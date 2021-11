Les Apple Glass pourraient empêcher les curieux de regarder l’écran de votre iPhone

Les Apple Glass seraient capables d'empêcher les regards curieux d'espionner l'écran de votre iPhone. D'après un brevet, Apple développe une technologie qui peut occulter certains éléments de l'écran des regards extérieurs. Pour voir ces éléments, il faudra impérativement avoir une paire de lunettes connectées devant les yeux. Explications.

Apple a déposé un nouveau brevet auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce. Le brevet décrit une technologie de “lunettes de confidentialité”. Concrètement, un utilisateur devra porter ces lunettes pour voir certaines des informations affichées à l'écran de son iPhone. Sans la paire de lunettes devant les yeux, d'autres utilisateurs n'apercevront pas les éléments sur l'écran du smartphone.

Cette fonctionnalité vise à protéger la confidentialité et la vie privée des utilisateurs d'iPhone. D'après le descriptif inclut dans le brevet, les utilisateurs d'iPhone souhaitent parfois consulter des informations privées sur leur écran en public. Dans ces conditions là, les usagers n'apprécient pas que des regards curieux épient ce qu'il se passe par dessus leurs épaules.

Les Apple Glass, des lunettes capables de protéger la vie privée des utilisateurs d'iPhone

“Dans certains modes d'utilisation, un utilisateur peut interagir avec le graphique d'étalonnage pour flouter intentionnellement la sortie graphique présentée sur l'écran de l'appareil (iPhone). Si un utilisateur souhaite la confidentialité ou ne veut pas qu'une personne à proximité consulte ce qui est présenté sur l'écran, il peut interagir avec le graphique d'étalonnage pour rendre la sortie graphique illisible”, explique le brevet. De facto, la seule personne à pouvoir utiliser l'iPhone une fois que le mode confidentialité est activé est le porteur des lunettes.

Evidemment, tout laisse penser que cette technologie dédiée à la protection de la vie privée pourrait être intégrée aux futures Apple Glass, les lunettes connectées pour la réalité augmentée. D'après les dernières informations apparues sur la toile, Apple devrait annoncer les lunettes dans le courant du second semestre de 2022. Néanmoins, on rappellera que rien n'indique qu'Apple ait vraiment l'intention d'exploiter cette technologie. Il est courant que le géant de la Silicon Valley brevette des technologies sans jamais les implémenter dans des produits, uniquement afin de sécuriser ses inventions et empêcher d'autres entreprises de les exploiter.