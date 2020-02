Android 11 : Google tease les nouveautés de la mise à jour

Android 11 commence déjà à faire parler de lui. Google vient en effet de mettre en ligne par erreur le site officiel de la Developer Preview. La firme de Mountain y tease les nouveautés qui débarqueront sur Android cette année.

Ce 13 février 2020, Google a brièvement mis en ligne le site officiel d’Android 11 Developer Preview, rapportent nos confrères d’Android Police. Malheureusement, la firme a rapidement supprimé la page mentionnant la onzième mise à jour de son OS mobile. Il s’agit visiblement d’une erreur en interne, la première beta n’étant pas attendue avant le mois de mars 2020.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la mise à jour fait parler d’elle. En octobre dernier, Google avait pour la première fois évoqué Android 11 dans l’application officielle de l’Android Dev Summit. Plus récemment, le benchmark d’un Pixel 4 tournant sous Android 11 R est apparu sur Geekbench. L’OS est donc déjà en cours de test en interne.

Quelles sont les nouveautés d’Android 11 ?

Sur son site web, Google mettait en avant plusieurs grandes nouveautés d’Android 11 pour les développeurs d’applications. La firme évoquait notamment « de nouvelles garanties afin de protéger la vie privée des utilisateurs à prendre en charge dans votre application ». Sans surprise, Google va imposer de nouvelles restrictions aux développeurs. L’an dernier, la firme a notamment fait le ménage dans les applications qui demandent l’accès aux appels et SMS. Google devrait continuer à limiter l’accès à certaines données sensibles du smartphone des utilisateurs.

Sans surprise, Google évoque aussi l’arrivée de nouvelles fonctions dédiées aux smartphones pliables, appelés à envahir le marché dans les années à venir. Le site parle aussi de nouvelles interfaces de programmation d’application pour le partage (on pense notamment à l’arrivée de l’alternative d’AirDrop de Google, qui se nommerait Nearby Sharing), la connectivité, les médias ou les capteurs biométriques.

Pour rappel, Google devrait nous en dire plus sur les nouveautés d’Android 11 lors de la Google I/O 2020, qui se tiendra du 12 au 14 mai 2020. Dans la foulée de sa conférence annuelle, la firme devrait mettre en ligne une seconde beta publique. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Android Police