Apple Glass : on connaît déjà tous les coloris du premier casque AR d’Apple

D’ici quelques jours seulement, Apple promet de secouer le marché des casques AR et VR en présentant son premier casque de réalité mixte, et on en sait déjà un peu plus à son sujet.

Plus que quelques jours d’attente avant de pouvoir découvrir le casque de réalité mixte d’Apple. Cela fait maintenant de nombreuses années que le géant américain travaille sur cette toute nouvelle catégorie de produit, et c’est le 5 juin prochain que nous devrions tout savoir à son sujet.

Si les fuites ont été plutôt maigres jusqu’à présent, l’analyste Ross Young avait tout de même réussi à dévoiler que le casque utilisera deux écrans Micro OLED de 1,41 pouce, une technologie encore très rare sur le marché que l’on ne retrouve que dans des téléviseurs hors de prix. Chacun profiterait d’une définition 4K, soit une résolution de 4000 PPI pour chaque œil, et offrirait pas moins de 5000 nits de luminosité.

Le casque d’Apple arrive en différents coloris

Le leaker billbil-kun de Dealabs a ajouté sa pierre à l’édifice de leaks en annonçant que le casque d’Apple sera commercialisé chez nous en différents coloris : 6 pour être précis. On pourra choisir entre le noir, le bleu, le gris, le vert et le rose, mais le dernier coloris n’a pas été dévoilé.

2 configurations de stockage seront également proposées : 128 Go et 256 Go. Il reste à voir si cela sera assez, ou si Apple nous permettra d’augmenter le stockage d’une manière ou d’une autre. Il est probable que le casque soit compatible avec iCloud, ce qui permettra aux utilisateurs d’opter pour du stockage virtuel.

Côté tarif, de nombreux rapports indiquaient un prix aux alentours de 3000 dollars depuis des années maintenant, et cela ne semble pas avoir beaucoup évolué. En France, une fois les taxes ajoutées, le tarif pourrait bien être rédhibitoire pour de nombreux fans d’Apple. Gardez à l’esprit qu’il devrait pour l’instant s’agir d’un produit de niche.

Quoi qu’il en soit, la présentation devrait être réalisée en grande pompe. Selon le journaliste Mark Gurman, Apple a construit une grande structure sur le campus de l'Apple Park afin de proposer des démonstrations contrôlées de l'appareil à certains participants et aux médias présents à la conférence. Apple mettra surtout l'accent sur l'immersion FaceTime dans la RV, le contenu Apple TV+ et les jeux.

Cependant, tout ne semble pas se passer exactement comme prévu pour Apple. Mark Gurman note également que certains testeurs ont également constaté que le produit, qui se rapproche d'une phase de développement appelée DVT (Design Validation Testing), surchauffait. On imagine donc que l’appareil ne sera pas immédiatement disponible à la vente, le temps qu’Apple trouve une solution pour corriger ce problème.

Le casque d’Apple ne sera pas adapté à tous

Apple envisage également d'informer les clients potentiels souffrant de certaines pathologies qu'ils ne doivent pas acheter ou utiliser l'appareil en raison de l'impact que la réalité augmentée et la réalité virtuelle peuvent avoir sur leur santé. Il s'agit notamment des personnes souffrant de la maladie de Ménière, de lésions cérébrales traumatiques antérieures, du syndrome post-commotionnel, de migraines et de vertiges.

L’achat est également déconseillé si vous êtes sujet à des infections de l'oreille interne, si vous souffrez de TDAH, de troubles anxieux, d'épilepsie, d'évanouissements ou de crises d'épilepsie. Évitez également l’appareil si vous possédez un stimulateur cardiaque ou tout simplement si vous êtes enceinte.

Quoi qu’il en soit, son prix devrait rendre ce casque uniquement attractif dans un premier temps pour les développeurs et les professionnels. Ceux-ci se chargeront de développer des applications pour l’appareil, après quoi Apple pourra se concentrer ses efforts sur réduire le prix de la technologie qu’il embarque pour la rendre accessible au plus grand nombre.