Android 11 : Google renforce les permissions des apps sur le microphone et le capteur selfie

Google prévoit de renforcer les permissions accordées aux applications avec Android 11. Le microphone et le capteur selfie sont notamment concernés. Les nouvelles permissions sur ces deux ressources devraient être comparables à celles que Google a développées pour la géolocalisation dans Android 10.

Les permissions sont un système mis en place dans Android pour apporter à l’utilisateur le contrôle sur les ressources accessibles aux applications. Nous parlons notamment de l’accès à Internet, à la géolocalisation, aux différents capteurs photo et environnementaux, aux microphones ou encore aux fichiers contenant des informations personnelles, comme votre agenda, vos contacts ou vos photos. Bien sûr, certaines applications n’ont pas besoin d’accéder à certaines de ces ressources de façon permanente.

D’où le travail qui a été entamé par Google avec Android 10. Dans cette version de son OS pour smartphone et tablette, la firme de Mountain View a inauguré les permissions « temporaires ». Il s’agit de permissions qui ne sont accordées qu’à certains moments. Concrètement, vous pouvez choisir d’accorder à une application l’accès à une ressource qu’au moment où celle-ci est active. Bien sûr, il est toujours possible de donner l’accès de façon permanente (ou pas du tout), comme avant.

Un travail inauguré avec Android 10

La première ressource à avoir bénéficié de ce nouveau système de permission temporaire est la localisation de l’utilisateur. Certaines applications collectent cette information de façon permanente (souvent dans le but de pousser des notifications en fonction du lieu où vous vous trouvez). Depuis Android 10, l’utilisateur peut définir si une application utilisant la géolocalisation pour fonctionner a accès à cette donnée même quand elle est fermée ou en arrière-plan. Deux buts à cela : limiter l’utilisation de cette information personnelle (qui peut amener à un tracking publicitaire) et économiser de la batterie.

Pour Android 11, Google devrait élargir cette nouvelle gestion des permissions à d’autres ressources, tout en renforçant d’autres aspects de cette thématiques. Ces autres ressources sont l’accès au microphone et aux capteurs photo, notamment le capteur selfie. C’est ce qu’affirme le site Android Central qui précise que Google a pris cette décision pour renforcer non seulement le respect de la vie privée, mais aussi la protection contre certains malwares qui utilisent la permission permanente pour enregistrer ce qui entoure le smartphone. Notez que l’arrivée des permissions temporaires pour le capteur selfie et le microphone n’est pas une surprise, puisqu’elle a été évoquée précédemment dans nos colonnes parmi les nouveautés découvertes avec la seconde Developer Preview d’Android 11.

Source : Android Central