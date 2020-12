Apple Glass : leurs verres “True Tone” changeront de couleur en fonction de la lumière

Un énième brevet Apple décrit des sortes de verre True Tone pour les Apple Glass qui changent de couleur en fonction de l'ambiance lumineuse. Le changement de couleur et d'opacité pourrait avoir lieu sur l'ensemble du verre ou de manière plus localisée.

Apple, vous le savez, développe un certain nombre de projets intéressants en coulisses. On sait par exemple que la firme est en train de développer une voiture électrique “Apple Car” avec une batterie révolutionnaire, dont la sortie pourrait avoir lieu à l'horizon 2024.

Mais plus près de nous (en tout cas à en croire les efforts visibles de la firme en matière de réalité augmentée) il y a également les Apple Glass. Le produit est tellement attendu par l'industrie que Apple est d'ores et déjà considéré comme le 3e acteur le plus important du marché des lunettes connectées, sans avoir pourtant aucun produit en vente.

Les verres des Apple Glass promettent d'être particulièrement high-tech

Apple est en effet connu pour attendre que le reste de l'industrie lance quelques innovations avant de pouvoir délivrer une expérience inédite par rapport à la concurrence. Apple n'a pas inventé les smartphones, mais il faut se rappeler ce qu'ils étaient avant l'arrivée des iPhone. Or, on le voit depuis plusieurs années, la firme prépare le terrain sur la réalité augmentée.

De quoi délivrer une expérience utilisateur riche dès le départ, lorsque Apple sera prêt à lancer ses smartglasses. Apple pousse ainsi depuis plusieurs années déjà le développement d'applications autour de ARKit, son ensemble d'API dédiées à la réalité augmenté. Pour l'heure ces applications ont principalement pour débouché les iPhone et les iPad.

Mais on voit très bien comment toutes les pièces sont en train de s'imbriquer. Apple semble encore fignoler un produit dont on attendait la sortie en même temps que les iPhone 12. La dernière preuve en date est un brevet qui décrit comment les verres ce ces lunettes pourront s'adapter à la lumière ambiante.

Une fonctionnalité qui rappelle la technologie True Tone incluse dans tous les écrans des macs, d'iPhone et d'iPad. Un capteur détecte la luminosité et la couleur générale et change le profil colorimétrique et la luminosité pour que le rendu perçu soit le plus juste possible. Néanmoins à en croire le brevet déposé auprès du US Patent and Trademark Office (USPTO) la technologie irait plus loin sur les Apple Glass.

Le brevet, intitulé “Système d'ajustement optique localisé de l'écran” décrit des verres qui peuvent changer, certes, d'opacité, comme le suggéraient de précédents brevets, et de couleur. Ils pourront le faire de manière localisée. Reste à savoir quand nous pourrons vraiment découvrir cette technologie. Pour l'heure la date de sortie des Apple Glass reste un épais mystère…

Source : Gizchina