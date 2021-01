Apple Glass : la firme miserait sur la légèreté et l’autonomie

Les Apple Glass auront bientôt droit à leur premier prototype fonctionnel selon un nouveau rapport repris par le site DigiTimes. Apple se serait fixé pour objectif de peaufiner à la fois le design mais aussi la partie technique des lunettes de réalité augmentée, en misant sur la légèreté et l'autonomie.

Les Apple Glass prennent chaque jour un peu plus corps. Depuis au moins 2019 les annonces autour de futures lunettes connectées estampillées Apple se multiplient. Il faut dire que Apple est connu pour réellement transformer des industries avec des produits qui réussissent des alchimies souvent jugées – à tort – impossibles ou superflues.

On peut le dire des iPhone par exemple, qui ne correspondent pas à l'invention du smartphone en tant que tel, mais à un tournant de l'industrie. Plus récemment il semble que Apple nous en ait donné un autre exemple avec le passage des macs à ARM. Le constructeur n'est pas le premier à le faire, mais jusqu'ici les exemples disponibles sur le marché comme le Surface Pro X peinent à convaincre.

Apple avance dans le développement de ses lunettes connectées

En matière de réalité augmentée / mixte, il y a eu des tentatives souvent très séduisantes, avant que les produits en question ne se heurtent à la réalité. On peut parler des Google Glass, ou encore des casques Hololens. Le prix et les applications n'étaient pas encore là. Avec les Apple Glass, la firme de Cupertino a déjà quelques bonnes cartes dans sa poche. D'abord ses équipes de R&D dont la réputation n'est plus à faire.

La firme cultive depuis longtemps son intérêt autour de la réalité augmentée, que ce soit avec ARKit l'ensemble d'API autour de la réalité augmentée, ou de la généralisation des capteurs de profondeur LiDAR dans ses iPhone Pro et iPad Pro. L'Apple Store dispose ainsi déjà d'une grosse communauté de développeurs autour de la réalité augmentée avec déjà une bonne sélection d'applications, comme Complete Anatomy, Minecraft Earth, iScape, JigSpace, Plantale et bien d'autres.

Or on sait que le succès d'un produit est en grande partie lié à ce que l'on peut vraiment faire avec dès sa sortie. Selon DigiTimes le projet est en tout cas bien avancé. Le dernier rapport du site taïwanais explique que le projet est en train d'entrer dans sa seconde phase, avec une troisième phase prévue dans les prochains mois. A l'issue de cette 3e phase, Apple disposera d'un prototype fonctionnel.

S'ensuivra pendant 6 à 9 mois les différents tests d'ingénierie. Digitimes nous apprend au passage que Apple mise sur deux caractéristiques pour séduire le grand public : la légèreté, et l'autonomie. Ce qui est plutôt prometteur, ces deux aspects étant critiques pour populariser la technologie. Le nouveau rapport de DigiTimes ne donne pas de nouvelle indication sur la date de sortie des lunettes d'Apple.

Lire également : Apple Glass – leurs verres “True Tone” changeront de couleur en fonction de la lumière

Selon un compte rendu d'une réunion interne, Apple aurait néanmoins prévu d'annoncer les Apple Glass dans le courant de l'année 2021 avec un lancement en 2022.

Source : DigiTimes