alors que la sortie de ce dernier était initialement prévue pour le mois d’avril, une source interne a glissé à nos confrères de Bloomberg que la firme viserait désormais une présentation pour sa prochaine conférence WWDC, en juin prochain. De nombreux soucis techniques ne sont pas encore résolus.

L’histoire du développement de l’Apple Glass est jalonnée d’embûches et de reports. Depuis les débuts du projet en 2015, la firme de Cupertino fait tout son possible pour maintenir le secret autour de son casque VR — à cause, notamment, des nombreuses difficultés techniques rencontrées par ses équipes. Mais ses efforts ne parviennent pas à maintenir les multiples rumeurs de reports. Fin d’année dernière, nous apprenions ainsi que la sortie était retardée à une date inconnue, probablement au cours du mois d’avril 2023.

Mais les choses ne se passent décidément pas comme prévu pour Apple, comme le rapporte une source interne auprès de nos confrères de Bloomberg. Le casque de réalité virtuelle devait initialement avoir droit à sa conférence dédiée pour la présentation. Selon les informations de Bloomberg, cela ne serait aujourd’hui plus d’actualité. À la place, la firme de Cupertino prévoirait de dévoiler son nouvel appareil de son événement annuel consacré aux développeurs, la WWDC.

Apple présenterait finalement son premier casque VR en juin prochain

La raison est désormais connue de tous : de nombreux problèmes logiciels subsistent encore et toujours sur l’appareil. Apple aurait par ailleurs chargé Dan Riccio, ancien chef du hardware chez le constructeur, de prendre part au projet résoudre les derniers soucis techniques. Parmi ces derniers, Bloomberg rapporte notamment des problèmes liés aux capteurs censés reconnaître les mouvements des yeux et des mains de l’utilisateur, ainsi qu’une autonomie pour le moment très limitée.

Apple espèrerait tout de même lancer son casque VR cette année. L’enjeu est de taille pour la firme, qui n’a pas intégré de nouveaux marchés depuis 2015 avec l’arrivée de sa première Apple Watch. Avec un prix annoncé de 2000 dollars minimum, reste à savoir si le grand public se laissera séduire. Toujours selon Bloomberg, on peut néanmoins s’attendre à ce que la firme lance plus tard une version moins chère de l’appareil, probablement au cours de l’année 2024.

