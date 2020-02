Android 11 : la liste des smartphones compatibles

Android 11 est disponible dans une première version beta destinée aux développeurs. Comme toujours, Google réserve cette Developer Preview aux utilisateurs de Pixel. Dans les mois à venir, de nombreux autres smartphones pourront installer la mise à jour. Découvrez la liste des smartphones compatibles ci-dessous.

Ce 19 février 2020, Google a mis en ligne la première version beta d’Android 11 sur son site web officiel. Surtout destinée aux développeurs d’applications, cette Developer Preview offre un premier aperçu des nouveautés de la mise à jour Android 11. Parmi les nouvelles fonctionnalités les plus marquantes, citons le système d’autorisations à usage unique, les captures d’écran vidéo disponibles dans les paramètres rapides, une section dédiée aux conversations dans le centre de notifications d’Android et le mode sombre automatique.

La liste des smartphones compatibles avec la mise à jour

Sans sursprise, cette première beta est uniquement compatible avec les smartphones de Google, les Pixel. On remarquera que les Pixel et Pixel XL de première génération, sortis en fin 2016, ne peuvent pas installer la beta. Les deux smartphones ne recevront pas non plus la mise à jour en version finale. En 2019, Google avait déjà failli priver les Pixel 1 de la mise à jour Android 10. Face à la colère des utilisateurs, le géant du net a finalement préféré se raviser.

Google

La plupart des smartphones haut de gamme sortis en 2019 ou début 2020 auront droit à Android 11. On pense notamment aux OnePlus 7T, aux Galaxy S20, aux Xiaomi Mi 10 ou aux Galaxy Note 10. D’autres modèles de smartphones vont donc venir s’ajouter à cette liste, mais les marques doivent encore communiquer à ce sujet. Nous mettrons à jour ce dossier en conséquence.